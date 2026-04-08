'नीतीश कुमार को याद रखेगा बिहार' बिहार का अगला CM कौन?, इस सवाल पर क्या बोले निशांत कुमार
कौन बनेगा बिहार का अगला CM?, सस्पेंस बरकरार. हरिहरनाथ मंदिर पहुंचे निशांत कुमार ने कहा 'बाबा की कृपा से पूरी होती है हर मुराद', पढ़ें
Published : April 8, 2026 at 9:13 AM IST
वैशाली: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र और जदयू के नेता निशांत कुमार मंगलवार को सोनपुर के प्रसिद्ध हरिहरनाथ मंदिर पहुंचे और पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया. मंदिर परिसर में बाबा हरिहरनाथ की विधि-विधान से अभिषेक कर निशांत कुमार ने प्रदेश के सुख-शांति और समृद्धि की कामना की.
बाबा हरिहरनाथ के दरबार पहुंचे निशांत कुमार : पूजा-अर्चना के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, "मैं भगवान का आशीर्वाद लेने आया हूं. करीब 20 साल पहले मैं अक्सर यहां आया करता था." बाबा से मांगने को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि सब बाबा की कृपा है. जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि यहां आने वाले मंत्री बनते हैं, तो उन्होंने बेबाकी से कहा, "सब ठीक है. सब भगवान की कृपा है."
आज मैंने सोनपुर स्थित बाबा हरिहरनाथ मंदिर में पूजा - अर्चना कर अपने प्यारे बिहारवासियों की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की।— Nishant Kumar - निशांत कुमार (@Nishantjdu) April 7, 2026
बाबा हरिहरनाथ धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र है। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से लाखों लोग हर साल यहां आते हैं। यहां पर्यटकीय सुविधाएं भी बढ़ी हैं।
जय… pic.twitter.com/DNjRd82g98
पिता नीतीश के सवाल पर हुए भावुक : इस दौरान निशांत कुमार अपने पिता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार में किए गए विकास कार्यों की चर्चा करते हुए भावुक नजर आए. उन्होंने कहा कि पिताजी ने जो बिहार के लिए किया, वह बिहार की जनता कभी भूल नहीं सकेगी.
''20 साल बिहार के लिए काफी कुछ किया है. मैं जनता से यही अपील करता हूं कि जिस तरह से पिताजी पर आशीर्वाद और स्नेह दिया, उसी तरह से पार्टी और मुझ पर बिहारवासियों का विश्वास और स्नेह बना रहे.'' - निशांत कुमार, जेडीयू नेता
अथक परिश्रम क्या होता है, ये मैंने पिताजी को काम करते हुए देखा तो जाना।— Nishant Kumar - निशांत कुमार (@Nishantjdu) April 7, 2026
जिस शिद्दत से उन्होंने बिहार को संवारने का काम किया, दिन - रात की चिंता छोड़, धूप, बरसात की परवाह किए बगैर बिहार के सभी हिस्सों में जाते रहे। धरातल पर उतरकर खुद से योजनाओं की प्रगति देखते रहे। अपने बिहार… pic.twitter.com/Lj5eNRuBXe
हरिहरनाथ मंदिर परिसर में समर्थकों का जोश : निशांत कुमार के मंदिर परिसर में पहुंचते ही मौजूद जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने उनका फूल-मालाओं के साथ स्वागत किया. इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु और समर्थक मौजूद रहे.
कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के बाद उनके मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की चर्चा है. इसी बीच, नई सरकार में निशांत के उपमुख्यमंत्री बनने के कयास लगाए जा रहे हैं. हालांकि, जेडीयू के कार्यकर्ता उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं. राजनीति में आने के बाद निशांत सार्वजनिक रूप से लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं.
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