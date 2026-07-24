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बिहार के इस गांव में गमछे के सहारे नदी पार करते हैं लोग, टूटी सड़क ने खोली व्यवस्था की पोल

शिवहर के जाफरपुर में गमछा ही नदी पार करने का एकमात्र जरिया है. टूटी सड़क के कारण आवागमन और खेती प्रभावित है. सुमित की रिपोर्ट..

Road damaged in Sheohar
जाफरपुर गांव में टूटी सड़क (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 24, 2026 at 4:07 PM IST

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शिवहर: बिहार के शिवहर जिले का जाफरपुर गांव काफी समय से अजीब परेशानी से जूझ रहा है. जहां एक टूटी सड़क ने हजारों जिंदगी को संकट में डाल दिया है. नई नदी की उड़ाही के दौरान गांव की मुख्य सड़क पूरी तरह ध्वस्त कर दी गई. जिस वजह से किसान अपने ही खेतों तक पहुंचने के लिए गमछे के सहारे नदी पार करने को मजबूर हैं. धान रोपनी का सीजन सिर चढ़कर बोल रहा है लेकिन खेतों तक पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं बचा है. वहीं, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है.

गमछा ही हमारा सहारा: ग्रामीणों का कहना है कि नदी की उड़ाही के लिए सड़क को इस जगह तोड़ा गया था. उस वक्त हमें आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही इसे फिर से दुरुस्त कर दिया जाएगा लेकिन उसके बाद हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया गया है. जिस वजह से हम इस पार से उस पार नहीं जा पाते हैं. अगर खेत जाना होता है तो समूह में लोग पार करते हैं. गमछे के सहारे एक-दूसरे को थामकर चलते हैं, नहीं तो नदी की तेज धारा में बहने का डर रहता है.

Road damaged in Sheohar
गमछे के सहारे नदी पार करते हैं ग्रामीण (ETV Bharat)

जेई पर लगाया गंभार आरोप: ग्रामीण मदन गिरी ने बताया कि जब बागमती प्रमंडल के जेई (कनीय अभियंता) आए थे तो हमें आश्वासन दिया गया था कि इसे ठीक कर दिया जाएगा. इसके एवज में जेई ने पुल निर्माण के नाम पर 50 हजार रुपये की मांग की थी. ग्रामीणों ने चंदा जुटाकर चुका भी दिया लेकिन न सड़क बची, न पुल बना.

टूटी सड़क ने छीना रोजगार: मदन गिरी के अनुसार गांव के कई किसान महज एक हेक्टेयर जमीन के सहारे जीवन-यापन करते हैं. कुछ तो सब्जी की खेती पर ही पूरी तरह निर्भर हैं. सड़क कटने के बाद अब हालत यह है कि रोजमर्रा का सामान और कपड़े तक सिर पर उठाकर नदी पार करना पड़ता है. महिला-पुरुष सभी को समान रूप से इस पीड़ा से जूझना पड़ रहा है.

Road damaged in Sheohar
सबसे अधिक किसानों को परेशानी (ETV Bharat)

"जेई साहब आए तो बोले ठीक है पुल बन जाएगा. हमलोगों को बहला-फुसलाकर रोड काटा दिया गया है. 1000 हेक्टेयर जमीन है हमलोगों की. कुछ किसान सब्जी उगाकर जीते हैं. किसी तरह नदी को पार करते हैं. उस पार खेती भी नहीं हुई है. बहुत लोग प्रभावित हो रहा है."- मदन गिरी, स्थानीय

'50 हजार लिए, फिर भी नहीं हुआ काम': ग्रामीण सुनील कुमार गिरी ने बताया कि जेई ने शुरुआत में 80 हजार रुपये की मांग रखी थी, जिसमें मोलभाव के बाद 50 हजार रुपये पुल के नाम पर वसूले गए. इसके बावजूद पुलिया के लिए गिराए गए महज 10 बोरी सामान से काम की गुणवत्ता की पोल खुल गई. उन्होंने ये भी बताया कि जब जेसीबी से सड़क तोड़ी गई, ठीक उसी दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के प्रस्तावित दौरे से एक दिन पहले इसकी दिखावटी मरम्मत करा दी गई थी लेकिन पानी छोड़ते ही फिर से सड़क बह गई.

Road damaged in Sheohar
नई नदी की उड़ाही के दौरान तोड़ी सड़क (ETV Bharat)

"50 हजार भी दिए लेकिन ठीक से मरम्मती का काम नहीं हुआ. अभी जब मुख्यमंत्री आने वाले थे, तब फिर से जल्दी-जल्दी इसको दुरुस्त किया था लेकिन जैसे ही पानी छोड़ा गया, वह अस्थायी मरम्मत फिर ध्वस्त हो गया. टूटी सड़के के कारण उस पार नहीं जा पा रहे हैं. आज तक खेती शुरू नहीं हो सकी है. "- सुनील कुमार गिरी, ग्रामीण

ग्रामीणों का कहना है कि यह कोई साधारण रास्ता नहीं बल्कि नक्शे में दर्ज मुख्य सड़क है, जो जाफरपुर से गोसाईपुर को जोड़ती है. इसके बावजूद बीते 20 दिनों से कोई सुनवाई नहीं हुई. विधायक की ओर से बस इतना भरोसा मिला कि तब तक चचरी पुल बनवा लें, प्रस्ताव भेजा जाएगा लेकिन ठोस समाधान की दिशा में कोई कदम नहीं उठा.

सोशल मीडिया बना आखिरी सहारा: वहीं, गांव के युवा नितेश कुमार गिरी ने बताया कि इस गंभीर समस्या को लेकर वे लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों तक गुहार लगाने के बावजूद कोई मौके पर निरीक्षण करने तक नहीं आया.

Road damaged in Sheohar
जाफरपुर गांव में एक टूटी सड़क (ETV Bharat)

"स्थानीय विधायक ने आश्वासन जरूर दिया लेकिन वह आश्वासन आज तक सिर्फ कागजी ही साबित हुआ है. न प्रशासन ने सुनी और न जनप्रतिनिधियों ने. इसलिए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाले हैं ताकि स्थानीय प्रशासन या सरकार में बैठे लोगों को हमारी परेशानी के बारे में पता चले और इसको ठीक करवाने के लिए प्रयास करे."- नितेश कुमार गिरी, स्थानीय युवक

जेई ने दी सफाई: हालांकि 80 हजार रुपये की वसूली के आरोपों को जेई विकास कुमार ने निराधार बताया है. उन्होंने कहा कि कुछ लोग बेवजह झूठा आरोप लगा रहे हैं. वहीं, सड़क की मरम्मती या पुल निर्माण के सवाल पर एक से दो दिनों के भीतर चचरी पुल बनवाने का आश्वासन दिया है.

"पैसे लेने का आरोप सरासर गलत है. ये बिल्कुल झूठ है. जहां तक लोगों की परेशानियों का सवाल है तो उस दिशा में जल्द ही काम शुरू हो जाएगा. एक से दो दिनों के भीतर चचरी पुल बनवा दिया जाएगा."- विकास कुमार, कनीय अभियंता

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