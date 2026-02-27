ETV Bharat / state

CAG की रिपोर्ट ने खोली बिहार सरकार की पोल! किसने और कहां खर्च किए हजारों करोड़ रुपये?

पटना: बिहार में वित्तीय अनियमितता को लेकर सवाल उठाते रहे हैं. सीएजी ने एक बार फिर सरकार के वित्तीय व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं. हजारों करोड़ का यूसी बिल पेंडिंग है, जिसे लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं. कई विभागों में वित्तीय अनियमितता सामने आई है.

92,133 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित: बिहार की वित्तीय व्यवस्था पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की ताजा रिपोर्ट ने बिहार सरकार के दावों की पोल खोल दी है. 31 मार्च 2025 तक कुल ₹92,133 करोड़ के उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) लंबित या अनुपलब्ध पाए गए हैं, जिससे राज्य की वित्तीय जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न खड़े हो गए हैं.

विपक्ष का हमला (ETV Bharat)

राशि की निकासी की गई लेकिन बिल जमा नहीं: कैग की ओर से गुरुवार को जो विधानसभा में रिपोर्ट पेश किए गए हैं, उसके मुताबिक कुल मिलाकर 92133 करोड़ रुपया का यूसी बिल पेंडिंग पाया गया है. सरकार के अलग-अलग विभागों ने उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिए हैं. पैसे तो निकाल लिए गए लेकिन उसका बिल नहीं जमा किया गया.

62632 करोड़ के प्रमाण पत्र हैं लंबित: अलग-अलग विभागों के कुल पेंडिंग यूसी बिल ₹92,133 करोड़ है. जब कि कुल मिलाकर 62,632 करोड़ के प्रमाणपत्र लंबित पाए गए हैं. पिछले साल 31 मार्च 2024 तक यूसी पेंडिंग ₹70,878 करोड़ पेंडिंग थे ,जबकि 49,649 करोड़ का प्रमाणपत्र लंबित था.

बढ़ा लंबित राशि का आंकड़ा: विशेष रूप से यह चिंताजनक है कि कई वर्षों से लंबित राशि अब बढ़कर ₹92 हजार करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है. पिछले वित्तीय वर्ष के आंकड़ों के मुताबिक, 2023-24 में ही ₹70,877 करोड़ के यूसी बिल पेंडिंग थे, जिसमें से ₹14,452 करोड़ राशि वर्ष 2016-17 से भी पुरानी थी.

राशि के गलत उपयोग होने की संभावना: सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि ये प्रमाणपत्र वे दस्तावेज होते हैं, जिनसे यह पुष्टि होती है कि योजनाओं के लिए जारी धन राशि में वास्तव में उद्देश्य के लिए खर्च हुआ या नहीं. अगर प्रमाणपत्र समय पर नहीं दिए गए, तो धन के गलत उपयोग, दुरुपयोग या जवाबदेही में कमी की आशंका रहती है. यह भी माना जा सकता है कि राशि निकाल लिए गए और विकास कार्यों को मूर्त रूप नहीं दिया गया.

यूसी बिल की संख्या में लगभग 13000 का इजाफा: दस्तावेज़ में यह भी उल्लेख है कि वर्ष 2024-25 के दौरान 1,738 एसी/डीसी बिलों का समायोजन किया गया, जिसकी कुल राशि ₹13,186.70 करोड़ रही. बावजूद इसके लंबित यूसी का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है.

आंकड़ों पर नजर डालें तो 2024-24 में कुल लंबित यूसी की संख्या 49,649 थी और राशि ₹70,877.61 करोड़ थी. इस तरह एक साल में लंबित राशि में लगभग ₹21,255 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि यूसी की संख्या में 12,983 का इजाफा हुआ है.

एक दिन में बना दी गई बिल्डिंग ?: राष्ट्रीय जनता दल विधायक राहुल शर्मा ने सदन के अंदर सवाल उठाए और कहा कि सरकार की वित्तीय व्यवस्था में काफी गड़बड़ी है. विभागों ने बगैर काम कराए ही पैसे की निकासी कर ली है. एक ही दिन में बिल्डिंग बना हुआ दिखाया गया है जो कि संभव नहीं है. इसके अलावा डीबीटी के माध्यम से एक ही अकाउंट में कई बार पैसे भेजे गए हैं.