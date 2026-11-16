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लोक आस्था के महापर्व छठ का समापन, उगते सूर्य को दिया गया अर्घ्य

बिहार में छठ पूजा का समापन ( ETV Bharat )

पटना: लोक आस्था के महापर्व छठ का समापन हो गया. चार दिवसीय छठ के चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया गया. तमाम छठ घाटों पर व्रती ने भगवान भास्कर की उपासना की. पटना समेत बिहार के सभी जिलों में धूमधाम से छठ मनाई गई. श्रद्धालु और छठ व्रती सुबह से ही भगवान भास्कर के उदय होने का इंतजार करते नजर आए. जैसे ही सूर्य की लालिमा आसमान में दिखाई दी, चारों तरफ छठी मइया के जयकारे और पारंपरिक गीत गूंज उठे.

बिहार में छठ पूजा का समापन

चार दिनों तक चलने वाली इस कठिन साधना के अंतिम दिन व्रतियों ने भगवान सूर्य को दूध और गंगाजल से अर्घ्य अर्पित किया. इसके साथ ही 36 घंटे का निर्जला उपवास भी पूरा हो गया. अर्घ्य देने के बाद व्रतियों ने पारण किया और परिवार के सदस्यों तथा आसपास मौजूद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया.