'संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा', सुपौल से लेकर मधेपुरा तक जमकर गरजे नीतीश कुमार

समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण के तहत सीएम नीतीश कुमार सुपौल और मधेपुरा पहुंचे. सरकार की योजनाओं का बखान किया. पढ़ें खबर

Published : March 10, 2026 at 3:21 PM IST

सुपौल/मधेपुरा : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भले ही राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दर्ज कर दिया हो, पर वह अभी भी प्रदेश की प्रगति के लिए लगातार एक्टिव हैं. इसका नजारा मंगलवार को देखने को मिला. सीएम नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के इस चरण की शुरुआत सुपौल और मधेपुरा से की.

सुपौल से समृद्धि यात्रा की शुरुआत : नीतीश कुमार ने सुपौल में कुल 569 करोड़ रुपये की 213 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. इनमें 435 करोड़ रुपये की 84 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है, जबकि 135 करोड़ रुपये की 129 योजनाओं का उद्घाटन शामिल है. सुपौल में आयोजित कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री बिजेंद्र यादव, विजय चौधरी सहित सरकार के कई अन्य मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे.

CM ने बिजेंद्र यादव का किया स्वागत : कार्यक्रम के दौरान एक दिलचस्प नजारा भी देखने को मिला जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं मंत्री बिजेंद्र यादव को पाग, दोपटा और फूलों का गुलदस्ता भेंट कर उनका सम्मान किया. जिससे मंच पर मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह का माहौल बन गया. मुख्यमंत्री ने इस समारोह में पहुंचे लोगों को संबोधित करते हुए जहां सरकार की विकास योजनाओं को रेखांकित किया. वहीं विपक्ष पर भी निशाना साधा.

''बिहार की जनता अच्छी तरह जानती है कि पहले की सरकारों के समय विकास की गति कैसी थी. शाम होते ही लोग घरों से बाहर निकलने में डरते थे और कानून-व्यवस्था की स्थिति बेहद कमजोर थी. पहले समाज में अक्सर सांप्रदायिक तनाव और टकराव की घटनाएं सामने आती थीं, लेकिन अब राज्य में सामाजिक सौहार्द और शांति का माहौल कायम हुआ है.''- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

NITISH KUMAR SAMRIDHI YATRA
योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करते सीएम (ETV Bharat)

'हर तबके का हो रहा विकास' : सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार की विकास योजनाओं का लाभ हर वर्ग और हर समुदाय तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार हर तबके के विकास के लिए काम कर रही है. सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि 2018 में ही हर घर बिजली पहुंचा दी गई है. अब आप सबको मुफ्त में ही बिजली दी जा रही है. अब हम लोग एक और काम कर रहे हैं. आपके घर में ही सोलर लगा रहे हैं, जिससे आपको बहुत फायदा होगा.

नीतीश कुमार का 5 साल बिहार विजन : दरअसल, सीएम नीतीश कुमार ने प्रदेश की जनता के लिए अगले 5 साल का रोडमैप खीच दिया है. साच निश्चय पार्ट 3 की पर काम भी चल रहा है. मतलब प्रदेश कैसे प्रगति के पथ पर अग्रसर हो इसको लेकर हर काम किया जा रहा है.

1 करोड़ नौकरी, महिलाओं को 2-2 लाख देंगे : सीएम नीतीश कुमार ने मंच से फिर दोहराया कि सरकार बनने से पहले जो वादा किया गया था उसे हर-हाल में पूरा किया दाए. एक करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा. इसपर जोर-शोर से काम तल रहा है. यही नहीं महिला रोजगार योजना के तहत जिन महिलाओं को 10-10 हजार दिया गया है, उन्हें 2-2 लाख रुपया भी दिया जाएगा. उनके रोजगार का आंकलन करना शुरू कर दिया गया है.

मधेपुरा में योजनाओं का शिलान्यास-उद्घाटन : मधेपुरा को विकास की नई ऊंचाई प्रदान करने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोसी की ऐतिहासिक धरती मधेपुरा में समृद्धि यात्रा पर पहुंचे. सीएम ने जिले में 137 विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया तथा 158 योजनाओं का उद्घाटन कर उन्हें जनता को समर्पित किया.

मंच पर भावुक हुए विजय चौधरी : वहीं मधेपुरा में अपने संबोधन में मंच से बोलते हुए मंत्री विजय चौधरी भावुक हो गए. उन्होंने कहा कि, मुख्यमंत्री जी ने फैसला ले लिया कि वो राज्यसभा जाएंगे. आज पूरा बिहार दुखी है. आप लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री यहीं रहें? आपके हर फैसले में हम साथ हैं. आप भले राज्यसभा चले जाइये, लेकिन हमारी एक शर्त है कि आपको बिहार में ही रहना होगा और सीधे तौर पर नेतृत्व करना होगा.

''आपके ही नेतृत्व में बिहार की सरकार और राजनीति चलेगी. ये आपने वादा किया है. और आज आपसे भी वादा करने आए हैं कि ये कभी बिहार से न अलग हुए हैं न आनेवाले समय में कभी अलग होंगे.''- विजय चौधरी, मंत्री, बिहार सरकार

