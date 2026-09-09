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मैट्रिक-इंटर टॉपर्स को सम्मान, 168 स्टूडेंट्स को 2 लाख की राशि और लैपटॉप

बिहार बोर्ड 2026 के मैट्रिक और इंटर के 168 टॉपर छात्रों को धनराशि और लैपटॉप देकर सम्मानित किया गया. रिपोर्ट कृषनंदन

Bihar Board 2026 matric intermediate Toppers
सम्मानित होते छात्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 9, 2026 at 12:51 PM IST

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पटना: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में टॉप करने वाले स्टूडेंट्स को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सम्मानित किया है. मेधावी टॉपर्स सम्मान समारोह में मैट्रिक और इंटर के 168 टॉपर्स स्टूडेंट्स सम्मानित किया गया.

इन्हें किया गया सम्मानित

फर्स्ट टॉपर : प्रथम स्थान पाने वाल टॉपर्स को को 2 लाख रुपये दिए गए. लैपटॉप के लिए भी धनराशि दी गई.

सेकेंड टॉपर: द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले स्टू़डेंट्स को 1.5 लाख रुपये दिए गए, लैपटॉप के लिए अलग से धनराशि दी गई.

थर्ड टॉपर: तृतीय स्थान हासिल करने वाले टॉपर्स छात्र को 1 लाख रुपये और लैपटॉप की राशि दी गई.

अपडेट जारी..

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