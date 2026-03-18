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60 हजार घर और 5 लाख की आबादी, मच्छरों के आतंक से उड़ी लोगों की रातों की नींद

बिहार में मच्छरों का प्रकोप और डेंगू-मलेरिया का खतरा बढ़ गया है. लाखों की आबादी मचछरों से परेशान है. पढ़ें ग्राउंड रिपोर्ट..

MUZAFFARPUR MOSQUITO MENACE
मुजफ्फरपुर में मच्छरों का आतंक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 18, 2026 at 7:29 PM IST

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  • रिपोर्ट: विवेक कुमार

मुजफ्फरपुर: ''बच्चों की तबीयत बार-बार खराब हो रही है, दुकान पर बैठना भी मुश्किल हो गया है, मच्छरों के कारण काम प्रभावित हो रहा है.''- मोहम्मद गुड्डू, स्थानीय नागरिक

''बिना मच्छरदानी या कॉइल के आधा घंटा भी बैठना नामुमकिन है. ऐसा लगता है जैसे हर वक्त हमला हो रहा हो.''- पप्पू कुमार, स्थानीय नागरिक

यह कहना सिर्फ इन दो नागरिकों का नहीं है, बल्कि मच्छरों के प्रकोप से आज बिहार के मुजफ्फरपुर का हर नागरिक परेशान है. शहर में इन दिनों मच्छरों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि आम लोगों की जिंदगी मानो कैद होकर रह गई है.

मुजफ्फरपुर में मच्छरों का आतंक (ETV Bharat)

2011 में हुए जनगणना के मुताबिक करीब 60 हजार घरों में रहने वाले लगभग पांच लाख लोग हर दिन इस ‘खामोश हमले’ का शिकार हो रहे हैं. हालत यह है कि लोग न खुली हवा में बैठ पा रहे हैं, न चैन से खाना खा पा रहे हैं और न ही रात में सुकून की नींद ले पा रहे हैं. जैसे ही सूरज ढलता है, शहर पर मच्छरों की ‘फौज’ टूट पड़ती है. गलियों से लेकर घरों तक, बाजार से लेकर दुकानों तक, हर जगह इनका कब्जा नजर आता है.

बैठना तक मुश्किल, हर वक्त डर : स्थानीय निवासी इंद्रजीत शाही बताते हैं कि सुबह और शाम के समय स्थिति सबसे भयावह हो जाती है. इतने मच्छर हो गए हैं कि एक जगह बैठना भी मुश्किल है. हर समय संक्रमण का डर बना रहता है. वहीं अबोध राय ने नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया. शहर में मच्छरों चलते लोग सूकून की नींद भी नहीं ले पा रहे हैं.

MOSQUITO OUTBREAK IN MUZAFFARPUR
मच्छरों से परेशान हो रहे लोग (ETV Bharat)

''नियमित फॉगिंग नहीं होने से समस्या विकराल रूप ले चुकी है. मच्छर काट-काट कर लोगों का जीना मुहाल कर दिए हैं.''- अबोध राय, स्थानीय नागरिक

''रात में सोना अब एक चुनौती बन गया है. मच्छर इतने बड़े और खतरनाक लगते हैं कि डेंगू वाले मच्छरों जैसे दिखते हैं.'' -मोहमद मुन्ना, स्थानीय नागरिक

MOSQUITO OUTBREAK IN MUZAFFARPUR
बैठना तक मुश्किल, हर वक्त डर (ETV Bharat)

स्मार्ट सिटी के दावे पर सवाल : सामाजिक कार्यकर्ता संजय रजक ने शहर की बदहाल व्यवस्था पर तीखा सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी का दर्जा तो मिल गया, लेकिन जमीनी हकीकत डराने वाली है.

''शहर में 49 वार्ड और चार पंचायत होने के बावजूद फॉगिंग के लिए महज 25 मशीनें हैं. जब हर वार्ड में मशीन ही नहीं है, तो नियमित फॉगिंग कैसे होगी? यह व्यवस्था खुद ही सवालों के घेरे में है.''- संजय रजक, सामाजिक कार्यकर्ता

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ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

बीमारियों का बढ़ता साया : स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक, मच्छरों का यह बढ़ता प्रकोप आने वाले समय में बड़ी स्वास्थ्य आपदा का संकेत हो सकता है. डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और फाइलेरिया जैसी गंभीर बीमारियां तेजी से फैल सकती हैं. इन बीमारियों के लक्षण-तेज बुखार, शरीर में असहनीय दर्द, कमजोरी, कई बार जानलेवा भी साबित हो सकते हैं. ऐसे में शहरवासियों के बीच डर और चिंता का माहौल गहराता जा रहा है.

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ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

बचाव भी बना जोखिम : मच्छरों से बचने के लिए लोग कॉइल, अगरबत्ती और लिक्विड मशीन (जैसे ऑल आउट) का सहारा ले रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि इनसे निकलने वाला धुआं और केमिकल सांस संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं. यानी राहत के उपाय भी अपने साथ नया खतरा लेकर आ रहे हैं. हालांकि मच्छरों को भगाने के कुछ घरेलू उपाए भी हैं.

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प्रशासन के दावे, जनता की पीड़ा : मेयर निर्मला साहू का कहना है कि शहर में लगातार फॉगिंग कराई जा रही है और शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई होती है. लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट नजर आती है. लोगों का कहना है कि फॉगिंग सिर्फ कागजों तक सीमित है, जबकि असलियत में मच्छरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है.

MOSQUITO OUTBREAK IN MUZAFFARPUR
मुजफ्फरपुर में मच्छरों को भगाने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं (ETV Bharat)

नगर निगम ने शुरू किया अभियान : मुजफ्फरपुर में मच्छरों के बढ़ते प्रकोप और डेंगू-मलेरिया के खतरे को देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने एक विशेष अभियान शुरू किया है. नगर आयुक्त ऋतुराज प्रताप सिंह के निर्देश पर शहर के सभी अंचलों में सघन फॉगिंग और एंटी लार्वा स्प्रे किया जा रहा है. इस अभियान के तहत प्रतिदिन दो अलग-अलग अंचलों में फॉगिंग मशीनें उतारी जा रही हैं. पर इसका असर शहर पर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है.

जनता से अपील-सहायता के लिए हेल्पलाइन : नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने घरों के आसपास, कूलर, गमलों या पुराने टायरों में पानी जमा न होने दें. सफाई व्यवस्था में जनभागीदारी से ही मच्छरों के प्रकोप को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है. यदि किसी क्षेत्र में मच्छरों की समस्या अधिक है या फॉगिंग नहीं हो रही है तो नागरिक नगर निगम के टोल फ्री नंबर 155304 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. निगम प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि प्राप्त शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी.

मुजफ्फरपुर इस वक्त एक ऐसे संकट के मुहाने पर खड़ा है, जहां अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो मच्छरों का यह ‘आतंक’ एक बड़े स्वास्थ्य संकट में बदल सकता है. अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन जागेगा या शहरवासी इसी तरह हर रोज इस ‘खामोश हमले’ को झेलते रहेंगे?

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