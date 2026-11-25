Explainer: लुप्त हो रही है बिहार की 'छापा' कला, क्यों हाशिए पर कारीगरों की जिंदगी?
Bihar Chhapa Art: मशीन के दौर में ऐतिहासिक 'छापा कला' के अस्तित्व पर गंभीर संकट मंडराता जा रहा है. रिपोर्ट- धर्मेंद्र सिन्हा
Published : November 25, 2026 at 4:44 PM IST
पटना: कभी शादी-ब्याह और खास मौकों पर छापा कला से तैयार कपड़ों की काफी मांग हुआ करती थी लेकिन मशीनों से तैयार सस्ते और आकर्षक डिजाइन के कारण उनके हाथों से अब यह होना छूटता जा रहा है. साथ ही कारीगरों की घटती संख्या, कम होती आमदनी और सरकारी सहायता नहीं मिलने से इस कला के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है. मशीनों के इस दौर में डिजाइन तैयार करना भले ही आसान हो गया हो लेकिन हाथों से तैयार होने वाली कुछ कलाएं ऐसी हैं, जिनकी पहचान धीरे-धीरे धुंधली पड़ती जा रही है. पटना की छापा कला भी ऐसी ही एक पारंपरिक विरासत है.
शादी-ब्याह के मौके पर मांग
लकड़ी के नक्काशीदार ब्लॉक, गोंद और एल्युमिनियम की पन्नी के इस्तेमाल से कपड़ों पर सुनहरी और चांदी जैसी चमक वाले डिजाइन तैयार किए जाते हैं. इस पूरी प्रक्रिया में कारीगरों का हुनर, अनुभव और मेहनत शामिल होती है. कभी शादी-ब्याह और खास मौकों पर इस कला से तैयार कपड़ों की खूब मांग हुआ करती थी लेकिन बदलते बाजार और मशीनों से मिलने वाली चुनौती के बीच इस हुनर से जुड़े कारीगरों की संख्या लगातार घट रही है. सवाल है कि क्या पटना की यह ऐतिहासिक कला अपना अस्तित्व बचा पाएगी या फिर धीरे-धीरे कुछ गिने-चुने परिवारों तक सिमटकर रह जाएगी?
बाजार की तलाश में सोशल मीडिया बना सहायक
इस पारंपरिक कला को बचाने की कोशिश में जुटे कारीगर अब बदलते समय के साथ नए बाजार की तलाश भी कर रहे हैं. सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम के जरिए ग्राहकों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है. कारीगर अपने तैयार किए गए डिजाइन की तस्वीरें और वीडियो साझा कर रहे हैं, ताकि उन्हें नए ऑर्डर मिल सकें. हालांकि, डिजिटल प्लेटफॉर्म से उम्मीदें तो हैं लेकिन कम होती मांग, घटती आमदनी और सरकारी सहयोग के अभाव ने इनके सामने कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं.
करीब 300 साल पुरानी है यह कला
पटना की छापा कला का इतिहास काफी पुराना माना जाता है. इसे करीब 250 से 300 साल पुरानी पारंपरिक कला बताया जाता है. इतिहासकार फ्रांसिस बुकानन के 1811-12 के सर्वे में भी पटना के छापागरों का उल्लेख मिलता है. कभी यह कला पटना के सब्जीबाग, फुलवारीशरीफ, पटना सिटी और दरगाह इलाके के कुछ खास परिवारों की पहचान हुआ करती थी. शादी-ब्याह और दूसरे मांगलिक अवसरों पर इस कला से तैयार कपड़ों की खास मांग रहती थी. साड़ी, लहंगा, गरारा, दुपट्टा और अन्य पारंपरिक परिधानों पर हाथों से की गई छपाई लोगों को खूब आकर्षित करती थी.
कैसे तैयार होती है छापा कला?
इस कला की खासियत इसकी पूरी प्रक्रिया है. सबसे पहले कपड़े पर बनाए जाने वाले डिजाइन को तैयार किया जाता है. इसके बाद उसी डिजाइन के अनुसार लकड़ी का ब्लॉक बनाया जाता है, जिस पर बारीक नक्काशी की जाती है. फिर कारीगर गोंद तैयार करते हैं. इस गोंद की मदद से लकड़ी के नक्काशीदार ब्लॉक को कपड़े पर इस्तेमाल किया जाता है.
इसके बाद एल्युमिनियम फॉयल यानी धातु की पतली पन्नी के जरिए कपड़े पर सुनहरी और चांदी जैसी चमक वाला डिजाइन तैयार किया जाता है. पूरी प्रक्रिया में काफी सावधानी और अनुभव की जरूरत होती है. ब्लॉक को सही जगह दबाने से लेकर डिजाइन की बारीकियों को उभारने तक हर चरण में कारीगर का हुनर दिखाई देता है.
पिता से विरासत में मिला हुनर
सब्जीबाग में छापा कला से जुड़े मोहम्मद अरशद खान बताते हैं कि यह काम उनके परिवार में कई दशकों से चला आ रहा है. उनके पिता मोहम्मद रियाजुद्दीन करीब 40 साल से इस काम से जुड़े रहे हैं और अब अरशद खान भी उसी पारंपरिक हुनर को आगे बढ़ा रहे हैं. अरशद खान बताते हैं कि पहले शादी-ब्याह में इस तरह से तैयार कपड़ों की काफी मांग होती थी.
वे कहते हैं कि कई बार पूरे परिवार और खानदान के लोग एक जैसे डिजाइन वाले कपड़े पहनते थे लेकिन अब समय बदल गया है. पहले जहां परिवार के अधिकतर लोग इस तरह के कपड़े पहनते थे, वहीं अब कुछ खास लोग ही इसे पसंद करते हैं. आर्टिफिशियल और मशीनों से तैयार डिजाइन आने के बाद हाथ से काम करने वाले कारीगरों की मांग काफी कम हो गई है.
मशीनों से मिल रही कड़ी चुनौती
मोहम्मद अरशद खान के मुताबिक, मशीनों से डिजाइन बहुत तेजी से और कम समय में तैयार हो जाते हैं. इसके मुकाबले हाथ से छापा तैयार करने में ज्यादा समय और मेहनत लगती है. बाजार में मशीन से तैयार होने वाले आर्टिफिशियल डिजाइन आसानी से उपलब्ध हैं, ऐसे में ग्राहक भी कई बार सस्ते विकल्प की ओर चले जाते हैं. इसका सीधा असर पारंपरिक कारीगरों के काम पर पड़ा है. आमदनी भी लगातार कम होती जा रही है.
"इस काम में आमदनी भी पहले जैसी नहीं रही है. शादी-ब्याह के सीजन में कुछ काम मिल जाता है लेकिन बाकी समय कारीगरों को काम के इंतजार में बैठना पड़ता है. यही वजह है कि नई पीढ़ी इस पेशे को अपनाने से बच रही है."- अरशद खान, छापा कलाकार
सोशल मीडिया के जरिए तलाश रहे नया बाजार
बदलते समय के साथ छापा कला से जुड़े कारीगर भी अब डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर रुख कर रहे हैं. मोहम्मद अरशद खान बताते हैं कि पहले ग्राहक सीधे दुकान या कारीगरों के पास आकर ऑर्डर देते थे लेकिन अब इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के जरिए भी संपर्क होने लगा है. कारीगर अपने तैयार किए गए डिजाइन के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालते हैं. इसके माध्यम से ग्राहक संपर्क करते हैं और अपनी पसंद के अनुसार कपड़े तैयार करवाते हैं.
हालांकि, अभी यह व्यवस्था बड़े ऑनलाइन बाजार का रूप नहीं ले पाई है. कारीगरों को उम्मीद है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए इस पारंपरिक कला को नए ग्राहक मिल सकते हैं लेकिन इसके लिए अभी लंबा रास्ता तय करना होगा.
आबिद खान ने समझाई पूरी प्रक्रिया
छापा कला की बारीकियों को समझने के लिए जब कारीगरों के काम को करीब से देखा गया तो आबिद खान ने इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया. उन्होंने समझाया कि सबसे पहले डिजाइन तैयार किया जाता है और फिर उसी डिजाइन के अनुसार लकड़ी पर नक्काशी की जाती है. इसके बाद गोंद तैयार किया जाता है. गोंद की मदद से लकड़ी के नक्काशीदार ब्लॉक को कपड़े पर इस्तेमाल किया जाता है, फिर एल्युमिनियम फॉयल की सहायता से कपड़े पर चमकदार डिजाइन तैयार किया जाता है.
"इस पूरी प्रक्रिया में हर कदम पर कारीगर का अनुभव काम आता है. डिजाइन में थोड़ी सी भी चूक होने पर कपड़े का पूरा लुक खराब हो सकता है. इस काम में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल पटना में ही उपलब्ध हो जाता है. यानी इस कला के लिए जरूरी सामान स्थानीय स्तर पर मिल जाता है, लेकिन बाजार और आमदनी की समस्या लगातार बनी हुई है."- आबिद खान, कारीगर
कभी सोने-चांदी से होती थी सजावट
छापा कला की एक खास पहचान कपड़ों पर धातु की चमकदार परत से तैयार होने वाले डिजाइन हैं. पहले इस तरह के काम में सोने और चांदी की पतली परतों का इस्तेमाल किया जाता था लेकिन समय के साथ लागत और बाजार की जरूरतों के अनुसार एल्युमिनियम फॉयल का इस्तेमाल बढ़ गया. इससे कपड़ों पर सुनहरी और चांदी जैसी चमक तो तैयार होती है. हालांकि पारंपरिक काम करने वाले कारीगरों के सामने अब भी बाजार की चुनौती बनी हुई है. कारीगरों का कहना है कि हाथ से तैयार होने वाले डिजाइन की अपनी अलग पहचान है, लेकिन मशीनों से तैयार होने वाले विकल्पों ने इस पहचान को सीमित कर दिया है.
सरकार से नहीं मिल रहा सहयोग
इस पारंपरिक कला को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी सहयोग भी जरूरी है लेकिन कारीगरों का कहना है कि उन्हें फिलहाल किसी तरह की सरकारी सहायता नहीं मिल रही है. मोहम्मद अरशद खान के पिता मोहम्मद रियाजुद्दीन बताते हैं कि पहले इस काम के लिए फंड की व्यवस्था हुआ करती थी. कुछ आर्थिक सहायता मिलती थी लेकिन बाद में यह व्यवस्था बंद हो गई.
"अगर सरकार की तरफ से आर्थिक मदद और प्रोत्साहन मिले तो कारीगर इस काम को और बड़े स्तर पर आगे बढ़ा सकते हैं. इससे न सिर्फ पुराने कारीगरों को सहारा मिलेगा, बल्कि नई पीढ़ी को भी इस पारंपरिक हुनर से जोड़ने में मदद मिल सकती है."- मोहम्मद रियाजुद्दीन, छापा कलाकार
कारीगरों को भविष्य की चिंता
छापा कला से जुड़े कारीगरों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अब इस काम को करने वाले लोगों की संख्या लगातार कम हो रही है. पहले कई परिवार इस कला से जुड़े थे और इससे अपनी आजीविका चलाते थे लेकिन अब काम की कमी और कम आमदनी के कारण कई लोग दूसरे पेशों की ओर चले गए हैं. पटना के सब्जीबाग जैसे इलाकों में भी पहले की तुलना में इस काम से जुड़ी दुकानें और कारीगर कम होते गए हैं. फुलवारीशरीफ और पटना सिटी के कुछ परिवारों में भी यह हुनर अब सीमित रूप में बचा हुआ है. कभी कई परिवारों और कारीगरों से जुड़ी यह परंपरा आज गिने-चुने लोगों के सहारे आगे बढ़ रही है.
नई पीढ़ी को जोड़ना और नया बाजार तैयार करना जरूरी
छापा कला सिर्फ कपड़ों पर डिजाइन बनाने का एक तरीका नहीं है, बल्कि यह पटना की सांस्कृतिक और पारंपरिक पहचान का हिस्सा भी है. लकड़ी के ब्लॉक पर उकेरी गई बारीक नक्काशी से लेकर कपड़ों पर सुनहरी और चांदी जैसी चमक लाने तक, इस कला में पीढ़ियों का अनुभव और मेहनत शामिल है. बदलते बाजार, मशीनों से मिलने वाली चुनौती और नई पीढ़ी की कम होती दिलचस्पी ने इसके भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
कारीगरों को बेहतर बाजार, आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पहचान मिले तो इस हुनर को नई दिशा दी जा सकती है. जरूरत है कि इस पारंपरिक कला को सिर्फ पुरानी यादों तक सीमित न रखा जाए, बल्कि इसे रोजगार और बाजार से जोड़कर आगे बढ़ाया जाए, ताकि पटना की यह ऐतिहासिक पहचान आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सके.
ये भी पढ़ें:
बुनकरों की खस्ता हालत के लिए कौन जिम्मेदार ?
'बिहार के मैनचेस्टर' पटवा टोली में थमने लगी हैं पावरलूम की रफ्तार, कच्चे माल की बढ़ती कीमतों ने बढ़ाई मुश्किल
बिहार में कफन की बढ़ी डिमांड, मातमी कपड़ा बनाने वाले फिर भी नहीं हैं खुश, जानें वजह