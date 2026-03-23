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चैती छठ 2026 : बिहार के देव सूर्य मंदिर में सूर्योपासना के लिए जुटी व्रतियों की भारी भीड़

चैती छठ पर्व पर औरंगाबाद के देव सूर्य मंदिर में उमड़े श्रद्धालु, एक ही रात में हुआ था इस मंदिर का निर्माण, पढ़ें

Dev Surya Mandir
देव का सूर्य मंदिर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 23, 2026 at 12:46 PM IST

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औरंगाबाद: बिहार में चार दिनों तक चलने वाला महापर्व चैती छठ की शुरूआत हो गई है. वर्ष में दो बार महापर्व छठ मनाया जाता है. आमतौर पर लोग कार्तिक मास के छठ को बड़े स्तर पर जानते हैं, लेकिन साल में दो बार सूर्य देव की आराधना का यह महापर्व मनाया जाता है. चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में मनाए जाने वाले इस पर्व को 'चैती छठ' कहा जाता है.

चैती छठ पूजा की हुई शुरूआत : इस महा पर्व के दूसरे दिन सोमवार को श्रद्धालु दिनभर निराहार रहकर सूर्यास्त होने के बाद खरना करेंगे. इसके बाद तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य और चौथे दिन उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ यह महापर्व संपन्न होगा. श्रद्धालु भगवान सूर्य की उपासना कर सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना करेंगे.

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देव सूर्य मंदिर में उमड़े श्रद्धालु (ETV Bharat)

चैती छठ मेला, देव सूर्य मंदिर में उमड़े श्रद्धालु : सूर्य नगरी के रूप में चर्चित औरंगाबाद के देव में लोक आस्था के महापर्व चैती छठ पर्व को लेकर बड़ी संख्या में व्रती जुट गए हैं. इस बार छठ मेले में पांच से सात लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान लगाया गया है.

''मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए आवासन स्थल, बैरिकेडिंग, ड्रॉप गेट, वाहन पार्किंग, दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति, स्वास्थ्य शिविर, एम्बुलेंस की व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, फायर ब्रिगेड की तैनाती तथा सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की गई है.'' - अभिलाषा शर्मा, जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद

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यहां देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहां जुटते हैं (ETV Bharat)

जगह-जगह पुलिस तैनात, CCTV से निगरानी : इधर, औरंगाबाद एसपी अम्बरीष राहुल ने बताया, श्रद्धालुओं को मेले में किसी तरह की असुविधा नहीं होगी. देव मेले में वहां जगह-जगह पर पुलिस की तैनाती की गई है, जिससे कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो. पॉकेटमार और गहना चोरों को लेकर खास सीसीटीवी से निगरानी की व्यवस्था की गई है. फिर भी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि सोने के जेवर पहनकर न जाएं.

देव का सूर्य मंदिर : मान्यता है कि औरंगाबाद जिले के देव में स्थित पश्चिममुख सूर्य मंदिर से ही छठ पूजा की शुरूआत हुई थी. यहां भगवान सूर्य तीनों रूप (विण्णु, ब्रह्रा, शिव) में विराजमान हैं. यहां हर साल दो बार छठ पूजा का मेला लगता है. इस दौरान देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहां जुटते है.

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देव सूर्य मंदिर (ETV Bharat)

एक ही रात में हुआ था इस मंदिर का निर्माण : देव सूर्य मंदिर को लेकर एक और पौराणिक मान्यता यह है कि भगवान विश्वकर्मा ने एक ही रात में इसका निर्माण कराया था. इसके अलावा दो और भगवान विश्वकर्मा ने दो और सूर्य मंदिर का निर्माण कराया, दूसरा जिले के मदनपुर में उमगा पहाड़ी पर स्थित है और तीसरा गोह प्रखंड के देवकुंड में स्थित है.

पश्चिम दिशा में है इस मंदिर का मुख : देव सूर्य मंदिर से जुड़ी कई मान्यताएं है. कहा जाता है कि यह देश में पहला ऐसा मंदिर है, जिसका मुख पूर्व दिशा में न होकर पश्चिम दिशा में है. मंदिर के पुजारी आनंद मिश्र बताते हैं कि, ''जब यहां मुगल शासन था, उस दौरान भगवान विश्वकर्मा ने एक रात में इस मंदिर का मुख पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर घुमा दिया था, जिसके बाद से इसकी ख्याति दूर-दूर तक फैल गई.''

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