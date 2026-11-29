कानून व्यवस्था पर सीएम सम्राट की हाई लेवल बैठक, पुलिस अफसरों को दिया सख्त संदेश
Bihar law and order को लेकर सीएम सम्राट चौधरी ने हाई लेवल बैठक की इसमें सरकार की ओर से अफसरों को तगड़ा संदेश दिया. रिपोर्ट-अविनाश
Published : November 29, 2026 at 8:12 AM IST
पटना: बिहार में सुशासन, कानून-व्यवस्था और विकास कार्यों को गति देने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रशासन और पुलिस के शीर्ष अधिकारियों के साथ महामंथन किया. मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित 'संवाद' सभागार में आयोजित दो दिवसीय प्रशासनिक एवं विधि-व्यवस्था समीक्षा सम्मेलन के पहले दिन उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि अपराध, भ्रष्टाचार और लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
विभागीय कामकाज और जिलों की प्रगति का लिया हिसाब
समीक्षा सम्मेलन के पहले दिन गृह, स्वास्थ्य, कृषि, राजस्व एवं भूमि सुधार, उद्योग, पथ निर्माण, जल संसाधन, शिक्षा, समाज कल्याण और ग्रामीण विकास समेत कई प्रमुख विभागों के शीर्ष अधिकारियों ने अपनी योजनाओं की ताजा स्थिति पर प्रेजेंटेशन दिया. इसके साथ ही सभी जिलों के जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों ने भी अपने-अपने क्षेत्र में कानून-व्यवस्था और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री के सामने रखी.
दो दिवसीय प्रशासनिक समीक्षा सम्मेलन के प्रथम दिन मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित 'संवाद' सभागार में विभागीय वरिष्ठ पदाधिकारियों, जिलाधिकारियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों के साथ प्रशासनिक एवं विधि-व्यवस्था की समीक्षा की। अपराध, भ्रष्टाचार एवं लापरवाही पर जीरो टॉलरेंस के साथ जवाबदेह प्रशासन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। #ZeroTolerance #SamriddhBihar— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) November 28, 2026
''दो दिवसीय प्रशासनिक समीक्षा सम्मेलन के प्रथम दिन मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित 'संवाद' सभागार में विभागीय वरिष्ठ पदाधिकारियों, जिलाधिकारियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों के साथ प्रशासनिक एवं विधि-व्यवस्था की समीक्षा की. अपराध, भ्रष्टाचार एवं लापरवाही पर जीरो टॉलरेंस के साथ जवाबदेह प्रशासन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.''- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार
अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि राज्य में अपराध, भ्रष्टाचार और काम में कोताही बरतने वालों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए. उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े काम समय पर पूरे होने चाहिए और गरीब व कमजोर वर्ग को हर हाल में न्याय मिलना चाहिए. जनता की समस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी. उन्होंने नियमित रूप से जनता दरबार लगाने, आम लोगों से सीधा संवाद कर फीडबैक लेने का निर्देश दिया.
फरार अपराधियों पर कसेगा शिकंजा
पुलिसिंग को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि रात में होने वाली पुलिस गश्ती की जीपीएस के जरिए निगरानी की जाए. फरार चल रहे अपराधियों को लगातार ट्रैक कर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए और इसकी मॉनिटरिंग खुद आईजी और डीआईजी स्तर के अधिकारी करें. इसके अलावा पुलिस बल की तैनाती व संसाधनों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग रखने, हथियारों का नियमित सत्यापन करने और हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर सख्त रोक लगाने को कहा गया है.
भूमि विवाद सुलझाने के लिए हर हफ्ते बैठक
भूमि विवाद को कानून-व्यवस्था से जुड़ा एक बेहद संवेदनशील मुद्दा बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके समाधान के लिए अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर प्रशासन व पुलिस के अधिकारी हर सप्ताह नियमित बैठक करें. विवादों के जल्द निपटारे के लिए DCLR और ADM की अदालतों का नियमित संचालन सुनिश्चित किया जाए. साथ ही, सोशल मीडिया पर आने वाली जनशिकायतों पर पुलिस तय समय-सीमा के भीतर जवाब दे और संबंधित विभाग तुरंत कार्रवाई करें. सही जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए सभी डीएम और एसपी को महीने में कम से कम दो बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी निर्देश दिया गया है.
लैंड बैंक, निवेश और मानसून से पहले बाढ़ प्रबंधन पर जोर
बैठक में स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं, टीबी मुक्त भारत अभियान, जिला अस्पतालों की रेफरल व्यवस्था और किसानों के लिए खाद-बीज की उपलब्धता की भी समीक्षा हुई. मुख्यमंत्री ने नकदी फसलों, एकीकृत कृषि प्रणाली और किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देने पर जोर दिया. रोजगार और निवेश बढ़ाने के लिए डीएम को अपने जिलों में लैंड बैंक तैयार करने और स्थानीय उद्योगपतियों से लगातार संवाद करने को कहा गया. वहीं, सड़क दुर्घटनाओं के 'ब्लैक स्पॉट' सुधारने, गाद प्रबंधन और अंतरराज्यीय नदी लिंक परियोजनाओं को अगले मानसून से पहले पूरा करने के निर्देश दिए गए.
शीर्ष प्रशासनिक और पुलिस अमले की रही मौजूदगी
बैठक के अंत में मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों से आपसी तालमेल और पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करने का आह्वान किया. इस उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह, DGP प्रीता वर्मा, गृह विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह व संजय कुमार सिंह सहित सभी विभागों के वरिष्ठ सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त और राज्य के सभी जिलों के डीएम व एसपी मौजूद रहे.
ये भी पढ़ें-