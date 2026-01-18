ETV Bharat / state

CM नीतीश ने अपने मंत्रियों को सौंपा जिलों का प्रभार, सम्राट चौधरी को पटना का मिला जिम्मा

सीएम नीतीश कुमार ने सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों को नियुक्त कर दिया है. डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को पटना का जिम्मा मिला है. पढ़ें..

Nitish Kumar
बिहार में जिला प्रभारी मंत्री नियुक्त (ETV Bharat)
Published : January 18, 2026 at 6:56 PM IST

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी मंत्रियों को जिले की जिम्मेवारी सौंप दी है. उपमख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पटना का प्रभारी बनाया गया है तो वहीं विजय कुमार सिन्हा को मुजफ्फरपुर और भोजपुर का प्रभारी बनाया गया है. सभी 25 मंत्रियों को जिले की जिम्मेदारी दी गई है, उसमें से कई मंत्रियों के पास एक से अधिक जिले का प्रभार है.

25 मंत्रियों को मिला जिला का प्रभार: जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष सह प्रभारी मंत्री के रूप में सभी मंत्रियों को जिले की जिम्मेदारी दी गई है. इससे संबंधित अधिसूचना भी कैबिनेट विभाग की ओर से जारी कर दी गई है. कैबिनेट विभाग की ओर से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार सभी 25 मंत्रियों को अलग-अलग जिले की जिम्मेदारी दी गई है.

Nitish Kumar
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ETV Bharat)

किस मंत्री को मिला किस जिले का जिम्मा?: सम्राट चौधरी को पटना, विजय कुमार सिन्हा को मुजफ्फरपुर और भोजपुर, विजय कुमार चौधरी को पूर्वी चंपारण और नालंदा, विजेंद्र प्रसाद यादव को वैशाली और सारण, श्रवण कुमार को समस्तीपुर और पूर्णिया, मंगल पांडे को दरभंगा और पश्चिम चंपारण, दिलीप कुमार जायसवाल को भागलपुर और गया, अशोक चौधरी को सीतामढ़ी, शिवहर और जहानाबाद, लेसी सिंह को मधुबनी और मधेपुरा, मदन सहनी को सुपौल और खगड़िया का जिम्मा मिला है.

रामकृपाल यादव को कैमूर और औरंगाबाद, संतोष कुमार सुमन को औरंगाबादा, सुनील कुमार को रोहतास और लखीसराय, मोहम्मद जमा खान को किशनगंज और शेखपुरा, संजय सिंह टाइगर को बांका, अरुण शंकर प्रसाद को बेगूसराय, सुरेंद्र मेहता को कटिहार, नारायण प्रसाद को गोपालगंज और रमा निषाद को बक्सर का प्रभारी बनाया गया है.

वहीं, लखनेंद्र कुमार रोशन को अररिया, श्रेयसी सिंह को नवादा, प्रमोद कुमार को सहरसा और सिवान, संजय कुमार को मुंगेर, संजय कुमार सिंह को जमुई और दीपक प्रकाश को अरवल जिले का प्रभारी बनाया गया है.

Nitish Kumar
मंत्रियों के साथ नीतीश कुमार (ETV Bharat)

समृद्धि यात्रा पर निकले हैं नीतीश: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों समृद्धि यात्रा पर निकले हुए हैं. 16 जनवरी को बेतिया से इसकी शुरुआत हुई है. दूसरे दिन यानी 17 को सीएम मोतिहारी में थे. वहीं, 19 को सीतामढ़ी और शिवहर, 20 को गोपालगंज, 21 को सिवान, 22 को सारण, 23 को मुजफ्फरपुर और 24 जनवरी को वैशाली जाएंगे.

