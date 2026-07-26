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100 दिन, हर जिले में उद्योग, लाखों रोजगार.. सम्राट चौधरी बोले- 'अब 12 नहीं, 15 घंटे काम करना होगा'

'अब 12 नहीं, 15 घंटे काम करना होगा': सीएम ने अधिकारियों को दो टूक कहा कि, अब बिहार को विकास के पथ पर ले जाना है. ऐसे में कार्य संस्कृति बदलनी पड़ेगी. ऐसे में सिर्फ 10 से 12 घंटे नहीं 15 घंटे तक काम करना होगा, जिससे बिहार देश के देश के टॉप राज्यों में शामिल हो सके.

''सहयोग पोर्टल पर आवेदन आने के बाद 10 दिन के भीतर अगर अधिकारी आदेश नहीं करेंगे तो 11 में दिन उनको पहले नोटिस दिया जाएगा 7 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए 90% आवेदन का निपटारा किया जा चुका है. पहले नोटिस मात्र 9000 लोगों को देना पड़ा दूसरा नोटिस 300 लोगों को देना पड़ा तीसरा नोटिस मात्र चार लोगों को देना पड़ा 30 दिन किसी ने पार नहीं किया.'' - सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार

सहयोग पोर्टल पर 7 लाख लोगों ने दिया आवेदन: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 100 दिन के कार्यकाल पूरे होने पर कहा कि पहले 15 दिन में मैं 11000 लोगों से मिला. सहयोग शिविर को हमने डिजिटल तौर पर शुरू किया. 534 ब्लॉक में सहयोग सिविल लगाया जाता है.

''सहयोग शिविर कार्यक्रम सफलतापूर्वक चल रहा है और इसके अच्छे नतीजे भी सामने आए हैं. नीतीश कुमार जी भी जनता दरबार कार्यक्रम आयोजन किया करते थे. सहयोग शिविर प्रभाव कार्य कार्यक्रम है. शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है.'' - विजय चौधरी, उपमुख्यमंत्री, बिहार

शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन-विजय चौधरी: उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी ने कहा कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं और शानदार काम कर रहे हैं. नई सोच नई उड़ान से बिहार के विकास में नए आयाम जुट रहे हैं.

पटना: बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल के पहले 100 दिन पूरे हो गए है. इस मौके पर बिहार सरकार ने 11464 करोड़ की योजनाओं का तोहफा बिहार वासियों को दिया. कुल मिलाकर 2476 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया.

'सालाना ₹10000 करोड़ खर्च': मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि, बिहार में पंचायती राज के तहत 52 हजार करोड़ खर्च होने हैं और सालाना ₹10000 करोड़ खर्च होने हैं. पूरे बिहार में एक करोड़ लोगों को राशन कार्ड से जोड़ने का काम किया जाएगा. बिहार में 1 दिन में 211 डिग्री कॉलेज खोलने का काम किया गया. अगले 5 वर्षों में एक-एक बिहारी का बच्चा बिहार में रहकर पढ़ने का काम करेगा.

मंत्री और अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री (ETV Bharat)

''कंप्यूटर साइंस के सेक्टर में विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा. शहीद जुब्बा साहनी के नाम पर आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग का विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा. कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन पर एक शोध संस्थान बनाया जाएगा.'' - सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार

राज्य में बनेंगे 551 मॉडल स्कूल: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के 551 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने का काम शुरू किया जा चुका है अब तो नाइट क्लासेस भी चल रहे हैं. नरेंद्र मोदी सरकार नालंदा के गौरवशाली इतिहास को लौटाने का काम कर रही है. विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए 220 एकड़ जमीन देने का काम किया गया है.

हर जिले में विकसित किया जाएगा टाउनशिप: उन्होंने कहा कि, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग 2 साल से टाउनशिप पर काम कर रहे थे. टाउनशिप में हम पीछे छूट गए थे हम लोग किस काम को आगे बढ़ा रहे हैं. पाटलिपुत्र के नाम पर एक बड़ा टाउनशिप बनाने का काम शुरू किया गया है.

हर जिले में विकसित किया जाएगा टाउनशिप (ETV Bharat)

"गयाजी में मगध के नाम पर टाउनशिप बनाया जा रहा है. मुंगेर में अंग के नाम पर भागलपुर में विक्रमशिला के नाम पर आप पूर्णिया में पूर्णिमा देवी के नाम पर दरभंगा में मिथिला और सीतामढ़ी में सीतापुरम के नाम पर टाउनशिप स्थापित किया जा रहा है.'' - सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार

हर जिले में लगेगा एक इंडस्ट्री: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि एक साल पूरे होने के बाद मेरा टारगेट एक ही है कि प्रत्येक जिले में एक इंडस्ट्री कैसे बैठे, इसकी चिंता हम कर रहे हैं. 1 साल पूरे होने पर हम 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाने जा रहे हैं. कुछ लोगों ने कहा कि आम लोगों से टैक्स लेना है. आम लोगों से हम टैक्स लेने के पक्षधर नहीं है लेकिन जो व्यवसाय करते हैं उनसे टैक्स लिया जाएगा. जिनके वजह से सड़क टूटती है उनसे टैक्स लिया जाएगा.

400 बेड का सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की सौगात: पटना के राजवंशी नगर स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण (एलएनजेपी) अस्पताल परिसर में ₹215 करोड़ की लागत से निर्मित 400 बेड वाले अत्याधुनिक ऑर्थोपेडिक एवं न्यूरो सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के नये भवन का लोकार्पण किया.

मरीजों को अब मिलेगा बेहतर इलाज: अस्पताल आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं और अत्याधुनिक तकनीक से लैस है, जिसमें अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, रेडियोलॉजी विभाग, स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर, फिजियोथेरेपी, ट्रॉमा एवं 24×7 आपातकालीन सेवाओं से सुसज्जित यह अस्पताल बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा और नई गति प्रदान करेगा. इससे गंभीर एवं जटिल बीमारियों के उपचार हेतु मरीजों को राज्य के भीतर ही विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी.

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