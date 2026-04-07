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टूटी-फूटी बिल्डिंग, कूड़े का ढेर, हॉस्टल की दिक्कत.. बिहार के मेडिकल कॉलेज में सुविधाओं का घोर अभाव

"सिर्फ रहने खाने की ही समस्या नहीं है, बल्कि हम अपने हॉस्टल तक अगर जाएं तो जाने के लिए सड़क नहीं है. बरसात के दिनों में पानी भरा रहता है और हम उस गड्ढे से होकर जाते हैं. हमारा क्लास लाइब्रेरी में चलता है क्योंकि क्लासरूम नहीं है. यहां जितने भी भवन हम लोगों के लिए हैं, सब जर्जर स्थिति में है."- मेडिकल छात्र

इस तरह अगर साल 2020 से देखा जाए तो हर सेशन में 120 छात्र छात्राओं का नामांकन होता है. ऐसे में 600 छात्र छात्राओं में 360 छात्र-छात्राएं बाहर रहने को मजबूर हैं. हालांकि इनमें छात्रों की संख्या अधिक है.

गर्ल्स हॉस्टल की भी स्थिति ठीक नहीं: कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल की भी यही स्थिति है. यहां न्यू गर्ल्स हॉस्टल में 136 बेड है, जिसमें 2020 से लेकर 2025 सेशन तक की छात्राएं रहती हैं. वहीं पुराने गर्ल्स हॉस्टल में 96 बेड है, इसकी भी स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से छात्राएं कम ही रहती हैं.

600 छात्रों के लिए सिर्फ 168 बेड: मगध मेडिकल कॉलेज में छात्रों के लिए 4 हॉस्टल हैं लेकिन इन में दो ही हॉस्टल न्यू बॉयज हॉस्टल वन और न्यू बॉयज हॉस्टल 2 संचालित है. दोनों में 84-84 बेड है. न्यू बॉयज हॉस्टल वन में 2020 के इंटर वाले छात्र रह रहे हैं, जबकि बॉयज हॉस्टल 2 में 2021 बैच के छात्र रह रहे हैं. तीसरे बॉयज हॉस्टल धनवंतरी को बीएमएसआईसीएल ने जर्जर होने की वजह से रद्द कर दिया है यानी कि इस हॉस्टल में छात्र नहीं रह सकते हैं क्योंकि इसकी स्थिति ठीक नहीं है. वहीं, ओल्ड बॉयज हॉस्टल में रिपेयरिंग का काम चल रहा है. एक हॉस्टल पीजी के छात्रों के लिए है.

छात्रों को सुरक्षा की चिंता: वहीं, छात्राओं की परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है. छात्राओं की जब अस्पताल में ड्यूटी लगती है तो वह देर रात अपने रूम पर जाती है. जिसकी वजह से उनकी सुरक्षा को भी खतरा रहता है. 2023 से लेकर 2025 तक के बैच के छात्रों को हॉस्टल नहीं मिला है, जिसकी वजह से वो किराए के मकान में रहते हैं. ऐसे छात्रों की संख्या लगभग 360 होगी

छात्र किराए के मकान में रहने को मजबूर: कॉलेज के हॉस्टल की स्थिति यह है कि 2022 के बाद से एडमिशन लेने वाले छात्रों को हॉस्टल अलाउड नहीं हुए हैं. मजबूरी में उन्हें बाहर रहना पड़ रहा है. छात्रों का कहना है कि बाहर रहना न सिर्फ महंगा पड़ रहा है, बल्कि सुरक्षा के लिए लिहाज से भी खतरा बना रहता है. कई बार छात्र हादसे के शिकार भी हुए हैं, इसके बावजूद प्रशासन गंभीर नहीं है.

गयाजी: बिहार के गया स्थित अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज कई तरह की समस्याओं से जूझ रहा है. कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को क्लास रूम से लेकर रहने के लिए भी सुविधा नहीं है. जर्जर भवन की वजह से उन्हें किराए के मकान में रहना पड़ रहा है. छात्रों के हॉस्टल सिर्फ जर्जर नहीं है, बल्कि उसके आसपास गंदगी की ढेर है. मेस की स्थिति ऐसी है कि नाली के जमे पानी के बीच में एक भवन के सीढ़ी के नीचे ही खाना बनता है. गंदगी के बीच में छात्र खाना खाते हैं.

मेस की जगह नहीं: हॉस्टल की स्थिति तो खराब है ही. साथ ही साथ मेस की भी समस्या है. धन्वंतरी भवन जो जर्जर होने की वजह से रहने के लायक नहीं है, उसमें कई सेशन के मेस चलते हैं. भवन के नीचे ही मुख्य द्वार पर मेस चल रहा है. बाहर में एक नल लगा हुआ है, सभी छात्र उसी से पानी पीते हैं. हैरत की बात ये कि वहीं पर बर्तन भी धोया जाता है. वहां पर की स्थिति ऐसी है कि गंदगी का अंबार है. कीड़े-मकोड़े भरे पड़े हैं. नाली के पानी की निकासी का रास्ता नहीं होने की वजह से पानी वहीं पर जमा हुआ है.

प्रदर्शन पर उतरे मेडिकल छात्र: कुव्यवस्था से आजीज होकर इन छात्रों ने अब आवाज उठानी शुरू कर दी है. सोमवार को न केवल प्रिंसिपल के चैंबर में घुसकर जवाब मांगा, बल्कि कॉलेज कैंपस में प्रदर्शन भी किया. छात्रों ने आरोप लगाया कि कई सालों से उन्हें मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है. स्थिति ये है कि वह गंदगी के बीच में खाना खाते हैं. कई बार छात्र फूड पॉइजनिंग के भी शिकार हुए हैं. जिन्हें हॉस्टल नहीं मिला है, वह किराए के मकान में रहते हैं.

बुनियादी सुविधाओं के लिए छात्रों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

"हमारा कोई एक्स्ट्रा डिमांड नहीं है. 22, 23, 24 और 25 बैच के छात्रों को हॉस्टल नहीं मिल रहा है. आने वाले बैच को भी हॉस्टल नहीं मिलेगा. हमलोग हॉस्टल के साथ-साथ मेस, शौचालय, सड़क और जरूरी सुविधा मिले. बाहर किराए के मकान में रहना हमारे लिए असुरक्षित है. कई बार छात्रों के साथ हादसे होते रहे हैं."- अमित कुमार, छात्र

हाइजीनिक खाना मिलना हमारा अधिकार: छात्रों का कहना है कि हाइजीनिक खाना मिलना हमारा मूलभूत अधिकार है लेकिन यहां मेस नहीं होने की वजह से हमें विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है. हम किराए के मकान में रहते हैं. जहां पर हॉस्टल है, वहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है. कई बार प्रिंसिपल से शिकायत कर चुके हैं लेकिन कुछ नहीं होता.

"जहां खाना बनता है, वहां कई बार सूअर चलता रहता हैं. कई बार हम लोगों ने अपने प्रिंसिपल से शिकायत की लेकिन प्रिंसिपल हमारी समस्याओं को सुनने को तैयार नहीं हैं. हमें कहा जाता है कि यह सरकारी व्यवस्था है, आप सरकार से बात करें. हम सरकार से कैसे बात कर सकते हैं. हमारे मध्य तो हमारे प्रबंधन समिति कॉलेज की ही है लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं है."- राहुल कुमार, मेडिकल छात्र

प्रदर्शन करते मेडिकल छात्र (ETV Bharat)

फूड पॉइजनिंग की समस्या होती है हमें: एक छात्रा ने कहा कि अक्सर हाइजीनिक खाना नहीं मिलने की वजह से छात्र फूड प्वाइजनिंग का शिकार होते हैं. यह सारी बातें यहां कॉलेज प्रबंधन को मालूम है लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं देता है. हम लोग परेशान होकर आज कॉलेज प्रशासन के विरुद्ध मार्च निकालकर अपनी मांगों को रख रहे हैं.

पानी की सप्लाई भी बाधित: मेस चलाने वाले सुदीप कुमार भी मानते हैं कि खाना बनाने को लेकर कई प्रकार की दिक्कतें हैं. वे कहते हैं कि मेस की स्थिति ये है कि हम सीढ़ियों के पास खाना बनाते हैं. अभी गैस सिलेंडर की उपलब्धता नहीं होने की वजह से खाना लकड़ी के चूल्हे पर बना रहे हैं. सब से ज्यादा समस्या पानी की सप्लाई को लेकर है.

"यहां पर समय से पानी की सप्लाई नहीं है, जिसकी वजह से गंदगी और बढ़ जाती है. पिछले 6 दिनों में हमने मात्र 6 वक्त का ही खाना बनाया है, यहां पर आवारा पशु भी प्रवेश कर जाते हैं, उनकी गंदगी अलग फैलती है."- सुदीप कुमार, रसोइया

क्या बोले प्रिंसिपल?: इस संबंध में जब कॉलेज के प्रभारी प्रिंसिपल डॉक्टर शरद कुमार ने कहा कि जहां तक हॉस्टल का सवाल है तो कुछ हॉस्टल में अवैध रूप से कब्जा है. हम लोगों ने इसको लेकर अधीक्षक से भी बात की है और खाली कराने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि खाने-पीने की समस्या भी छात्रों को हो रही है लेकिन हमारी भी कुछ समस्याएं हैं, जो हम मीडिया से शेयर नहीं कर सकते.

प्रभारी प्रिंसिपल ने कहा कि इंटर्न के लोग रह रहे हैं. जो पास आउट भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी वह हॉस्टल खाली नहीं कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि वैसे लोगों को चिह्नित किया जा रहा है. जल्द ही वैसे छात्रों को हॉस्टल आवंटित कर दिया जाएगा, जिनको आवश्यकता है. हमलोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि छात्रों की समस्याओं का निदान हो.

विभाग को कई बार लिखा है पत्र: डॉ शरद कुमार ने कहा कि विभिन्न समस्याओं को लेकर अक्सर विभाग को अगवत कराया जाता रहा है. कई बार यहां से लेटर लिखकर विभाग को दिया गया है. सड़क बनाने से लेकर और जर्जर भवन की स्थिति भी बताई गई है. कुछ हॉस्टल के रिनोवेशन के कार्य हो रहे हैं लेकिन फिर भी संख्या के अनुसार हॉस्टल में उतनी जगह नहीं है कि सभी को हॉस्टल उपलब्ध कराया जाए.

"कुछ अनऑथोराइज्ड लोग हॉस्टल में रह रहे हैं, उनको खाली कराने की कोशिश कर रहे हैं. अधीक्षक से बात करेंगे. छात्रों से बात करेंगे, उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे. हॉस्टल खाली नहीं है, इसलिए बच्चों को बेड की दिक्कत है."- डॉ. शरद कुमार, प्रभारी प्रिंसिपल

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