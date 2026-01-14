ETV Bharat / state

'समृद्धि यात्रा' के तहत 17 जनवरी को मोतिहारी आएंगे CM नीतीश, जिले को मिलेंगी कई विकास योजनाओं की सौगात

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 17 जनवरी को मोतिहारी आ रहे हैं. इस दौरान वह जनसंवाद के साथ-साथ कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे. पढ़ें पूरी खबर..

Nitish Kumar
नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 14, 2026 at 1:32 PM IST

3 Min Read
मोतिहारी: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 जनवरी से 'समृद्धि यात्रा' की शुरुआत कर रहे हैं. यात्रा के दूसरे दिन वह पूर्वी चंपारण पहुंचेंगे. उनकी यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने जोर-शोर से तैयारियां शुरू कर दी है. अपनी यात्रा के दौरान सीएम कई नई योजनाओं की शुरुआत करेंगे. साथ ही पहले से जारी परियोजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे. महिला आईटीआई को विकास का केंद्र बनाया गया है. जहां रंगाई-पुताई, साफ-सफाई और सौंदर्यीकरण का कार्य जोर-शोर से चल रहा है.

सबसे पहले जाएंगे आईटीआई: सीएम सबसे पहले मोतिहारी स्थित महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) पहुंचेंगे. यहां 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' का उद्घाटन और निरीक्षण करेंगे. यह सेंटर आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करेगा, जिसमें वेल्डिंग, इलेक्ट्रिशियन, सिलाई-कढ़ाई और डिजिटल स्किल्स जैसे कोर्स शामिल हैं. इसका उद्देश्य स्थानीय युवाओं, खासकर लड़कियों को रोजगार योग्य बनाना और स्वरोजगार के अवसर देना है. प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि सेंटर में 500 से अधिक युवाओं को प्रति वर्ष प्रशिक्षण मिलेगा, जो चंपारण की बेरोजगारी दर को कम करने में बड़ी भूमिका निभाएगा.

कई विकास योजनाओं की करेंगे शुरुआत: इसके अलावा सीएम विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे. इनमें सड़क निर्माण, ग्रामीण पेयजल योजना, बिजली विस्तार और स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन शामिल है. चंपारण के ग्रामीण इलाकों में लंबे समय से सड़कों की कमी थी, जिसे अब समृद्धि यात्रा के तहत प्राथमिकता दी जा रही है. प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार 200 करोड़ रुपये की योजनाओं को हरी झंडी मिलेगी.

Nitish Kumar
17 को मोतिहारी आएंगे नीतीश कुमार (ETV Bharat)

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम: प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को अचूक बनाया है. चंपारण के एसपी ने बताया कि 2000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जिसमें ड्रोन निगरानी और क्यूआरटी टीमें शामिल हैं. ट्रैफिक डायवर्जन प्लान भी तैयार है ताकि सीएम के काफिले को कोई बाधा न हो.

क्या बोले डीएम?: मोतिहारी डीएम सौरभ जोरवाल ने बताया कि 17 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्वी चंपारण आ रहे हैं. मोतिहारी स्थित गांधी मैदान में वह जन संवाद करेंगे. वहीं, प्रगति यात्रा के दौरान जो घोषणाएं हुईं थीं, उन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए कार्यस्थल का निरीक्षण करेंगे. इसके साथ ही जिले में जारी अन्य विकास कार्यों का जायजा लेंगे.

मोतिहारी डीएम सौरभ जोरवाल (ETV Bharat)

"माननीय मुख्यमंत्री जी की समृद्धि यात्रा पश्चिमी चंपारण से प्रारंभ हो रही है. 17 तारीख पूर्वी चंपारण आ रहे हैं. हमारे यहां गांधी मैदान में वो संवाद करेंगे. जिले के नागरिक के साथ बातचीत करेंगे."- सौरभ जोरवाल, जिलाधिकारी, मोतिहारी

Nitish Kumar Motihari Yatra
समृद्धि यात्रा की जोर-शोर से तैयारियां (ETV Bharat)

मिल सकती है ये सौगातें: कौशल विकास सेंटर के तहत महिला आईटीआई में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जहां 20 आधुनिक लैब होंगे. सड़क परियोजनाएं के तहत 50 किलोमीटर नई सड़कें और पुलों का निर्माण. पेयजल योजना के तहत 100 गांवों में नल-जल कनेक्शन. स्वास्थ्य सुविधा के तहतक 10 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और बिजली विस्तार के तहत सौर ऊर्जा पर आधारित ग्रिड सब्स्टेशन की शुरुआत. ये योजनाएं मुख्यमंत्री के 'सात निश्चय' कार्यक्रम का हिस्सा हैं.

