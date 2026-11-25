कैबिनेट की बैठक में 34 एजेंडों पर लगी मुहर, सम्राट चौधरी ने की नई घोषणा
Bihar Cabinet Meeting: बिहार सीएम ने कैबिनेट की बैठक की, जिसमें कई एजेंडों पर मुहर लगायी गयी है. रिपोर्ट-अविनाश
Published : November 25, 2026 at 5:35 PM IST
पटना: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कैबिनेट की बैठक में 34 एजेंडों पर मुहर लगायी. राज्य में पहली बार ई-कैबिनेट व्यवस्था की शुरुआत हो गई है. अब कैबिनेट की पूरी कार्यप्रणाली पूरी तरह डिजिटल, पेपरलेस और नई तकनीक से लैस होगी.
जलापूर्ति व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में बड़ा कदम
केंद्र प्रायोजित अमृत 2.0 मिशन के तहत पटना जलापूर्ति परियोजना के लिए 1,794.32 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है. इससे शहर में स्वच्छ एवं सुचारु पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी.
पेयजल और सड़क निर्माण
सोन नदी के जल को औरंगाबाद, डेहरी एवं सासाराम क्षेत्र में पेयजल के रूप में उपलब्ध कराने की योजना की राशि को 1347.32 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2014.65 करोड़ रुपये करने की स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा मधेपुरा-तुमरिया-अंधराठाढ़ी-रामपुर भूपट्टी के बीच 39.210 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण के लिए 193 करोड़ 94 लाख 28 हजार रुपये मंजूर किए गए हैं.
ग्राम कचहरियों का बजट 6 गुना बढ़ा
ग्राम कचहरियों को और अधिक सशक्त एवं सुदृढ़ बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है. राज्य की प्रत्येक ग्राम कचहरी के प्रशासनिक व्यय की वार्षिक राशि 4,000 से बढ़ाकर 1 अप्रैल 2027 से 24,000 करने की स्वीकृति दी गई है, जिससे ग्राम कचहरियों के सुचारु संचालन और स्थानीय न्याय व्यवस्था को मजबूती मिलेगी.
सीमा सुरक्षा और औद्योगिक विकास को भी मिली मंजूरी
इसके साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए किशनगंज जिले के ठाकुरगंज अंचल में 11.884 डिसमिल बिहार सरकार की भूमि पर एसएसबी (SSB) की 19वीं एवं 41वीं वाहिनी के वॉच टावर निर्माण हेतु भूमि हस्तांतरण को स्वीकृति दी गई है. इसके तहत 4,38,063 के भुगतान पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भूमि का स्थायी हस्तांतरण किया गया है.
नालंदा, समस्तीपुर और शेखपुरा को औद्योगिक विकास
वहीं, नालंदा के इस्लामपुर में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने के उद्देश्य से मौजा-ब्रहगांवा में 564.37 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु ₹382.23 करोड़ की प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृति प्रदान की गई है.समस्तीपुर में औद्योगिक विकास को नई गति देने के लिए खानपुर अंचल के तीन मौजों में कुल 480 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु 261.92 करोड़ की प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृति दी गई है.
इसके साथ ही शेखपुरा में भी औद्योगिक विस्तार का मार्ग प्रशस्त करते हुए चेवाड़ा अंचल के तीन मौजों में कुल 250 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु 62.37 करोड़ की प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृति प्रदान की गई है.
नए पदों का सृजन और नियमावली
इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (IGIMS) पटना में क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के लिए 64 शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है. इसके अलावा, कल्याण विभाग के अंतर्गत बिहार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी संवर्ग के 17 नए पदों को भी स्वीकृति मिली है.
साथ ही, मेडिकल कॉलेजों में नियुक्तियों के लिए 'बिहार मेडिकल फिजिसिस्ट सह रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर सेवा संवर्ग नियमावली 2026' और 'बिहार प्रोस्थेटिक एवं ऑर्थोटिक्स गैर-शैक्षणिक संवर्ग नियमावली 2026' के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई है.
अर्थव्यवस्था और उद्योग
राज्य की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार लाने और उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल करने के लिए 'बिहार आर्थिक सलाहकार परिषद' के गठन को मंजूरी दी गई है. वहीं, वित्तीय वर्ष 2026-27 में केंद्र प्रायोजित 'प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना' को 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक विस्तार देते हुए इसके लिए 164 करोड़ 51 लाख 60 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं. इसके साथ ही 'बिहार खनिज नियमावली 2026' को भी स्वीकृति मिली है.
खेल और ग्राम कचहरी
राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए 'राज्य खेल संघ अनुदान मार्गदर्शिका 2026' को स्वीकृति दी गई है, जिसके तहत मान्यता प्राप्त खेल संघों को प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु सरकारी अनुदान मिलेगा. वहीं, ग्राम कचहरी के वार्षिक प्रशासनिक व्यय को 4,000 रुपये से बढ़ाकर 1 अप्रैल 2027 के प्रभाव से 24,000 रुपये करने की मंजूरी दी गई है.
11 डॉक्टर सरकारी सेवा से बर्खास्त
बिहार कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत एक साथ कई डॉक्टरों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 11 चिकित्सकों को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है. बर्खास्त किए गए डॉक्टरों की सूची इस प्रकार है-
- डॉ. अनामिका कुमारी: सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, सहरसा.
- डॉ. राकेश कुमार निराला: विशेष चिकित्सा पदाधिकारी.
- डॉ. सिद्धार्थ कुमार सुमित: सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी.
- डॉ. गोपीनाथ भगत: चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग), सदर अस्पताल, भागलपुर.
- डॉ. अमित कुमार: सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, भागलपुर.
- डॉ. रवि रंजन: चिकित्सा पदाधिकारी.
- डॉ. मोहम्मद शाहनवाज कौसर: चिकित्सा पदाधिकारी, सुपौल.
- डॉ. सुमित कुमार: चिकित्सा पदाधिकारी, भागलपुर.
- डॉ. प्रसून दिवाकर: सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी.
- डॉ. रेखा कुमारी: चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा.
- डॉ. अरुण कुमार: चिकित्सा पदाधिकारी, सहरसा.
पिछड़ा वर्ग के छात्रों को मिलेगी निशुल्क UPSC-BPSC की कोचिंग
बिहार कैबिनेट की बैठक में शिक्षा, प्रशासनिक सुधार और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है. पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को यूपीएससी (UPSC), बीपीएससी (BPSC) और रेलवे जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क ऑफलाइन तैयारी कराने के लिए राज्य सरकार ने 31 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है. पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत 'कल्याण लिपिक संवर्ग नियमावली 2026' को स्वीकृति प्रदान की गई है.
ट्रेड सेंटर और भवन निर्माण
बिहार में ट्रेड सेंटर, वाणिज्यिक भवन, कार्यालय और आवासीय भवनों के विकास के लिए एनबीसीसी (NBCC) इंडिया लिमिटेड, दिल्ली के साथ समझौते को 'बिहार वित्त संशोधन नियमावली 2024' के अंतर्गत मंजूरी दी गई है.
एसटीएफ मुख्यालय का विस्तार
पटना के लोदीपुर में विशेष कार्य बल (STF) मुख्यालय भवन के निर्माण कार्य की अवधि को 1 साल के लिए विस्तारित किया गया है. कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने कहा की पहली बार ई कैबिनेट बैठक हुई है. ई कैबिनेट से कागज और समय की बचत होगी. टैब पर 2 करोड़ की राशि खर्च हुई है जो 6-7 महीने में ही वसूल हो जाएगी.
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