लोक आस्था के महापर्व छठ का समापन, उगते सूर्य को दिया गया अर्घ्य
Chhath 2026: उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही महापर्व छठ का समापन हो गया है. रिपोर्ट- धर्मेन्द्र सिन्हा
Published : November 16, 2026 at 7:38 AM IST
पटना: लोक आस्था के महापर्व छठ का समापन हो गया. चार दिवसीय छठ के चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया गया. तमाम छठ घाटों पर व्रती ने भगवान भास्कर की उपासना की. पटना समेत बिहार के सभी जिलों में धूमधाम से छठ मनाई गई. श्रद्धालु और छठ व्रती सुबह से ही भगवान भास्कर के उदय होने का इंतजार करते नजर आए. जैसे ही सूर्य की लालिमा आसमान में दिखाई दी, चारों तरफ छठी मइया के जयकारे और पारंपरिक गीत गूंज उठे.
बिहार में छठ पूजा का समापन
चार दिनों तक चलने वाली इस कठिन साधना के अंतिम दिन व्रतियों ने भगवान सूर्य को दूध और गंगाजल से अर्घ्य अर्पित किया. इसके साथ ही 36 घंटे का निर्जला उपवास भी पूरा हो गया. अर्घ्य देने के बाद व्रतियों ने पारण किया और परिवार के सदस्यों तथा आसपास मौजूद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया.
गंगा घाटों से लेकर पार्कों तक आस्था का सैलाब
सोमवार की सुबह पटना की सड़कों पर आस्था का अलग ही नजारा देखने को मिला. तड़के से ही लोग पारंपरिक वेशभूषा में सिर पर पूजा का दउरा और हाथों में सूप लेकर घाटों की ओर निकल पड़े. गंगा नदी के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी. घाटों पर परिवार के साथ पहुंचे लोगों में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक खासा उत्साह देखने को मिला.
गंगा घाटों के अलावा जिला प्रशासन और पटना नगर निगम की ओर से शहर के 28 प्रमुख पार्कों और अलग-अलग मोहल्लों में स्थित तालाबों में भी अर्घ्य की व्यवस्था की गई थी. जिन श्रद्धालुओं के लिए गंगा घाट तक पहुंचना संभव नहीं था, उन्होंने अपने आसपास के पार्कों और तालाबों में ही भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया.
उदीयमान सूर्यदेव को प्रणाम 🌅🙏 तारापुर में छठ महापर्व के अंतिम अनुष्ठान दिवस पर उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित कर बिहार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की मंगलकामना की। 🌞✨ जय छठी मईया!🌸 #ChhathMahaparv #जय_छठी_मईया #BiharKaGarv_छठमहापर्व https://t.co/loP0N8odlk— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) November 16, 2026
हर तरफ पूजा की तैयारी, सजे हुए सूप, दउरा, गन्ने और केले के घौद के बीच छठ की पारंपरिक छटा दिखाई दी. घाटों पर सुरक्षा और साफ-सफाई को लेकर भी प्रशासन की ओर से व्यवस्था की गई थी.
गर्दनीबाग तालाब पहुंचे रविशंकर प्रसाद
पटना के गर्दनीबाग तालाब में भी बड़ी संख्या में छठ व्रती और श्रद्धालु भगवान सूर्य को अर्घ्य देने पहुंचे. इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद भी गर्दनीबाग तालाब पहुंचे. उन्होंने छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं को महापर्व की शुभकामनाएं दीं और भगवान सूर्य से सभी के कल्याण की कामना की.
सूर्योपासना और लोक आस्था के चार दिवसीय महापर्व छठ पूजा के अवसर पर आज संसदीय क्षेत्र के कच्ची तालाब एवं गर्दनीबाग स्थित पंचमुखी तालाब सहित अन्य पूजा स्थलों पर उदयीमान भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित कर भगवान भास्कर एवं छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त किया और छठी मैया से सभी क्षेत्रवासियों के सुख-समृद्धि की कामना की।— Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) November 16, 2026
मसौढ़ी में छठ पर रौनक
राजधानी पटना से सटे मसौढ़ी के सुप्रसिद्ध मणिचक धाम पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा. हजारों की संख्या में छठ व्रतियों ने मणिचक धाम पर पहुंचकर छठ पूजा की और सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया. छठ को लेकर पूरे मसौढ़ी अनुमंडल में कुल 79 छठ घाट चिन्हित किए गए थे. इनमें से 20 छठ घाटों को अति संवेदनशील घोषित किया गया था, जहां पुलिस प्रशासन की विशेष चौकसी देखी गई. मसौढ़ी, धनरूआ और पुनपुन तीनों प्रखंडों में सभी 79 घाटों पर छठ महापर्व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ.
सुपौल में छठ की छटा
सुपौल में चार दिनों तक चलने वाले लोक आस्था के महापर्व छठ उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ संपन्न हो गया. सोमवार को जिले के सभी छठ घाटों पर लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा. जहां पानी में खड़े होक व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर घर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की. इस दौरान सभी छठ घाटों पर उल्लास का वातावरण बना रहा.
बेगूसराय में महापर्व छठ
अहले सुबह से ही बेगूसराय के विभिन्न छठ घाटों पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा. सिमरिया गंगा घाट से लेकर बछवाड़ा के झमटिया घाट तक हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान भास्कर के उदय होने का इंतजार करते नजर आए. जैसे ही सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ी, व्रतियों ने गंगा और अन्य जलस्रोतों में खड़े होकर उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया और परिवार की सुख-समृद्धि, आरोग्य एवं खुशहाली की कामना की.
खगड़िया में छठ महापर्व
खगड़िया जिले के रानी सकरपुरा में लोक आस्था का महापर्व छठ पूरे हर्षोल्लास श्रद्धा और भक्तिमय माहौल में मनाया गया. इस दौरान मनोकामना नदी (डेनी मैन) छठ घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. चारों तरफ छठी मैया के जयकारों और भक्तिगीतों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया. छठ महापर्व के अवसर पर सामाजिक एकता और भाईचारे की अनोखी मिसाल भी देखने को मिली. जाति-धर्म और भेदभाव से ऊपर उठकर लोगों ने एक-दूसरे की मदद की और आपसी प्रेम एवं सद्भाव का संदेश दिया.
लखीसराय में महापर्व छठ
लखीसराय में लोक आस्था का चार दिवसीय महापर्व छठ पूजा सोमवार को उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करने के साथ श्रद्धा और भक्तिभाव के बीच 7:05 पर सूर्योदय के बाद संपन्न हो गया. इस अवसर पर लखीसराय के किऊल नदी के विभिन्न 212 घाटों पर अहले सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. लाखों की संख्या में छठव्रतियों एवं श्रद्धालुओं ने नदी में पहुंचकर भगवान सूर्य की पूजा-अर्चना की और उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की.
भोजपुर में उदीयमान सूर्य को अर्घ्य
कोइलवर स्थित सोन नदी के तट पर सुबह से ही हजारों की संख्या में छठव्रती और श्रद्धालु जुटने लगे थे. अंधेरा छंटने के साथ ही घाटों पर चहल-पहल बढ़ गई.पारंपरिक वेशभूषा में सजी व्रती महिलाएं सिर पर पूजन सामग्री से भरे दउरा और सूप लेकर घाट पहुंचीं. जैसे ही भगवान सूर्य की पहली किरण दिखाई दी, पूरा घाट छठी मइया के जयघोष और पारंपरिक छठ गीतों से गूंज उठा.
वैशाली में महापर्व
इस अवसर पर वैशाली जिले के ऐतिहासिक कोनहारा घाट सहित विभिन्न नदी, तालाबों और पोखरों के छठ घाटों पर अहले सुबह से ही व्रतियों और श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा. सुबह की पहली किरण के साथ ही व्रतियों ने पानी में खड़े होकर भगवान भास्कर को दूध और पवित्र जल से अर्घ्य अर्पित किया. इसके बाद छठी मैया की विधिवत पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की.
गया में छठ
चार दिवसीय लोक आस्था के महापर्व छठ पर गया में भी रौनक देखने को मिली. तमाम छठ व्रतियों ने छठ घाटों पर सूर्य उपासना की. वहीं, श्रद्धालुओं ने भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया. इस दौरान फल्गु नदी में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा. शहर के केंदुई घाट, पिता महेश्वर घाट, पॉलिटेक्निक घाट, किरानी घाट, झारखंडे घाट, राय विंदेश्वरी घाट सहित अन्य घाटों पर अहले सुबह से ही श्रद्धालु पहुंचे, जहां पूरे विधि विधान से श्रद्धालुओं ने छठ माता की पूजा अर्चना की. साथ ही उदयीमान सूर्य को अर्घ्य दिया.
सूप और दउरा में सजे मौसमी फल, ठेकुआ और गन्ना
छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाली पारंपरिक सामग्री का भी अपना विशेष महत्व है. बांस से बने सूप और दउरा में ठेकुआ, गन्ना, नारियल, केला, सेब, संतरा, सिंघाड़ा और सुथनी समेत कई तरह के मौसमी फल सजाए गए थे. इसके अलावा पूजा में इस्तेमाल होने वाली अन्य सामग्री भी श्रद्धा के साथ रखी गई थी.
नहाय-खाय से शुरुआत
छठ महापर्व की शुरुआत शुक्रवार को नहाय-खाय के साथ हुई थी. पहले दिन व्रतियों ने पवित्र स्नान कर शुद्धता के साथ पूजा की शुरुआत की. घरों में चने की दाल, कद्दू की सब्जी और अरवा चावल तैयार किया गया. शुद्ध घी और पारंपरिक तरीके से बने इस भोजन को ग्रहण कर व्रतियों ने चार दिवसीय अनुष्ठान का संकल्प लिया.
खरना के प्रसाद के साथ शुरू हुआ निर्जला व्रत
महापर्व के दूसरे दिन शनिवार को खरना का आयोजन किया गया. पूरे दिन उपवास रखने के बाद शाम को व्रतियों ने भगवान की पूजा-अर्चना की और मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ और अरवा चावल से खीर तथा रोटी तैयार की. खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रतियों ने 36 घंटे का कठिन निर्जला उपवास शुरू किया. इस दौरान व्रती न तो अन्न ग्रहण करते हैं और न ही पानी पीते हैं. यह व्रत शारीरिक तपस्या के साथ-साथ मानसिक संयम और अटूट आस्था का भी प्रतीक माना जाता है.
अस्ताचलगामी सूर्य को दिया गया पहला अर्घ्य
तीसरे दिन रविवार की शाम को छठ व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पित किया .इसके लिए दोपहर से ही गंगा घाटों, तालाबों और पार्कों में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था. जैसे-जैसे सूर्य अस्त होने का समय नजदीक आया, घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा. कमर भर पानी में खड़े होकर व्रतियों ने सूप में सजाए गए प्रसाद के साथ भगवान सूर्य की आराधना की. डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रती रातभर पूजा की तैयारियों में जुटे रहे और सोमवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने का इंतजार करते रहे.
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