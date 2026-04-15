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'हमने पूरी लड़ाई लड़ी लेकिन सफलता नहीं मिली', सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी ने ऐसा क्यों कहा?

पटना : सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं. भाजपा के अंदर ताजपोशी पर जबरदस्त उत्साह है. सम्राट चौधरी के परिजन भी खुश हैं. सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी ने बेटे के मुख्यमंत्री बनने पर प्रसन्नता जताई है.

शकुनी चौधरी ने NDA के प्रति किया आभार व्यक्त : बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पिता भी सांसद और विधायक रह चुके हैं. सम्राट चौधरी पिता के राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं. जब सम्राट चौधरी सीएम बने तो उनके पिता शकुनी चौधरी बेहद भावुक हुए. शकुनी चौधरी ने कहा कि मेरे लिए यह खुशी का क्षण है. उन्होंने एनडीए नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया.

बिहार की राजनीति में पिता से आगे गए पुत्र : शकुनी चौधरी ने कहा, ''जो मैं नहीं कर सका, बेटे ने कर दिखाया.'' इस दौरान उन्होंने अपने लंबे राजनीतिक संघर्ष को याद किया, जिसमें समता पार्टी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के निर्माण में योगदान शामिल है, लेकिन वे खुद मुख्यमंत्री नहीं बन सके.

''राजनीति में मैंने जो मुकाम हासिल नहीं किया उस मुकाम को बेटे ने हासिल कर दिखाया. ये ईश्वर की कृपा होती है. हमने पूरी लड़ाई लड़ी लव कुश बनाए, समता पार्टी से लेकर हम पार्टी तक बनाए, लेकिन सफलता नहीं मिली. आज अमित शाह, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की कृपा से सम्राट चौधरी आगे बढ़ गए. नीतीश कुमार का आशीर्वाद है. हर मेहनत रंग लाता है. जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा.''- शकुनी चौधरी, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पिता

'नीतीश कुमार ने सींचने का काम किया' : शकुनी चौधरी ने कहा कि भाजपा-जदयू की सहमति से सम्राट की स्वीकार्यता बढ़ी. सम्राट चौधरी ने भी मेहनत की और मेहनत के बदौलत मुकाम हासिल किया. शकुनी चौधरी ने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की और कहा कि नीतीश कुमार ने सम्राट को सींचने का काम किया.