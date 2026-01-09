ETV Bharat / state

भीषण ठंड में भी CM नीतीश कुमार 'सुपर एक्टिव', जेपी गंगा पथ के पास पार्क का किया निरीक्षण

"यहां काफी अच्छा काम हो रहा है. जेपी गंगा पथ पर पार्क विकसित होने से हरियाली बढ़ेगी. साथ ही यहां आनेवाले लोग अपने परिवार के साथ कुछ समय व्यतीत कर सकेंगे. इस काम को जल्द पूर्ण कराएं."- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

गंगा किनारे होने के कारण सुरक्षा पर विशेष जोर: निरीक्षण के क्रम में अधिकारियों ने विकसित किए जा रहे पार्क के संबंध में मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी दी. सीएम ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि यह पार्क गंगा नदी के किनारे स्थित है, इसलिए लोगों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसे विकसित कराएं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि पौधारोपण होने से यह क्षेत्र हरा-भरा दिखेगा. जेपी गंगापथ एक अद्भुत परियोजना है, जिसका सौंदर्यीकरण बेहतर ढंग से कराया जा रहा है. उन्होंने कहा कि आनेवाले समय में यह क्षेत्र लोगों के आकर्षण का केन्द्र बनेगा. जेपी गंगा पथ पर लोगों के लिए सड़क सुरक्षा और निर्बाध आवागमन भी जरूरी है, इसका पूरा ध्यान रखें.

काम करते मजदूर और सफाईकर्मी (ETV Bharat)

साथ में संजय झा भी रहे मौजूद: निरीक्षण के दौरान राज्यसभा सांसद सह जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. चन्द्रशेखर सिंह, पटना प्रमंडल के आयुक्त अनिमेश परासर और पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद थे.

नीतीश कुमार ने जेपी गंगा पथ का जायजा लिया (ETV Bharat)

बिहार में भीषण ठंड: पिछले तीन हफ्ते से बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. राजधानी पटना समेत पूरा प्रदेश कोहरे की चपेट में है. शीतलहर के कारण लोगों के लिए घर से निकलना भी मुश्किल हो रही है. अभी अगले कुछ दिनों तक ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है.

