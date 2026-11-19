बिहार में CM सम्राट चौधरी और केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात, जानिए किस विषय पर हुई चर्चा
Samrat Choudhary Jyotiraditya Scindia meet: मुलाकात में बिहार में दूरसंचार क्षेत्र के विकास, इस क्षेत्र में राज्य की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई.रिपोर्ट-अविनाश कुमार
Published : November 19, 2026 at 7:27 PM IST
पटना: बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केन्द्रीय संचार तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात हुई. दोनों की ये मुलाकात लोक सेवक आवास स्थित 'संकल्प' सभागार में हुई.
गुलदस्ता, अंगवस्त्र एवं प्रतीक चिह्न भेंट
इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को फूलों का गुलदस्ता, अंगवस्त्र एवं प्रतीक चिह्न भेंटकर उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया. मुलाकात के दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी मौजूद थे.
लोक सेवक आवास में माननीय केंद्रीय मंत्री श्री @JM_Scindia जी का बिहार आगमन पर आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया। https://t.co/feezpCzyxX— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) November 19, 2026
सोशल मीडिया पर सीएम का पोस्ट
मुलाकात को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर लिखा कि लोक सेवक आवास में माननीय केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का बिहार आगमन पर आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया.
दूरसंचार क्षेत्र के विकास पर चर्चा
वहीं इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री के बीच बिहार में दूरसंचार क्षेत्र के विकास, आधुनिक संचार सुविधाओं के विस्तार तथा इस क्षेत्र में राज्य की संभावनाओं को लेकर विस्तार से चर्चा हुई. साथ ही बिहार में दूरसंचार अवसंरचना को और सुदृढ़ बनाने तथा संचार सेवाओं के विस्तार के माध्यम से विकास की नई संभावनाओं को गति देने से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर भी विचार-विमर्श हुआ.ट
विभिन्न विषयों पर हुई सार्थक चर्चा
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज पटना में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से आत्मीय मुलाकात हुई. इस दौरान विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा हुई. बिहार की विकास यात्रा, जनकल्याण और प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य के प्रति उनके विचारों को जानना सुखद रहा.
आज पटना में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री @samrat4bjp जी से आत्मीय मुलाकात हुई। इस दौरान विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। बिहार की विकास यात्रा, जनकल्याण और प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य के प्रति उनके विचारों को जानना सुखद रहा। https://t.co/aQxBXTxpxQ— Jyotiraditya M. Scindia (@JM_Scindia) November 19, 2026
महत्वपूर्ण माना जा रहा सिंधिया का दौरा
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है. एनडीए सरकार के 1 साल पूरा हो रहे हैं. साथ ही प्रधानमंत्री 21 नवंबर को वैशाली में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे. इस दौरान वे बिहार को हजारों करोड़ों का तोहफा भी देंगे
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