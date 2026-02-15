ETV Bharat / state

छुट्टी के दिन भी CM नीतीश 'Super Active', कुर्जी और आनंदपुरी नाला निर्माण कार्य का किया निरीक्षण

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ( ETV Bharat )

पटना: राजधानी पटना के बड़े हिस्से में जल जमाव और जाम से मुक्ति दिलाने के लिए नाला और सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निरीक्षण कर निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया. पहले आशियाना दीघा रोड में राजीव नगर के पास बनाये जा रहे कुर्जी नाला (राजीव नगर नाला) निर्माण योजना का निरीक्षण किया. उसके बाद आनंदपुरी नाला का भी निरीक्षण किया. रविवार को भी सीएम एक्टिव: निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नाला निर्माण योजना के अंतर्गत नाले का पक्कीकरण कर इसके ऊपर सड़क का निर्माण किया जा रहा है. इन योजनाओं के पूर्ण होने पर जलजमाव की समस्या से निजात मिलेगी. नाले के ऊपर टू-लेन सड़क निर्माण से लोगों को सुगम यातायात की सुविधा उपलब्ध होगी. इसके साथ ही शहर भी साफ-सुथरा और व्यवस्थित दिखेगा. सीएम ने नाला निर्माण योजना का किया निरीक्षण (ETV Bharat) प्रगति यात्रा के दौरान हुआ था फैसला: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रगति यात्रा के दौरान हमने 21 फरवरी 2025 को पटना जिले के विकास कार्यों का जायजा लिया था. उसी दौरान जिले की कई विकास योजनाओं की घोषणाएं की थीं. उसी समय उन्होंने आनन्दपुरी नाला और कुर्जी नाला (राजीव नगर नाला) का निरीक्षण किया था, जिसमें काफी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद थे.