अप्रैल में पूरा हो जाएगा कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल का निर्माण, CM नीतीश ने लिया जायजा

गांधी सेतु पर यातायात का भार कम होगा: मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के पूर्ण होने से महात्मा गांधी सेतु पर भी यातायात का भार कम होगा. उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की सम्पर्कता के लिये लोगों को एक और वैकल्पिक मार्ग मिलेगा, जिससे आवागमन और सुगम होगा. इस पुल के निर्माण से पटना शहर के बाहर से ही लोग उत्तर बिहार के विभिन्न जगहों पर आसानी के साथ आवागमन कर सकेंगे.

लोगों को होगी सहूलियत: इस क्षेत्र में कृषि, उद्योग सहित अन्य व्यवसायों का और तेजी से विकास होगा. आकस्मिक चिकित्सा की स्थिति में इलाज के लिये पटना पहुंचने में मरीजों को भी काफी सुविधा होगी. नीतीश कुमार ने कहा कि कच्ची दरगाह-बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना के प्रथम चरण के लोकार्पण के बाद पटना से राघोपुर तक की सम्पर्कता बहाल हो चुकी है. इस परियोजना के निर्माण कार्य का नियमित निरीक्षण करते रहे हैं और इसे जल्द पूरा करने के लिये अधिकारियों को निर्देशित करते रहे हैं.

एक्टिव मोड में नीतीश: निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कच्ची दरगाह-बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना के बचे हुये कार्यों को तेजी से पूर्ण करें. साथ-साथ पहुंच पथ का भी निर्माण कार्य पूर्ण करें, ताकि आवागमन निर्बाध और सुचारू रूप से हो सके. उन्होंने कहा कि कच्ची दरगाह-बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना के पूर्ण होने से इस क्षेत्र के लोगों को राजधानी पटना से निर्बाध सड़क सम्पर्कता मिलेगी.

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महत्वाकांक्षी कच्ची दरगाह-बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना का आज निरीक्षण किया. अधिकारियों ने कहा कि इस साल अप्रैल तक निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा. पिछले साल 2025 में कच्ची दरगाह से राघोपुर तक के एक भाग का मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया था. 5000 करोड़ से अधिक की लागत में इस सिक्स लेन पुल का निर्माण हो रहा है.

क्या बोले नीतीश कुमार?: सीएम ने कहा कि आमस-दरभंगा एक्सप्रेस-वे से कच्ची दरगाह-बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना जुड़ेगा, जिससे समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी की तरफ जानेवाले लोगों को काफी सहूलियत होगी और समय की बचत होगी.

23 जून को पुल के एक भाग का उद्घाटन: मुख्यमंत्री ने 23 जून 2025 को कच्ची दरगाह (पटना) से राघोपुर दियारा (वैशाली) तक 6 लेन पुल के भाग का उद्घाटन किया गया था. पटना जिला अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-30 पर अवस्थित कच्ची दरगाह एवं वैशाली जिला अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ सख्या-103 पर अवस्थित बिदुपुर के बीच गंगा नदी पर कुल 19.76 कि०मी० लम्बाई के 6 लेन ग्रीन फिल्ड पुल परियोजना का निर्माण किया जा रहा है. इसके अन्तर्गत 9.76 किमी लम्बा पुल तथा 10 किमी लम्बा पहुंच पथों का निर्माण कार्य होना है.

संजय झा भी थे साथ: प्रथम चरण में कच्ची दरगाह, पटना से राघोपुर दियारा, वैशाली (कुल लम्बाई 4.57 किमी) का उद्घाटन हो चुका है. द्वितीय चरण में हाजीपुर-महनार पथ (एनएच-122बी) से चकसिकन्दर (एनएच-322) तक तथा तृतीय चरण में राघोपुर दियारा से हाजीपुर-महनार पथ (एचएच-122बी) का निर्माण किया जा रहा है. निरीक्षण के दौरान जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सह सांसद संजय कुमार झा, पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल, सहित वरीय अधिकारी उपस्थित थे.

6 साल विलंब हुआ है निर्माण कार्य: कच्ची दरगाह-बिदुपुर 6 लेन पुल का निर्माण वर्ष 2011 में शुरू होना था लेकिन इसका निर्माण वर्ष 2016 में शुरू हुआ. इस पुल का पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप के तहत निर्माण कार्य पूरा करने की समय सीमा वर्ष 2020 तय की गई थी. 2025 में इसका एक भाग का उद्घाटन हुआ है और इस साल अप्रैल में इसके पूरी तरह से बन जाने की बात कही जा रही है. विलंब होने के कारण इसकी लागत भी बढ़ी है.

जलस्तर से 13 मीटर ऊचाई: 67 पायों पर केबल के सहारे बनाये गए पुल में दो पायों के बीच की दूरी 160 मीटर है. पुल की ऊंचाई गंगा के जलस्तर से 13 मीटर रखी गई है ताकि आवागमन बाधित न हो. इस पुल के नीचे से जल परिवहन वाले जहाज भी आसानी से गुजरेंगे. कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल के बनने के बाद नवादा, मुंगेर या नालंदा जिले की ओर से आने वाली गाड़ियों को उत्तर बिहार जाने के लिए पटना आने की जरूरत नहीं होगी. साथ ही झारखंड और नेपाल जाना आसान हो जाएगा.

