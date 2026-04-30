ETV Bharat / state

अब अपराधियों की खैर नहीं! CM सम्राट ने पुलिस को दिया 'फ्री हैंड', DM और SP को सख्त निर्देश

पटना: बिहार की राजधानी पटना में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने तथा औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारी (DM) और पुलिस अधीक्षकों (SP) के साथ उच्चस्तरीय बैठक की. इस बैठक में राज्य के पुलिस महानिदेशक DGP विनय कुमार और मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत भी मौजूद रहे. बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया कि अपराध पर नियंत्रण के लिए पुलिस को पूरी तरह से 'फ्री हैंड' दिया जा रहा है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

उद्योगों के अनुकूल माहौल तैयार करें: मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले में उद्योगों के अनुकूल माहौल तैयार किया जाए. उन्होंने कहा कि हर जिले में इंडस्ट्री हब विकसित करने की दिशा में ठोस पहल की जाए. जो उद्योगपति दूसरे राज्यों से बिहार में निवेश करना चाहते हैं, उन्हें सुरक्षा के साथ-साथ सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं. इसके लिए संबंधित उद्योगपतियों के साथ एक-एक पदाधिकारी को टैग करने का निर्देश दिया गया, ताकि उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके. साथ ही सीएम ने 'डायल 112' सेवा को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया.

"छोटे बच्चों, विशेषकर बच्चियों के खिलाफ होने वाले जघन्य अपराधों में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. ऐसे मामलों में तेजी से जांच कर चार्जशीट दाखिल की जाए और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए." - सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री

क्राइम, करप्शन, कम्युनिलिज्म से समझौता नहीं: सीएम ने कहा कि राज्य में कानून का राज कायम रखें और जनता को इसका सीधा लाभ मिले, ये सुनिश्चित करें.सुशासन तभी स्थापित दिखेगा जब इसका लाभ त्वरित रूप से समय पर मिलेगा. जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक दृढ़ इच्छाशक्ति दिखाएं और जो भी कानून है और योजनाएं बनाई गई हैं उसे जमीन पर ठीक ढंग से लागू करें. सीएम ने निर्देश दिया कि पंचायतों में महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को अधिकारी सहयोग शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान 30 दिनों के अंदर करें. क्राइम, करप्शन और कम्युनिलिज्म से समझौता नहीं करने को कहा.