ETV Bharat / state

10 हजार के बाद अब महिलाओं के खाते में आएंगे 2-2 लाख! CM नीतीश कुमार ने किया ऐलान

बिहार की महिलाओं के लिए खुशखबरी है. जल्द ही अब उनके खाते में 2-2 लाख रुपये आएंगे. पढ़ें पूरी खबर

NITISH KUMAR
नीतीश कुमार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 29, 2026 at 5:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : बिहार में महिलाओं के खाते में जल्द ही दो-दो लाख रुपये आने वाले हैं. यह हम नहीं कह रहे बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है. इस बाबत उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट भी किया है.

सीएम नीतीश कुमार ने लिखा है कि, 'आप सभी को पता है कि हमलोगों ने राज्य की महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' प्रारंभ की है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि प्रत्येक परिवार की एक महिला उद्यमी के रूप में स्थापित हो सके.

''इस योजना के प्रथम चरण में प्रत्येक परिवार की एक महिला को 10 हजार रुपये की राशि प्रदान की गई है. अब तक 1 करोड़ 56 लाख लाभुकों के खाते में डीबीटी के जरिए राशि अंतरित कर दी गई है. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शेष आवेदकों को भी नियमानुसार डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में शीघ्र ही राशि भेज दी जाएगी.''- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगे कहा कि इस योजना में महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के 6 माह बाद आंकलन करते हुए आवश्यकतानुसार 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है. मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत चयनित लाभुकों को 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है.

''यह राशि चरणों में दी जाएगी बशर्ते कि पूर्व में दी गई राशि का रोजगार करने हेतु सदुपयोग किया गया हो. अच्छा रोजगार चलने की स्थिति में आवश्यकतानुसार एकमुश्त राशि भी दी जा सकेगी. ''- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

नीतीश कुमार ने कहा कि विभाग को निर्देश दिया गया है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनान्तर्गत लाभुकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मार्केंटिग की भी समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. साथ ही इन लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी विभागों के कार्यों से भी जोड़ा जाए जैसे- पोशाक निर्माण, सुधा बिक्री केन्द्र, दीदी की रसोई इत्यादि. इस योजना के क्रियान्वयन से न सिर्फ महिलाओं की स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी बल्कि राज्य के अंदर ही उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे तथा रोजगार के लिए मजबूरी में लोगों को राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा.

ये भी पढ़ें :-

'जल्द ही महिलाओं को मिलेंगे 2-2 लाख रुपये', समृद्धि यात्रा के दौरान CM नीतीश का बड़ा ऐलान

ये क्या.. महिलाओं के बदले पुरुषों के खाते में गए 10 हजार, RJD ने पूछा सवाल तो JDU का पलटवार

10000 खर्च कर दिए, महिला रोजगार योजना की राशि लौटाने से पुरुषों का इनकार

TAGGED:

MUKHYAMANTRI MAHILA ROJGAR YOJANA
नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना
महिलाओं के खाते में 2 लाख रुपया
NITISH KUMAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.