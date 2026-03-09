ETV Bharat / state

राज्यसभा जाने से पहले नीतीश कुमार का बिहार 'प्लान', 10 मार्च से फिर शुरू करेंगे 'समृद्धि यात्रा'

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से अपनी 'समृद्धि यात्रा' की शुरुआत करने वाले हैं. सरकारी अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, सीएम 10 मार्च से इस यात्रा को फिर से शुरु करने वाले हैं. कैबिनेट सचिवालय विभाग के मुताबिक, यात्रा की शुरुआत सुपौल और मधेपुरा से होगी. जेडीयू नेताओं की माने तो नीतीश कुमार इस बात को पक्का कर रहे है कि बिहार में चलने वाली योजनाएं जनता तक कितनी पहुंच रही है. साथ ही किन-किन क्षेत्रों में सुधार करने की जरूरत है.

''राज्य के सभी विभागों के प्रमुखों, पुलिस अधिकारियों, जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखा गया है, जिसमें आवश्यक तैयारियों के दिशा निर्देश दिए गए हैं. इस यात्रा के दौरान सभी संबंधित अधिकारी वहां पर मौजूद रहे और अपने-अपने विभागों की प्रगति की सूचना दे.'' - अरविंद कुमार चौधरी, कैबिनेट सचिवालय विभाग

10 मार्च से फिर शुरू करेंगे 'समृद्धि यात्रा' : दरअसल, दो चरण की यात्रा मुख्यमंत्री बजट सबसे पहले कर चुके हैं. बजट सत्र के कारण मुख्यमंत्री की यात्रा टली थी. ऐसे में अब तीसरे चरण की यात्रा में मुख्यमंत्री 5 दिनों में 10 जिलों की यात्रा करेंगे, यानी प्रत्येक दिन दो जिलों की यात्रा करेंगे. शुरुआत में 3 दिन मुख्यमंत्री मधेपुरा से ही समृद्धि यात्रा पर जाएंगे और 13 मार्च को पटना लौटेंगे.

सीमांचल-कोसी के 10 जिलों में जाएंगे नीतीश कुमार : मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से जारी की गई अधिसूचना में सीएम नीतीश 10 मार्च को सुपौल और मधेपुरा, 11 मार्च को अररिया और किशनगंज, 12 मार्च को पूर्णिया और कटिहार, 13 मार्च को सहरसा और खगड़िया और 14 मार्च को बेगूसराय और शेखपुरा में समृद्धि यात्रा करेंगे.