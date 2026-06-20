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बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहा है बिहार का ये गांव, 'हर घर नल का जल' योजना भी बेअसर

'हर घर नल का जल' योजना के बावजूद बिहार के गांव में लोग बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं. सरताज अहमद की ग्राउंड रिपोर्ट..

Water crisis In Gaya Village
एकम्बा बागेबार गांव में पानी की किल्लत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 20, 2026 at 6:23 PM IST

11 Min Read
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गया: 'लंगड़ी हूं बाबू, सप्ताह में एक बार ही नहाती हूं क्योंकि घर में पानी नहीं है', ये कहना है भागवतीया देवी का. वहीं पास खड़ी सरस्वती देवी कहती हैं, 'मेरी कोई औलाद नहीं. दिन भर पानी घर में जमा करते हैं ताकि सप्ताह भर चले, स्थिति तो जानवर की तरह हो गई है.' ये हालत सिर्फ इन महिलाओं की नहीं है, गांव की आधे से अधिक लोगों की यही स्थिति है.

एकम्बा बागेबार गांव में पानी की किल्लत: दरअसल, गया जिला मुख्यालय से लगभग 70 किमी दूर इमामगंज प्रखंड के एकम्बा बागेबार गांव में पानी की जबरदस्त किल्लत है. इस गांव में करीब 300 घर है, जिसकी आबादी 3000 से अधिक बताई जाती है. गांव के लोग कहते हैं कि गांव तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क के साथ बिजली और स्कूल तो हैं लेकिन जीने के लिए सबसे जरूर पानी ही नहीं है.

गांव के 300 घरों के लिए साल 2020 में 'हर घर नल का जल' योजना के तहत बोरिंग कर 10,000 लीटर की पानी टंकी रखी गई थी लेकिन इस योजना के तहत लगभग 80- 90 घर तक ही पानी पिछले 5 सालों में पहुंच सका है, जबकि बाकी घर अभी भी पानी के इंतजार में है. गर्मी के दिनों में गांव के लोग बूंद-बूंद पानी के लिए तरसते हैं. यही कारण है कि हर दिन सुबह शाम गांव से काफी दूरी पर खेत में पानी के लिए मेला लगता है.

देखें यह स्पेशल रिपोर्ट (ETV Bharat)

"हमारे गांव में हर दिन सुबह शाम पानी के लिए मेला लगता है. मेले से कम बड़ा नजारा नहीं होता है. लगभग सुबह-शाम पानी भरते हुए 100 से अधिक महिलाएं बच्चे और पुरुष एक साथ नजर आएंगे. कभी कभार तो आपस में ही पानी के लिए महिलाएं झगड़ जाती हैं."- नागेन्द्र पासवान, स्थानीय

दूर से ढोकर लाना पड़ता है पानी: गांव की महिलाओं को रोज पानी के लिए दिन भर में कम से 3 से 4 घंटे समय व्यतीत करना पड़ता है. पानी लेने के लिए कभी कभार तो डेढ़ किलोमीटर की दूरी तक जाना पड़ जाता है. एक बार में तो ज्यादा पानी एक व्यक्ति नहीं ला सकते हैं. ऐसे में परिवार के कई सदस्य पानी लाने के लिए जाते हैं.

महिलाएं बताती हैं कि अगर किसी के खेत में सिंचाई होती है तो वहां से पानी लाया जाता है. अभी कुछ दिनों से आधा किलोमीटर चल कर पानी मिल जाता है, क्योंकि पास में मूंग और सब्जी के खेत में सिंचाई के लिए इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल चलते हैं.

Water crisis In Gaya Village
पानी के लिए मारामारी (ETV Bharat)

दूर से पानी लाना कितनी मुश्किल होती है, इसको समझा जा सकता है. जिन परिवार में पुरुष या बच्चे नहीं होते यानी सिर्फ महिलाएं और बुजुर्ग होते हैं, वे लोग बमुश्किल दो-तीन बाल्टी पानी ला पाते हैं. अब उतने कम पानी में खाना बनाए, पिए या स्नान करे? इस वजह से कई लोग तो भीषण गर्मी के बावजूद कई-कई दिनों तक न तो नहाते हैं और न ही कपड़े साफ करते हैं.

"मेरी कोई औलाद नहीं है, हम बूढ़े दंपति पानी लाते हैं. एक रोज दिन भर पानी घर में स्टॉक करते हैं ताकि वे सप्ताह पर चले, स्थिति तो जानवर की तरह हो गई है लेकिन अफसोस इस बात का है पानी तो जानवरों को भी उनके खूंटा पर नहीं मिल रहा है, अब तो पानी के बिना जानवर भी दम तोड़ रहे हैं."- सरस्वती देवी, स्थानीय

निजी बोरिंग भी फेल: ऐसा नहीं है कि यहां के लोगों ने अपने स्तर से प्रयास नहीं किया है. एक दर्जन से अधिक घरों के लोगों ने खुद की बोरिंग कराई लेकिन वे सभी फेल हो गई क्योंकि यहां भूजल स्तर काफी नीचे चला गया है. गांव एक बड़े क्षेत्रफल में 250 फीट गहरी बोरिंग करानी पड़ती है, तब जा कर पानी निकलता है. भीषण गर्मी के कारण बोरिंग में भी पानी सूख जाता है, जबकि गांव के दूसरी छोर पर 60 फिट से पानी निकल जाता है.

Water crisis In Gaya Village
महिलाओं के लिए पानी भरना बड़ी चुनौती (ETV Bharat)

3 कुएं, तीनों सूख गए: गांव में भूजल स्तर कितना नीचे चला गया है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि गांव में तीन कुएं हैं लेकिन वह तीनों कुएं सूख गए हैं. सिर्फ शोभा के वस्तु बनकर वे तीनों कुएं रह गए हैं. हालांकि ऐसा नहीं है कि गांव में सरकारी चापानल नहीं लगे हुए हैं.

गांव में कई स्थानों पर चापानल लगे हैं लेकिन एक को दो को छोड़कर सभी खराब पड़े हैं. जो ठीक-ठाक चापानल हैं, उससे भी पानी नही के बराबर ही आता है. एक चापानल, जिस का जलस्रोत ठीक ठाक माना जाता है, वह पिछले 6 महीने से खराब पड़ा हुआ है. ऐसे में गर्मी आते ही लोगों की समस्या बढ़ गई है. ग्रामीण कहते हैं कि शिकायत की गई है लेकिन कुछ नहीं होता.

"हम लोग अब आपस में चंदा करके इस चापानल को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कुछ हद तक वह लोगों को राहत मिले. जिनके घर में कोई जवान व्यक्ति नहीं है, वह कम से कम इस चापानल से पानी भरकर पी सकें"- अशोक पासवान, ग्रामीण

ईटीवी भारत GFX
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

दूषित पानी पीने से 6 मौतें: ग्रामीण बताते हैं कि यहां पानी की समस्या वर्षों पुरानी है. लोग दूषित पानी पीने को मजबूर होते हैं. जिसकी वजह से अक्सर बरसात के दिनों में बीमारी फैलती है. दो साल पहले 2024 में ही गांव में डायरिया का प्रकोप ऐसा बढ़ा था कि इस कारण गांव के 6 व्यक्तियों की मौत हो गई थी.

"दो साल पहले डायरिया के कारण 6 लोग मर गए थे. इसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी. तब तत्कालीन विधायक जीतनराम मांझी भी गांव पहुंचे थे. सिर्फ पानी लाने की समस्या ही नहीं, बल्कि इस गांव में कई स्थानों पर पानी में हनिकारक तत्व भी पाए जाते हैं. इसलिए चापाकल से पानी पीने में डर लगता है."- इंद्र कुमार, ग्रामीण

Water crisis In Gaya Village
एकम्बा बागेबार गांव (ETV Bharat)

नल जल योजना की क्या है स्थिति?: एकम्बा बागेबार के ढाई सौ घरों तक नल जल की योजना की पाइप लाइन बिछाई गई है लेकिन डेढ़ सौ घरों में उसकी टोटी पिछले 5 सालों से नहीं है. विभाग ने वहां अबतक टोटी लगाई ही नहीं है. गांव में जब ईटीवी भारत की टीम पहुंची तो ग्रामीणों में आक्रोश साफ तौर पर दिख रहा था. उन्होंने प्रश्न करते हुए कहा कि नल जल की पाइप ही क्यों लगाई गई, जब पानी ही नहीं देना था?

"पाइप तो बिछा दी गई है लेकिन पिछले सालों से टोटी नहीं लगी है, इसकी शिकायत स्थानीय विधायिका दीपा मांझी से भी की गई है, पाइप तो बिछाई गई है लेकिन पिछले 5 सालों में एक दिन भी पानी नहीं आया है, अब हमारे लिए सोचे सरकार के क्या कर सकती है"- अंसारी, स्थानीय युवक

Water crisis In Gaya Village
चापाकल से नहीं आता है पानी (ETV Bharat)

टंकी घर में निजी सीमेंट बालू रखने की जगह बनी: स्थानीय लोगों की शिकायत यह भी थी कि गांव की ही कुछ लोगों के द्वारा नल जल योजना के तहत जो टंकी लगाई गई है, उसके रूम में कुछ लोगों का कब्जा है. वहां जब ईटीवी भारत की टीम पहुंची तो देखा पास के एक व्यक्ति के घर के निर्माण के लिए सीमेंट की बोरिया और छड़ रखे हुए हैं.

पानी टंकी की छत पर दो प्लास्टिक की टंकी रखी हुई है. जिसमें एक गिर कर फटी हुई थी, जबकि एक सही सलामत थी. इस संबंध में जब स्थानीय वार्ड पार्षद रामजन्म से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया.

कतार बद्ध मिलेंगी पानी लाती महिलाएं: एकम्बा गांव स्थित देवी स्थान से लगभग आधा किलोमीटर दूर मैदान में रोजाना महिलाएं दूर से पानी भरते हुए नजर आ जाती हैं. महिलाएं अपने सिर के ऊपर पानी का बर्तन रखे हुए कतारबद्ध तरीके से चलते हुए मिल जाएंगी. ईटीवी भारत की टीम जब उस रास्ते पर चलते हुए उस स्थान तक पहुंच रही थी, जहां से महिलाएं पानी लाती हैं. उस रास्ते पर कुछ महिलाएं अपने सर के ऊपर पानी का बर्तन लेकर घर की ओर जा रही थीं.

Water crisis In Gaya Village
हर घर नल का जल योजना आधी आबादी की पहुंच से दूर (ETV Bharat)

पूछने पर महिलाएं कहती हैं, 'अभी तो आपने लेट कर दिया है आने में. सुबह सवेरे या शाम में आते तो डेढ़ दो सौ से अधिक महिलाएं पुरुष और बच्चे पानी ले जाते हुए नजर आ जाते. यह कोई एक दिन का मामला नहीं है, बल्कि हर दिन इसी तरह हम लोगों को सफर करना पड़ता है. पगडंडियों से होकर चलने की वजह से कई बार महिलाएं गिरकर चोटिल भी हो जाती हैं लेकिन अब हम लोगों ने इसे अपनी किस्मत मान लिया है.'

कभी नहीं आता है टैंकर: ग्रामीण कहते हैं कि पानी नहीं होने की वजह से उनका जीवन प्रभावित हो रहा है. पूरे प्रखंड के अधिकारियों को यह मालूम है कि यहां पानी की समस्या है. इसके बावजूद न तो किसी जनप्रतिनिधि और न ही किसी अधिकारी ने आज तक यहां टैंकर से पानी की सप्लाई करायी है. अब तो मांगने में भी शर्म आने लगी है. आखिर एक ही बात के लिए कितनी बार और किस-किसके पास गुहार लगाएं? शादी-विवाह में भी पंचायत की ओर से सरकारी रेट पर पानी टैंकर नहीं मिलता है.

अब तो सुन लो सरकार: स्थानीय लोग कहते हैं कि हम सरकार और प्रशासन से आग्रह कहते हैं कि इस दिक्कत को जल्दी दूर किया जाए. यदि सरकार और प्रशासन चाहे तो यहां पानी की समस्या का समाधान हो सकता है लेकिन कोई पहल नहीं हो रही है. स्थानीय लोग यह भी कहते हैं कि एक टंकी जो लगी है, वह इमामगंज विधानसभा के पूर्व विधायक और मौजूदा केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी की पहल पर तब लगी थी, जब वहां डायरिया के कारण कुछ लोगों की मौत हो गई थी.

Water crisis In Gaya Village
आधा किलोमीटर दूर से लाते हैं पानी (ETV Bharat)

क्या कहते हैं कनीय अभियंता?: पीएचईडी विभाग इमामगंज प्रखंड के कनीय अभियंता मो. हसन कहते हैं कि उन्हें गांव में तीन चार चापानल खराब होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद दो चापानल बनवाए गए हैं. वह कहते हैं कि एक का ऊपरी हेड खराब हो गया है और वे शीघ्र स्टोर से आना है लेकिन अभी सभी प्रखंडों में शिविर लगा हुआ है, खत्म होते ही सामान मंगवा कर लगाया जाएगा.

मो. हसन ने कहा कि जहां तक नल जल योजना का मामला है, वो इस संबंध में मिस्त्री से भी जानकारी ले चुके हैं. ऑपरेटर के अनुसार नल जल मोटर सही से नहीं चल पाता है क्योंकि ट्रांसफार्मर की समस्या है. वहीं, जब उनसे पूछा गया कि लगभग डेढ़ सौ घरों में कैसे पानी पहुंचेगा, जब वहां पर टोटी भी नहीं लगी हुई है? तब कनीय अभियंता ने कहा कि वह इस मामले की आज ही जांच कर कर उचित कार्रवाई करेंगे.

Water crisis In Gaya Village
जल की जंग (ETV Bharat)

"शिकायत मिलने के बाद लगातार कार्रवाई हो रही है. आवश्यकता अगर पड़ती है तो वहां पर एक बोरिंग करा कर एक और टंकी लगाई जाएगी. तत्काल पानी की समस्या को दूर किया जाएगा. मैं खुद आज गांव में जाकर निरीक्षण करूंगा."- मो. हसन, कनीय अभियंता, पीएचईडी विभाग, इमामगंज

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