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Explainer: लुप्त हो रही है बिहार की 'छापा' कला, क्यों हाशिए पर कारीगरों की जिंदगी?

छापा कला के अस्तित्व पर संकट ( ETV Bharat )

पटना: कभी शादी-ब्याह और खास मौकों पर छापा कला से तैयार कपड़ों की काफी मांग हुआ करती थी लेकिन मशीनों से तैयार सस्ते और आकर्षक डिजाइन के कारण उनके हाथों से अब यह होना छूटता जा रहा है. साथ ही कारीगरों की घटती संख्या, कम होती आमदनी और सरकारी सहायता नहीं मिलने से इस कला के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है. मशीनों के इस दौर में डिजाइन तैयार करना भले ही आसान हो गया हो लेकिन हाथों से तैयार होने वाली कुछ कलाएं ऐसी हैं, जिनकी पहचान धीरे-धीरे धुंधली पड़ती जा रही है. पटना की छापा कला भी ऐसी ही एक पारंपरिक विरासत है.

शादी-ब्याह के मौके पर मांग

लकड़ी के नक्काशीदार ब्लॉक, गोंद और एल्युमिनियम की पन्नी के इस्तेमाल से कपड़ों पर सुनहरी और चांदी जैसी चमक वाले डिजाइन तैयार किए जाते हैं. इस पूरी प्रक्रिया में कारीगरों का हुनर, अनुभव और मेहनत शामिल होती है. कभी शादी-ब्याह और खास मौकों पर इस कला से तैयार कपड़ों की खूब मांग हुआ करती थी लेकिन बदलते बाजार और मशीनों से मिलने वाली चुनौती के बीच इस हुनर से जुड़े कारीगरों की संख्या लगातार घट रही है. सवाल है कि क्या पटना की यह ऐतिहासिक कला अपना अस्तित्व बचा पाएगी या फिर धीरे-धीरे कुछ गिने-चुने परिवारों तक सिमटकर रह जाएगी?