बिहार CM नीतीश के बेटे निशांत ने ई-रिक्शा से किया वृंदावन का भ्रमण, मंदिरों में पूजन-दर्शन
बिना प्रोटोकॉल के अकेले घूमते नजर आए निशांत यादव, केसी घाट पर यमुना जी को किया प्रणाम
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 4, 2026 at 4:59 PM IST
मथुरा: धार्मिक नगरी वृंदावन में हर रोज लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं. वीआईपी नेता भी बांके बिहारी सहित अन्य मंदिरों में दर्शन करने पहुंचते हैं. इसी कड़ी में बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत यादव धार्मिक यात्रा पर वृंदावन पहुंचे. निशांत ने बांके बिहारी मंदिर, इस्कॉन मंदिर और राधा रमन मंदिर में दर्शन करने के बाद वृंदावन केसी घाट पर यमुना जी को प्रणाम किया.
इसके बाद निशांत यादव ई रिक्शा में बैठकर वृंदावन की कुंज गलियां देखी. बड़ी ही सादगी के साथ कुछ दुकानों पर सामान भी खरीदते हुए नजर आए. बिना प्रोटोकॉल के ही वृंदावन की सड़कों पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को देखकर लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं. निशांत पहली बार वृंदावन में दर्शन-पूजन करने पहुंचे हैं. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव अक्सर वृंदावन बरसाना और गोवर्धन धार्मिक यात्रा पर आते रहते हैं. हाल ही में मंदिरों के दर्शन और गोवर्धन की परिक्रमा भी लगाई थी.
निशांत कुमार कौन हैं?
गौरतलब है कि नीतीश कुमार और मंजू सिन्हा के इकलौते बेटे निशांत कुमार हैं. निशांत का का जन्म 20 जुलाई 1975 को हुआ था. मां मंजू सिन्हा एक स्कूल टीचर थीं, जिनका साल 2007 में लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई थी. 49 साल के निशांत कुमार अभी तक शादी नहीं की है. निशांत कुमार की पढ़ाई पटना के कैरेंस स्कूल से शुरू जरूर हुई थी, लेकिन किन्हीं वजहों से नीतीश ने उन्हें मसूरी के बोर्डिंग स्कूल मानव भारती इंडिया इंटरनेशनल स्कूल भेज दिया था. कुछ समय बाद निशांत की मां ने उन्हें वापस बुला लिया और उनका दाखिला पटना में स्थित केंद्रीय विद्यालय में करा दिया था. स्कूलिंग के बाद निशांत ने पिता की तरह इंजीनियरिंग की. निशांत ने झारखंड, रांची के जाने-माने इंजीनियरिंग कॉलेज बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (BIT) मेसरा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है.
इसे भी पढ़ें- मथुरा में रंगोत्सव का उल्लास; ठाकुर जी को गुलाल लगाकर द्वारकाधीश मंदिर में होली गायन शुरू