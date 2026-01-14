ETV Bharat / state

'समृद्धि यात्रा' के तहत 17 जनवरी को मोतिहारी आएंगे CM नीतीश, जिले को मिलेंगी कई विकास योजनाओं की सौगात

नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा ( ETV Bharat )

मोतिहारी: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 जनवरी से 'समृद्धि यात्रा' की शुरुआत कर रहे हैं. यात्रा के दूसरे दिन वह पूर्वी चंपारण पहुंचेंगे. उनकी यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने जोर-शोर से तैयारियां शुरू कर दी है. अपनी यात्रा के दौरान सीएम कई नई योजनाओं की शुरुआत करेंगे. साथ ही पहले से जारी परियोजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे. महिला आईटीआई को विकास का केंद्र बनाया गया है. जहां रंगाई-पुताई, साफ-सफाई और सौंदर्यीकरण का कार्य जोर-शोर से चल रहा है. सबसे पहले जाएंगे आईटीआई: सीएम सबसे पहले मोतिहारी स्थित महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) पहुंचेंगे. यहां 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' का उद्घाटन और निरीक्षण करेंगे. यह सेंटर आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करेगा, जिसमें वेल्डिंग, इलेक्ट्रिशियन, सिलाई-कढ़ाई और डिजिटल स्किल्स जैसे कोर्स शामिल हैं. इसका उद्देश्य स्थानीय युवाओं, खासकर लड़कियों को रोजगार योग्य बनाना और स्वरोजगार के अवसर देना है. प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि सेंटर में 500 से अधिक युवाओं को प्रति वर्ष प्रशिक्षण मिलेगा, जो चंपारण की बेरोजगारी दर को कम करने में बड़ी भूमिका निभाएगा. कई विकास योजनाओं की करेंगे शुरुआत: इसके अलावा सीएम विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे. इनमें सड़क निर्माण, ग्रामीण पेयजल योजना, बिजली विस्तार और स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन शामिल है. चंपारण के ग्रामीण इलाकों में लंबे समय से सड़कों की कमी थी, जिसे अब समृद्धि यात्रा के तहत प्राथमिकता दी जा रही है. प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार 200 करोड़ रुपये की योजनाओं को हरी झंडी मिलेगी.