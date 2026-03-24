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नीतीश कुमार ने रोहतास को दी 480 करोड़ की सौगात, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का लिया जायजा

नीतीश कुमार ने रोहतास को 480 करोड़ की सौगात दी. उन्होंने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और इंटेक वेल के निर्माण स्थल का निरीक्षण भी किया.

Nitish Kumar
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 24, 2026 at 8:55 PM IST

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सासाराम: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के तहत में रोहतास के डेहरी में 480 करोड़ की लागत की 308 योजनाओं का उद्घाटन किया. इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मंत्री विजय चौधरी, मंत्री सुनील कुमार, मंत्री दीपक प्रकाश के अलावा कई विधायक, विधान पार्षद मौजूद रहे. सीएम ने वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया. उसके बाद बीएमपी मैदान में जनसभा को संबोधित किया.

सीएम का संबोधन: जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पहले की सरकारों ने कुछ नहीं किया. जब 2005 के बाद उनकी सरकार आई तो लगातार विकास के काम हो रहे हैं. शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क में बहुत काम हुए हैं. पहले लोग शाम के बाद घर से नहीं निकलते थे. आज के दिन महिलाएं भी काफी सुरक्षित हैं.

रोहतास में नीतीश कुमार (ETV Bharat)

महिला सशक्तिकरण पर भी जोर: सीएम ने कहा कि आज बिहार में पुलिस में सबसे अधिक महिलाएं काम कर रही हैं. सरकारी नौकरियों में भी बिहार में महिलाओं की संख्या काफी अधिक है. मुस्लिम समुदाय के लिए भी बहुत काम हुआ है. पहले जहां हिंदू-मुस्लिम के बीच झगड़ा होता था लेकिन आज सब लोग मिलजुल कर रहा है.

हर क्षेत्र में सरकार ने काम किया: नीतीश कुमार ने कहा कि 2008 के बाद कृषि रोड मैप बनाकर बिहार के विकास के लिए काफी काम किया. आज मछली उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया और किसानों की आमदनी भी काफी बढ़ गई है. 2018 के बाद बिहार में तेजी से बिजली के क्षेत्र में काम हुआ, हर घर में बिजली पहुंचाई गई. अब ज्यादातर घरेलू बिजली मुफ्त कर दिया गया है.

Nitish Kumar
रोहतास में मंच पर नीतीश कुमार और अन्य (ETV Bharat)

स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी काम हुए: सीएम ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार के कई जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं. पटना के पीएमसीएच को वर्ल्ड क्लास का बनाया गया है. उन्होंने कहा कि रोहतास जिला के लिए भी उन्होंने काफी कुछ काम किया है. गांव-गांव तक सड़के बनाई गई है. अब बिहार तेजी से विकास कर रहा है और यह काम आगे भी जारी रहेगा.

"2005 से पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया. 2005 से पहले शाम के बाद लोग घर से नहीं निकलते थे. हिंदू-मुस्लिम का झगड़ा होता था. अब बिहार में अमन चैन है. देश में सबसे अधिक महिला पुलिस बिहार पुलिस में तैनात है. सरकारी नौकरियों में भी बिहार में महिलाओं को आरक्षण सबसे ज्यादा है. जीविका दीदी के माध्यम से महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है. स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जीविका नाम हमने ही दिया."- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

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