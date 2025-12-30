ETV Bharat / state

बिहार में 31 दिसंबर या 1 जनवरी को नशा किए तो होगा जबरदस्त एक्शन, लहरिया कट मारे तो दबोचे जाएंगे

मुख्य सचिव और डीजीपी की बैठक ( ETV Bharat )

पटना : नव वर्ष के अवसर पर विधि-व्यवस्था को सुदृढ़ एवं शांतिपूर्ण बनाए रखने के उद्देश्य से आज मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और डीजीपी विनय कुमार ने उच्चस्तरीय बैठक की. बैठक में राज्य के सभी जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों ने वीसी के माध्यम से भाग लिया. बैठक में 31 दिसंबर और नए साल 1 जनवरी को राज्यभर में कानून-व्यवस्था में किसी तरह की चूक ना हो इसका विशेष निर्देश दिया गया. संवेदनशील स्थानों पर CCTV से विशेष नजर : मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने स्पष्ट निर्देश दिया कि 31 दिसंबर एवं 1 जनवरी के दौरान सभी डीएम एवं एसपी भीड़-भाड़ वाले स्थानों, सार्वजनिक स्थलों, बाजारों तथा प्रमुख चौराहों पर विशेष निगरानी रखें. इस दौरान उन्होंने किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या विवाद की स्थिति में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. ''सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए सभी चिन्हित एवं संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं तथा पहले से लगे कैमरों की कार्यशीलता की नियमित जांच की जाए. इसके अतिरिक्त, पार्कों, पिकनिक स्पॉट्स एवं उनके आसपास के क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित किया जाए, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी न रह जाए.''- प्रत्यय अमृत, मुख्य सचिव, बिहार बैठक में शामिल अधिकारी (ETV Bharat) अस्पतालों के निरीक्षण का आदेश : इसके साथ ही, मुख्य सचिव ने शीतलहर एवं बढ़ती ठंड को ध्यान में रखते हुए जरूरतमंदों के लिए अलाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताते हुए कहा कि सभी अस्पतालों का निरीक्षण किया जाए, ताकि वहां मरीजों के लिए कंबलों की कोई कमी न हो तथा चिकित्सा कर्मी समय पर उपस्थित रहें.