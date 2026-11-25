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कैबिनेट की बैठक में 34 एजेंडों पर लगी मुहर, सम्राट चौधरी ने की नई घोषणा

सीएम सम्राट चौधरी ( ETV Bharat )

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कैबिनेट की बैठक में 34 एजेंडों पर मुहर लगायी. राज्य में पहली बार ई-कैबिनेट व्यवस्था की शुरुआत हो गई है. अब कैबिनेट की पूरी कार्यप्रणाली पूरी तरह डिजिटल, पेपरलेस और नई तकनीक से लैस होगी.

जलापूर्ति व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में बड़ा कदम

केंद्र प्रायोजित अमृत 2.0 मिशन के तहत पटना जलापूर्ति परियोजना के लिए 1,794.32 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है. इससे शहर में स्वच्छ एवं सुचारु पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी. पेयजल और सड़क निर्माण सोन नदी के जल को औरंगाबाद, डेहरी एवं सासाराम क्षेत्र में पेयजल के रूप में उपलब्ध कराने की योजना की राशि को 1347.32 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2014.65 करोड़ रुपये करने की स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा मधेपुरा-तुमरिया-अंधराठाढ़ी-रामपुर भूपट्टी के बीच 39.210 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण के लिए 193 करोड़ 94 लाख 28 हजार रुपये मंजूर किए गए हैं. कैबिनेट की बैठक में मौजूद सीएम, मंत्री व अधिकारी (ETV Bharat) ग्राम कचहरियों का बजट 6 गुना बढ़ा ग्राम कचहरियों को और अधिक सशक्त एवं सुदृढ़ बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है. राज्य की प्रत्येक ग्राम कचहरी के प्रशासनिक व्यय की वार्षिक राशि 4,000 से बढ़ाकर 1 अप्रैल 2027 से 24,000 करने की स्वीकृति दी गई है, जिससे ग्राम कचहरियों के सुचारु संचालन और स्थानीय न्याय व्यवस्था को मजबूती मिलेगी. सीमा सुरक्षा और औद्योगिक विकास को भी मिली मंजूरी इसके साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए किशनगंज जिले के ठाकुरगंज अंचल में 11.884 डिसमिल बिहार सरकार की भूमि पर एसएसबी (SSB) की 19वीं एवं 41वीं वाहिनी के वॉच टावर निर्माण हेतु भूमि हस्तांतरण को स्वीकृति दी गई है. इसके तहत 4,38,063 के भुगतान पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भूमि का स्थायी हस्तांतरण किया गया है. नालंदा, समस्तीपुर और शेखपुरा को औद्योगिक विकास वहीं, नालंदा के इस्लामपुर में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने के उद्देश्य से मौजा-ब्रहगांवा में 564.37 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु ₹382.23 करोड़ की प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृति प्रदान की गई है.समस्तीपुर में औद्योगिक विकास को नई गति देने के लिए खानपुर अंचल के तीन मौजों में कुल 480 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु 261.92 करोड़ की प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृति दी गई है. इसके साथ ही शेखपुरा में भी औद्योगिक विस्तार का मार्ग प्रशस्त करते हुए चेवाड़ा अंचल के तीन मौजों में कुल 250 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु 62.37 करोड़ की प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृति प्रदान की गई है. नए पदों का सृजन और नियमावली इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (IGIMS) पटना में क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के लिए 64 शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है. इसके अलावा, कल्याण विभाग के अंतर्गत बिहार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी संवर्ग के 17 नए पदों को भी स्वीकृति मिली है.