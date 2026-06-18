ETV Bharat / state

करोड़ों का बजट और कागजों पर हाईटेक इलाज! जमीन पर मक्का सुखा रहे किसान, देखिये बिहार से ग्राउंड रिपोर्ट

किशनगंज: क्या आपने कभी ऐसा अस्पताल देखा है, जहां मरीजों के बेड की जगह मक्के की फसल सुखाई जा रही हो? बिहार के किशनगंज जिले के ग्रामीण इलाकों से स्वास्थ्य व्यवस्था की एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आई है. सरकार की ओर से लाखों-करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद यहां की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह वेंटिलेटर पर नजर आ रही हैं और धरातल पर हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि जिले के कई उप स्वास्थ्य केंद्र अब मरीजों के जाने लायक भी नहीं बचे हैं.

सूखे में भी जलजमाव: सबसे पहली और चौंकाने वाली तस्वीर ठाकुरगंज प्रखंड स्थित भोगडाबर पंचायत के ग्वालटोली गांव से सामने आई है, जहां बना उप स्वास्थ्य केंद्र ऐसी दयनीय हालत में है कि वहां सूखे के दिनों में भी जाने के लिए पानी पार करना पड़ता है. बिना बारिश के भी अस्पताल तक पहुंचने का कोई साफ रास्ता नहीं है और चारों तरफ जलजमाव रहता है. जब हमारे संवाददाता इस पानी को पार कर उप स्वास्थ्य केंद्र के भीतर पहुंचे, तो नजारा बेहद हैरान करने वाला था.

अस्पताल में मक्के का ढेर: अस्पताल के भीतर बने सभी कमरों में मरीजों या दवाइयों की जगह स्थानीय किसानों का मक्के के पेड़ और फसलें रखी हुई थी. सिर्फ मक्का ही नहीं, बल्कि कमरों के अंदर भारी मात्रा में जलावन की लकड़ियां और सूखी घास भी ठूंस कर रखी गई थी, जिसे देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि वहां कोई मरीज कभी आता-जाता नहीं है. यह कोई साधारण तस्वीर नहीं, बल्कि बिहार की बेहद खराब स्वास्थ्य व्यवस्था की वह कड़वी सच्चाई है जहां डॉक्टर तक कदम नहीं रखते.

दस साल से ताला: स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि इस उप स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग को बने हुए पूरे दस वर्ष का लंबा समय बीत चुका है, लेकिन इतने सालों में आज तक इस केंद्र पर कोई भी डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ ड्यूटी करने नहीं पहुंचा. ग्रामीणों ने बताया कि हमने यह कीमती जमीन सरकार को दान में दी थी ताकि गांव के गरीब लोगों को समय पर स्वास्थ्य लाभ मिल सके, पर उन्हें सुविधा के नाम पर कुछ नहीं मिला.

"यहीं के एक ग्रामीण ने अस्पताल के लिए जमीन दान में दी थी ताकि अस्पताल बने तो ग्रामीणों के इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा.लापरवाही के कारण आज भी गांव के लोगों को रात-बिरात इलाज के लिए ठाकुरगंज जाने की मजबूरी बनी रहती है. दूसरा कोई ऑप्शन नहीं हैं."- स्थानीय ग्रामीण,भोगडाबर पंचायत

इलाज के लिए मजबूरी: ग्रामीणों के मुताबिक इस घोर लापरवाही के कारण आज भी गांव के लोगों को रात-बिरात इलाज के लिए ठाकुरगंज जाने की मजबूरी बनी रहती है. आपातकालीन स्थिति में भी कोई प्राथमिक उपचार नहीं मिल पाता है जिससे मरीजों की जान पर बन आती है. ग्रामीणों ने सरकार से इस बंद पड़े केंद्र को जल्द से जल्द चालू करने की मांग की है ताकि आसपास के कई गांवों के लोगों को स्वास्थ्य केंद्र का लाभ मिल सके और उनकी परेशानियां दूर हों.

करोड़ों की लागत का केंद्र: वहीं दूसरी ओर बदहाली और लापरवाही की यह कहानी सिर्फ एक उप स्वास्थ्य केंद्र तक ही सीमित नहीं है. दूसरा मामला दिघलबैंक प्रखंड स्थित करुआमनी पंचायत के उप स्वास्थ्य केंद्र का है. यह उप स्वास्थ्य केंद्र बना तो करोड़ों रुपए की भारी-भरकम लागत से है और देखने में बेहद आधुनिक लगता है. इस अस्पताल भवन के भीतर टाइल्स, स्टील रॉड और सुसज्जित वायरिंग समेत सभी कुछ बेहतरीन तरीके से लगाया गया है, पर हकीकत कुछ और ही है.

जंगल के बीच बना भवन: अधिकारियों की दूरदर्शिता के अभाव में इस भवन को रिहायशी इलाके से दूर पुल के नीचे नदी वाले क्षेत्र में बना दिया गया है. नदी के मुहाने पर होने के कारण यहां मरीजों का पहुंचना लगभग नामुमकिन है और इस आलीशान बिल्डिंग तक जाने में मरीजों को भारी परेशानी होती है. अस्पताल के चारों तरफ सिर्फ घना जंगल और ऊंची-ऊंची झाड़ियां उगी हुई दिखाई देती हैं तथा अंदर बने बाथरूम का दरवाजा भी पूरी तरह टूटा है.