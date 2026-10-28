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बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला, सीएम सम्राट चौधरी ने 43 एजेंडों पर लगायी मुहर

पटना में कैबिनेट की बैठक में बिहार सीएम सम्राट चौधरी ( ETV Bharat )

पटना: बिहार सीएम सम्राट चौधरी ने पटना में कैबिनेट की बैठक की. बुधवार को आयोजित इस बैठक में सीएम ने 43 एजेंडों पर मुहर लगायी. पूरे दो सप्ताह के बाद यह कैबिनेट की बैठक हुई. इससे पहले 12 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें 23 एजेंडा पर मोहर लगी थी.

पिछली कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद मीडिया से बातचीत की थी. उन्होंने प्रधानमंत्री के 25 साल के कार्यकाल को लेकर कैबिनेट में बधाई देने का प्रस्ताव पारित होने की जानकारी दी थी. कैबिनेट में हवाई अड्डा के विकास को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे.