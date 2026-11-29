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कानून व्यवस्था पर सीएम सम्राट की हाई लेवल बैठक, पुलिस अफसरों को दिया सख्त संदेश

सीएम सम्राट की हाई लेवल बैठक ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में सुशासन, कानून-व्यवस्था और विकास कार्यों को गति देने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रशासन और पुलिस के शीर्ष अधिकारियों के साथ महामंथन किया. मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित 'संवाद' सभागार में आयोजित दो दिवसीय प्रशासनिक एवं विधि-व्यवस्था समीक्षा सम्मेलन के पहले दिन उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि अपराध, भ्रष्टाचार और लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

विभागीय कामकाज और जिलों की प्रगति का लिया हिसाब