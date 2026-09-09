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मैट्रिक-इंटर टॉपर्स को सम्मान, 168 स्टूडेंट्स को 2 लाख की राशि और लैपटॉप

सम्मानित होते छात्र ( ETV Bharat )

पटना: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में टॉप करने वाले स्टूडेंट्स को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सम्मानित किया है. मेधावी टॉपर्स सम्मान समारोह में मैट्रिक और इंटर के 168 टॉपर्स स्टूडेंट्स सम्मानित किया गया. इन्हें किया गया सम्मानित फर्स्ट टॉपर : प्रथम स्थान पाने वाल टॉपर्स को को 2 लाख रुपये दिए गए. लैपटॉप के लिए भी धनराशि दी गई.