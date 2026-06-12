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'OBC में जो 8 लाख से अधिक कमाता है.. उसे आरक्षण नहीं मिलेगा', CM सम्राट चौधरी का बड़ा बयान

ओबीसी आरक्षण पर सम्राट चौधरी का बयान ( सौ. सम्राट चौधरी X हैंडल )