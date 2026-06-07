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सीईटी-बीएड 2026 की परीक्षा आज, 1.23 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल, जूते-मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर रोक

बिहार CET-BEd 2026 परीक्षा आज प्रदेश के 11 शहरों में होने वाली है. 1.23 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे, सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं-

बिहार CET-BEd 2026 परीक्षा
बिहार CET-BEd 2026 परीक्षा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 7, 2026 at 6:41 AM IST

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पटना : राज्य के बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए आयोजित होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा सीईटी-बीएड 2026 आज बिहार के 11 शहरों में आयोजित की जाएगी. परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. इस वर्ष परीक्षा में कुल 123237 अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिनमें 77263 महिला और 45970 पुरुष अभ्यर्थी शामिल हैं. परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचारमुक्त तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन और विश्वविद्यालय स्तर पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं.

बीएड कॉलेजों के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा : परीक्षा आयोजन समिति की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित नियमों का पालन करना होगा. सुरक्षा कारणों से जूते, मोजे, बेल्ट, टोपी तथा कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आने पर प्रतिबंध लगाया गया है. परीक्षा केंद्र में केवल प्रवेश पत्र, फोटोयुक्त पहचान पत्र और पासपोर्ट आकार का फोटो लेकर जाने की अनुमति होगी. अभ्यर्थियों को समय से पहले केंद्र पर पहुंचने की सलाह दी गई है ताकि जांच प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो.

परीक्षा केंद्र में इन पर पाबंदी : परीक्षा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों ने जानकारी दी कि मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, डिजिटल घड़ी, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, पेन ड्राइव, इलेक्ट्रॉनिक पेन, हेडफोन, ईयरफोन, स्कैनर और अन्य किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. यदि किसी अभ्यर्थी के पास ऐसे उपकरण पाए जाते हैं तो उसे परीक्षा से वंचित किया जा सकता है. इसके अलावा अभ्यर्थियों को हल्के और सामान्य कपड़े पहनकर आने की सलाह दी गई है ताकि जांच प्रक्रिया में आसानी हो सके.

पूरे बिहार में 180 परीक्षा केंद्र : राज्यभर में परीक्षा के लिए 180 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. परीक्षा केंद्रों की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. कुल 164 केंद्रों पर जैमर लगाए गए हैं, जिससे परीक्षा के दौरान मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट और अन्य वायरलेस संचार माध्यम प्रभावी रूप से बाधित रहेंगे. इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता या अनुचित साधनों के उपयोग को रोकना है.

औचक निरीक्षण दल तैनात : परीक्षा के सफल संचालन के लिए सभी 11 परीक्षा शहरों में विशेष पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है. वहीं विश्वविद्यालय स्तर पर भी निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया गया है. करीब 120 उड़नदस्ता दल विभिन्न परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण करेंगे, जबकि 60 मजिस्ट्रेट-सह-समन्वयक पर्यवेक्षक कानून-व्यवस्था बनाए रखने और परीक्षा संचालन पर नजर रखेंगे. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या कदाचार को लेकर शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई जाएगी.

परीक्षा संपन्न कराने के लिए निर्देश : परीक्षा आयोजन के लिए नोडल विश्वविद्यालय बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. दिनेश चंद्र राय ने सभी केंद्राधीक्षकों, पर्यवेक्षकों और कर्मियों को निष्पक्ष एवं पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही अभ्यर्थियों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं ताकि परीक्षा से संबंधित किसी समस्या या शिकायत की स्थिति में तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सके. प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा, पारदर्शिता और सुचारु संचालन को ध्यान में रखते हुए इस बार विशेष निगरानी व्यवस्था लागू की गई है, जिससे सीईटी-बीएड 2026 परीक्षा पूरी तरह कदाचारमुक्त और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके.

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