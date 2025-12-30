बिहार में 31 दिसंबर या 1 जनवरी को नशा किए तो होगा जबरदस्त एक्शन, लहरिया कट मारे तो दबोचे जाएंगे
नव वर्ष पर कानून-व्यवस्था सुदृढ़ रहे. इसको लेकर मुख्य सचिव और डीजीपी ने उच्चस्तरीय बैठक की. डीएम और एसपी को विशेष निर्देश दिए गए.
Published : December 30, 2025 at 2:54 PM IST
पटना : नव वर्ष के अवसर पर विधि-व्यवस्था को सुदृढ़ एवं शांतिपूर्ण बनाए रखने के उद्देश्य से आज मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और डीजीपी विनय कुमार ने उच्चस्तरीय बैठक की. बैठक में राज्य के सभी जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों ने वीसी के माध्यम से भाग लिया. बैठक में 31 दिसंबर और नए साल 1 जनवरी को राज्यभर में कानून-व्यवस्था में किसी तरह की चूक ना हो इसका विशेष निर्देश दिया गया.
संवेदनशील स्थानों पर CCTV से विशेष नजर : मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने स्पष्ट निर्देश दिया कि 31 दिसंबर एवं 1 जनवरी के दौरान सभी डीएम एवं एसपी भीड़-भाड़ वाले स्थानों, सार्वजनिक स्थलों, बाजारों तथा प्रमुख चौराहों पर विशेष निगरानी रखें. इस दौरान उन्होंने किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या विवाद की स्थिति में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
''सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए सभी चिन्हित एवं संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं तथा पहले से लगे कैमरों की कार्यशीलता की नियमित जांच की जाए. इसके अतिरिक्त, पार्कों, पिकनिक स्पॉट्स एवं उनके आसपास के क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित किया जाए, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी न रह जाए.''- प्रत्यय अमृत, मुख्य सचिव, बिहार
अस्पतालों के निरीक्षण का आदेश : इसके साथ ही, मुख्य सचिव ने शीतलहर एवं बढ़ती ठंड को ध्यान में रखते हुए जरूरतमंदों के लिए अलाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताते हुए कहा कि सभी अस्पतालों का निरीक्षण किया जाए, ताकि वहां मरीजों के लिए कंबलों की कोई कमी न हो तथा चिकित्सा कर्मी समय पर उपस्थित रहें.
'शराब-ड्रग्स को लेकर करें छापेमारी, बाइकर्स गैंग्स पर नजर' : बैठक में डीजीपी ने कहा कि वर्ष के अंतिम दिन एवं नव वर्ष के अवसर पर युवाओं में शराब एवं नशीले पदार्थों की मांग रहती है. जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना रहती है. इसे ध्यान में रखते हुए पुलिस को पूरी सतर्कता के साथ कार्य करना होगा.
''जहां भी शराब या ड्रग्स से संबंधित सूचना प्राप्त हो, वहां नियमित रूप से छापेमारी की जाए. दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए. ऐसे अवसरों पर बाइकर्स गैंग अधिक सक्रिय हो जाते हैं. इसलिए इन पर कड़ी नजर रखी जाए और आवश्यकता पड़ने पर त्वरित कार्रवाई की जाए.''- विनय कुमार, डीजीपी, बिहार
पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की तैनाती : डीजीपी ने कहा कि तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की जाए. वरीय अधिकारियों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों को सही ढंग से ब्रीफिंग एवं डी-ब्रीफिंग करें, ताकि सभी अपने कर्तव्यों को भली-भांति समझ सकें. डीजीपी ने गलियों, चौक-चौराहों एवं अन्य संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने पर विशेष जोर दिया.
विनय कुमार ने ब्लॉक, जिला, विद्यालयों एवं अन्य संस्थानों में नशा मुक्ति अभियान चलाने के निर्देश दिए. ताकि आम जनता को जागरूक किया जा सके और वे पुलिस प्रशासन को सहयोग प्रदान करें. सीमावर्ती इलाकों में ड्रग्स एवं अवैध हथियारों के लेन-देन को रोकने के लिए सघन फ्रिस्किंग एवं चेकिंग अभियान चलाने तथा संदिग्ध व्यक्तियों से तत्काल पूछताछ करने के निर्देश भी दिया. इस महत्वपूर्ण बैठक में विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह, एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) पंकज दराद सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे.
