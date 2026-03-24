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नीतीश कुमार ने रोहतास को दी 480 करोड़ की सौगात, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का लिया जायजा

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ( ETV Bharat )

सासाराम: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के तहत में रोहतास के डेहरी में 480 करोड़ की लागत की 308 योजनाओं का उद्घाटन किया. इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मंत्री विजय चौधरी, मंत्री सुनील कुमार, मंत्री दीपक प्रकाश के अलावा कई विधायक, विधान पार्षद मौजूद रहे. सीएम ने वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया. उसके बाद बीएमपी मैदान में जनसभा को संबोधित किया. सीएम का संबोधन: जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पहले की सरकारों ने कुछ नहीं किया. जब 2005 के बाद उनकी सरकार आई तो लगातार विकास के काम हो रहे हैं. शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क में बहुत काम हुए हैं. पहले लोग शाम के बाद घर से नहीं निकलते थे. आज के दिन महिलाएं भी काफी सुरक्षित हैं. रोहतास में नीतीश कुमार (ETV Bharat) महिला सशक्तिकरण पर भी जोर: सीएम ने कहा कि आज बिहार में पुलिस में सबसे अधिक महिलाएं काम कर रही हैं. सरकारी नौकरियों में भी बिहार में महिलाओं की संख्या काफी अधिक है. मुस्लिम समुदाय के लिए भी बहुत काम हुआ है. पहले जहां हिंदू-मुस्लिम के बीच झगड़ा होता था लेकिन आज सब लोग मिलजुल कर रहा है.