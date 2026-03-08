ETV Bharat / state

JDU का BOSS या डिप्टी CM.. क्या होगी निशांत कुमार की भूमिका?

निशांत को दी जाएगी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी: निशांत को जनता दल यूनाइटेड में पिता की राजनीतिक विरासत को संभालने और जनता दल यूनाइटेड के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए लाया गया है. वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक केके लाल का मानना है कि निशांत को पार्टी में अहम जिम्मेदारी देने की तैयारी है लेकिन उससे पहले उन्हें ट्रेंड किया जा रहा है. पूरे बिहार के कार्यकर्ताओं से रूबरू होने के लिए यात्रा की योजना है.

"मैं पार्टी के काम को ईमानदारी पूर्वक करूंगा और कार्यकर्ताओं के जनभावना के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा. पार्टी भविष्य में जो भी भूमिका मेरे लिए तय करेगी, वह मुझे स्वीकार्य होगा और मैं ईमानदारी पूर्वक अपनी जिम्मेदारियां का निर्वहन करने का काम करूंगा."- निशांत कुमार, नेता. जनता दल यूनाइटेड

बेटे की एंट्री पर नहीं मौजूद थे नीतीश: जनता दल यूनाइटेड को एक युवा नेतृत्व मिलने जा रहा है. नीतीश कुमार के पुत्र निशान अब पार्टी की कमान संभालने की तैयारी में हैं. प्रदेश कार्यालय स्थित कर्पूरी ठाकुर सभागार में समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें निशांत कुमार की औपचारिक रूप से एंट्री हुई. खास बात यह रही कि निशांत की एंट्री के मौके पर नीतीश कुमार मौजूद नहीं रहे. कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने सदस्यता दिलाई.

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार आखिरकार सक्रिय राजनीति में आ चुके हैं. जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में निशांत की औपचारिक रूप से सक्रिय सदस्य के रूप में जॉइनिंग हुई. मौके पर ललन सिंह, संजय झा, बिजेंद्र प्रसाद यादव और उमेश कुशवाहा समेत तमाम सीनियर लीडर मौजूद थे. हालांकि इस दौरान खुद नीतीश मौजूद नहीं थे. बाद में जरूर बेटे ने जाकर उनसे आशीर्वाद लिया. अब उनको अहम जिम्मेदारी देने की तैयारी है.

निशांत के नाम पर वोटर रहेंगे इंटैक्ट: केके लाल का कहना है कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर लंबे समय से इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी कि पार्टी का अस्तित्व कैसे कायम रहेगा. काफी मंथन के बाद नेता इस नतीजे पर पहुंचे कि नीतीश कुमार के पुत्र को कमान दी जाए और उन्हें के नाम पर पार्टी एकजुट रहेगी, इसके साथ ही वोटर भी इंटैक्ट रहेंगे.

राष्ट्रीय अध्यक्ष या उप-मुख्यमंत्री?: वरिष्ठ पत्रकार केके लाल का कहना है कि संभव है कि सरकार के गठन के वक्त निशांत कुमार को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए और उन्हें उपमुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है. निशांत कुमार की सरकार या संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी. पार्टी की अगर बात कर ले तो उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी कुछ समय बाद दी जा सकती है.

"जेडीयू के सामने अस्तित्व का संकट तो नहीं लेकिन पार्टी को एकजुट रखने की बड़ी चुनौती है. नीतीश कुमार के बाद निशांत ही वो शख्स हो सकते हैं, जिनके नाम पर कार्यकर्ता से लेकर मतदाता और समर्थक तक एकजुट रह सकते हैं."- केके लाल, वरिष्ठ पत्रकार

क्या बोले मनीष वर्मा?: जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि जनता दल यूनाइटेड में अब नीतीश युग खत्म हुआ, अब निशांत युग का वक्त आ गया है. निशांत युवा नेता है, और युवा आबादी वाले राज्य में वह बेहतर काम करेंगे.

"निशांत का पार्टी में स्वागत में है. वह युवा हैं, जनता दल यूनाइटेड उनके नेतृत्व में और आगे जाएगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बताए रास्ते पर ही पार्टी आगे बढ़ेगी. निशांत उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे."- मनीष वर्मा, राष्ट्रीय महासचिव, जनता दल यूनाइटेड

क्या होगी निशांत की भूमिका?: जनता दल यूनाइटेड की नेता और मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि पार्टी ने फैसला लिया है कि निशांत कुमार की भूमिका दल के अंदर तय की जाए. उन्हीं के देखरेख में पार्टी काम करेगी. सरकार और संगठन में उनकी भूमिका क्या होगी, यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तय करेंगे. निशांत के व्यक्तित्व की बदौलत पार्टी और आगे बढ़ेगी.

विजय सिन्हा ने दी शुभकामना: वहीं, बीजेपी नेता और उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि हम निशांत को शुभकामनाएं देते हैं और उनके नेतृत्व में पार्टी और आगे बढ़ेगी. जनता दल यूनाइटेड ने निशांत पर भरोसा जताया है, वे जरूर उस भरोसे पर खरा उतरेंगे.

