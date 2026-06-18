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करोड़ों का बजट और कागजों पर हाईटेक इलाज! जमीन पर मक्का सुखा रहे किसान, देखिये बिहार से ग्राउंड रिपोर्ट

बिहार सरकार द्वारा करोड़ों खर्च करने के बावजूद स्वास्थ्य सेवाओं के हालात बदतर हैं. कई उप स्वास्थ्य केंद्र मरीजों के जाने लायक नहीं बचे हैं.

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किशनगंज में बदतर स्वास्थ्य व्यवस्था (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 18, 2026 at 8:20 PM IST

7 Min Read
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किशनगंज: क्या आपने कभी ऐसा अस्पताल देखा है, जहां मरीजों के बेड की जगह मक्के की फसल सुखाई जा रही हो? बिहार के किशनगंज जिले के ग्रामीण इलाकों से स्वास्थ्य व्यवस्था की एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आई है. सरकार की ओर से लाखों-करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद यहां की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह वेंटिलेटर पर नजर आ रही हैं और धरातल पर हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि जिले के कई उप स्वास्थ्य केंद्र अब मरीजों के जाने लायक भी नहीं बचे हैं.

सूखे में भी जलजमाव: सबसे पहली और चौंकाने वाली तस्वीर ठाकुरगंज प्रखंड स्थित भोगडाबर पंचायत के ग्वालटोली गांव से सामने आई है, जहां बना उप स्वास्थ्य केंद्र ऐसी दयनीय हालत में है कि वहां सूखे के दिनों में भी जाने के लिए पानी पार करना पड़ता है. बिना बारिश के भी अस्पताल तक पहुंचने का कोई साफ रास्ता नहीं है और चारों तरफ जलजमाव रहता है. जब हमारे संवाददाता इस पानी को पार कर उप स्वास्थ्य केंद्र के भीतर पहुंचे, तो नजारा बेहद हैरान करने वाला था.

अस्पताल में मक्के का ढेर: अस्पताल के भीतर बने सभी कमरों में मरीजों या दवाइयों की जगह स्थानीय किसानों का मक्के के पेड़ और फसलें रखी हुई थी. सिर्फ मक्का ही नहीं, बल्कि कमरों के अंदर भारी मात्रा में जलावन की लकड़ियां और सूखी घास भी ठूंस कर रखी गई थी, जिसे देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि वहां कोई मरीज कभी आता-जाता नहीं है. यह कोई साधारण तस्वीर नहीं, बल्कि बिहार की बेहद खराब स्वास्थ्य व्यवस्था की वह कड़वी सच्चाई है जहां डॉक्टर तक कदम नहीं रखते.

दस साल से ताला: स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि इस उप स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग को बने हुए पूरे दस वर्ष का लंबा समय बीत चुका है, लेकिन इतने सालों में आज तक इस केंद्र पर कोई भी डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ ड्यूटी करने नहीं पहुंचा. ग्रामीणों ने बताया कि हमने यह कीमती जमीन सरकार को दान में दी थी ताकि गांव के गरीब लोगों को समय पर स्वास्थ्य लाभ मिल सके, पर उन्हें सुविधा के नाम पर कुछ नहीं मिला.

"यहीं के एक ग्रामीण ने अस्पताल के लिए जमीन दान में दी थी ताकि अस्पताल बने तो ग्रामीणों के इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा.लापरवाही के कारण आज भी गांव के लोगों को रात-बिरात इलाज के लिए ठाकुरगंज जाने की मजबूरी बनी रहती है. दूसरा कोई ऑप्शन नहीं हैं."- स्थानीय ग्रामीण,भोगडाबर पंचायत

इलाज के लिए मजबूरी: ग्रामीणों के मुताबिक इस घोर लापरवाही के कारण आज भी गांव के लोगों को रात-बिरात इलाज के लिए ठाकुरगंज जाने की मजबूरी बनी रहती है. आपातकालीन स्थिति में भी कोई प्राथमिक उपचार नहीं मिल पाता है जिससे मरीजों की जान पर बन आती है. ग्रामीणों ने सरकार से इस बंद पड़े केंद्र को जल्द से जल्द चालू करने की मांग की है ताकि आसपास के कई गांवों के लोगों को स्वास्थ्य केंद्र का लाभ मिल सके और उनकी परेशानियां दूर हों.

करोड़ों की लागत का केंद्र: वहीं दूसरी ओर बदहाली और लापरवाही की यह कहानी सिर्फ एक उप स्वास्थ्य केंद्र तक ही सीमित नहीं है. दूसरा मामला दिघलबैंक प्रखंड स्थित करुआमनी पंचायत के उप स्वास्थ्य केंद्र का है. यह उप स्वास्थ्य केंद्र बना तो करोड़ों रुपए की भारी-भरकम लागत से है और देखने में बेहद आधुनिक लगता है. इस अस्पताल भवन के भीतर टाइल्स, स्टील रॉड और सुसज्जित वायरिंग समेत सभी कुछ बेहतरीन तरीके से लगाया गया है, पर हकीकत कुछ और ही है.

जंगल के बीच बना भवन: अधिकारियों की दूरदर्शिता के अभाव में इस भवन को रिहायशी इलाके से दूर पुल के नीचे नदी वाले क्षेत्र में बना दिया गया है. नदी के मुहाने पर होने के कारण यहां मरीजों का पहुंचना लगभग नामुमकिन है और इस आलीशान बिल्डिंग तक जाने में मरीजों को भारी परेशानी होती है. अस्पताल के चारों तरफ सिर्फ घना जंगल और ऊंची-ऊंची झाड़ियां उगी हुई दिखाई देती हैं तथा अंदर बने बाथरूम का दरवाजा भी पूरी तरह टूटा है.

पुल के नीचे इलाज: कागजों पर संचालित इस केंद्र के लिए एक एएनएम और एक फोर्थ ग्रेड स्टाफ की नियुक्ति भी आधिकारिक रूप से की गई है. वहां तैनात स्टाफ ने खुद बताया कि अपनी ड्यूटी और नौकरी बचाने के लिए आना पड़ता है. लेकिन, बारिश के दिनों में नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण इस भवन तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाता है. रास्ता बंद होने के कारण स्टाफ को पुल के नीचे ही बैठकर आने-जाने वाले मरीजों का इलाज करना पड़ता है.

बुनियादी सुविधाओं का अभाव: इस मामले पर स्थानीय ग्रामीणों ने तीखा आक्रोश जताते हुए कहा कि ये कर्मचारी सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के लिए आते हैं क्योंकि विभाग द्वारा अस्पताल परिसर में पानी पीने के लिए एक साधारण ट्यूबवेल तक की व्यवस्था नहीं की गई है. ग्रामीणों ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब बुनियादी सुविधाएं ही नहीं हैं, तो कोई मरीज यहां इलाज के लिए कैसे पहुंचेगा और क्या ऐसी स्थिति में किसी गर्भवती महिला को यहां लाया जा सकता है.

"विभाग द्वारा अस्पताल परिसर में पानी पीने के लिए एक साधारण ट्यूबवेल तक की व्यवस्था नहीं की गई है. कोई भी बुनियादी सुविधाएं ही नहीं हैं. मरीज यहां इलाज के लिए कैसे पहुंचेगा और ऐसी हालत है कैसे ही किसी गर्भवती महिला को यहां लाया जा सकता है." - स्थानीय ग्रामीण, करुआमनी पंचायत

जांच का दिया आश्वासन: इस पूरे मामले पर जब सदर अस्पताल के स्वास्थ्य उपाधीक्षक डॉ. अनवर हुसैन से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि एम. ओ. आई. सी. से संपर्क कर अस्पताल के लिए जल्द से जल्द अप्रोच रोड बहाल करने की बात कही जाएगी, ताकि स्थानीय लोगों को केंद्र का लाभ मिले. हालांकि नदी क्षेत्र में निर्माण को लेकर वह कुछ साफ नहीं बता सके.उन्होंने आगे कहा कि निर्माण कार्य नदी इलाके में करने को लेकर सिविल सर्जन ही ज्यादा बता सकते हैं क्योंकि मैं अभी उनके प्रभार में हूं.

"निर्माण स्थल चयन के समय स्थानीय अंचलाधिकारी और अन्य अधिकारी भी शामिल रहे होंगे, बाकी अप्रोच आदि के लिए जिला अधिकारी से बात कर जल्द से जल्द काम कराने की कोशिश की जाएगी और मामले को सुधारा जाएगा." -डॉ. अनवर हुसैन, उपाधीक्षक, किशनगंज सदर अस्पताल

जल्द सुधार की उम्मीद: अब देखना होगा कि अधिकारी अपने किए गए वादों पर कितनी जल्दी अमल करते हैं. ग्रामीणों को उम्मीद है कि जिला प्रशासन इस मामले में कड़ा रुख अपनाएगा और दोनों उप स्वास्थ्य केंद्रों को जल्द ही पूरी तरह चालू किया जाएगा.

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