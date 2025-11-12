ETV Bharat / state

एग्जिट पोल से नीतीश कुमार गदगद, मंदिर-गुरुद्वारा के बाद मजार पर जाकर की चादरपोशी

एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनने की संभावना से नीतीश कुमार गदगद हैं. आज सुबह वह मंदिर-गुरुद्वारा और मजार पर पहुंच गए. पढ़ें..

Nitish Kumar
भगवान की शरण में नीतीश कुमार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 12, 2025 at 2:32 PM IST

3 Min Read
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दोनों चरणों के मतदान के बाद एग्जिट पोल में मिले रुझान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए के नेता गदगद हैं. सीएम आज सुबह से एक्टिव दिख रहे हैं और पूजा-पाठ में लगे हैं. उन्होंने पहले महावीर मंदिर जाकर पूजा-अर्चना की. उसके बाद पटना साहिब गुरुद्वारा भी पहुंचे, जहां मथ्था टेका और फिर उसके बाद पटना हाईकोर्ट मजार के पास जाकर चादरपोशी भी की.

गदगद हैं नीतीश कुमार: हालांकि इस दौरान नीतीश कुमार ने मीडिया से बात नहीं की लेकिन उनके चेहरे की खुशी बता रही है, वह चुनाव जीतने को लेकर आश्वस्त हैं. मुख्यमंत्री के साथ जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी और ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी भी थे.

मंदिर-गुरुद्वारा और मजार पर पहुंचे नीतीश कुमार (ETV Bharat)

एनडीए में जश्न की तैयारी शुरू: अधिकांश एग्जिट पोल में नीतीश कुमार की सरकार की फिर से वापसी का रुझान दिखाया जा रहा है. इसके कारण ही नीतीश कुमार गदगद हैं. जेडीयू और बीजेपी के नेता जश्न मनाने की तैयारी भी कर रहे हैं. 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा.

Nitish Kumar
गुरुद्वारा में नीतीश कुमार (ETV Bharat)

14 नवंबर को आएंगे नतीजे: बिहार विधानसभा चुनाव इस बार दो चरणों में हुआ है. 6 नवंबर को पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोट डाले गए, जबकि 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान हुआ है. सभी 243 सीटों के लिए 14 नवंबर को मतों की गिनती होगी.

Nitish Kumar
नीतीश कुमार ने मजार पर चादरपोशी की (ETV Bharat)

सीएम लगातार सक्रिय: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 11 नवंबर को भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर फीडबैक लिया था. जेडीयू कार्यालय भी पहुंचे थे, जहां वार रूम और पार्टी कार्यालय का निरीक्षण किया था. प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सहित पार्टी के वरिष्ठ मंत्री विजय कुमार चौधरी के साथ विचार-विमर्श किया था. सीएम पहले चरण के चुनाव के बाद से ही लगातार फीडबैक ले रहे हैं. दो चरणों के चुनाव में मिले रुझान से उत्साहित भी हैं.

Nitish Kumar
नीतीश कुमार (ETV Bharat)

तेजस्वी ने एग्जिट पोल को बताया भ्रामक: हालांकि विपक्ष ने एग्जिट पोल को खारिज कर दिया है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे भ्रामक बताते हुए कहा कि पीएमओ से जो तय होकर आता है और अमित शाह अपने कलम से जो लिखकर देते हैं, वही मीडिया वाले बताते और बोलते हैं. उन्होंने कहा कि 2020 की तुलना इस बार के मतदान से की जाए तो 72 लाख लोगों ने इस बार ज्यादा मतदान किया है, जो सरकार बदलना चाहते हैं.

