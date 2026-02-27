CAG की रिपोर्ट ने खोली बिहार सरकार की पोल! किसने और कहां खर्च किए हजारों करोड़ रुपये?
CAG ने बिहार सरकार को वित्तीय खातों की रिपोर्ट सौंपी है. इसमें 92,133 करोड़ रुपये के यूसी बिल पेंडिंग दिखाए गए हैं. पढ़ें पूरी खबर
Published : February 27, 2026 at 10:14 AM IST
पटना: बिहार में वित्तीय अनियमितता को लेकर सवाल उठाते रहे हैं. सीएजी ने एक बार फिर सरकार के वित्तीय व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं. हजारों करोड़ का यूसी बिल पेंडिंग है, जिसे लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं. कई विभागों में वित्तीय अनियमितता सामने आई है.
92,133 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित: बिहार की वित्तीय व्यवस्था पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की ताजा रिपोर्ट ने बिहार सरकार के दावों की पोल खोल दी है. 31 मार्च 2025 तक कुल ₹92,133 करोड़ के उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) लंबित या अनुपलब्ध पाए गए हैं, जिससे राज्य की वित्तीय जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न खड़े हो गए हैं.
राशि की निकासी की गई लेकिन बिल जमा नहीं: कैग की ओर से गुरुवार को जो विधानसभा में रिपोर्ट पेश किए गए हैं, उसके मुताबिक कुल मिलाकर 92133 करोड़ रुपया का यूसी बिल पेंडिंग पाया गया है. सरकार के अलग-अलग विभागों ने उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिए हैं. पैसे तो निकाल लिए गए लेकिन उसका बिल नहीं जमा किया गया.
62632 करोड़ के प्रमाण पत्र हैं लंबित: अलग-अलग विभागों के कुल पेंडिंग यूसी बिल ₹92,133 करोड़ है. जब कि कुल मिलाकर 62,632 करोड़ के प्रमाणपत्र लंबित पाए गए हैं. पिछले साल 31 मार्च 2024 तक यूसी पेंडिंग ₹70,878 करोड़ पेंडिंग थे ,जबकि 49,649 करोड़ का प्रमाणपत्र लंबित था.
बढ़ा लंबित राशि का आंकड़ा: विशेष रूप से यह चिंताजनक है कि कई वर्षों से लंबित राशि अब बढ़कर ₹92 हजार करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है. पिछले वित्तीय वर्ष के आंकड़ों के मुताबिक, 2023-24 में ही ₹70,877 करोड़ के यूसी बिल पेंडिंग थे, जिसमें से ₹14,452 करोड़ राशि वर्ष 2016-17 से भी पुरानी थी.
राशि के गलत उपयोग होने की संभावना: सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि ये प्रमाणपत्र वे दस्तावेज होते हैं, जिनसे यह पुष्टि होती है कि योजनाओं के लिए जारी धन राशि में वास्तव में उद्देश्य के लिए खर्च हुआ या नहीं. अगर प्रमाणपत्र समय पर नहीं दिए गए, तो धन के गलत उपयोग, दुरुपयोग या जवाबदेही में कमी की आशंका रहती है. यह भी माना जा सकता है कि राशि निकाल लिए गए और विकास कार्यों को मूर्त रूप नहीं दिया गया.
यूसी बिल की संख्या में लगभग 13000 का इजाफा: दस्तावेज़ में यह भी उल्लेख है कि वर्ष 2024-25 के दौरान 1,738 एसी/डीसी बिलों का समायोजन किया गया, जिसकी कुल राशि ₹13,186.70 करोड़ रही. बावजूद इसके लंबित यूसी का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है.
आंकड़ों पर नजर डालें तो 2024-24 में कुल लंबित यूसी की संख्या 49,649 थी और राशि ₹70,877.61 करोड़ थी. इस तरह एक साल में लंबित राशि में लगभग ₹21,255 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि यूसी की संख्या में 12,983 का इजाफा हुआ है.
एक दिन में बना दी गई बिल्डिंग ?: राष्ट्रीय जनता दल विधायक राहुल शर्मा ने सदन के अंदर सवाल उठाए और कहा कि सरकार की वित्तीय व्यवस्था में काफी गड़बड़ी है. विभागों ने बगैर काम कराए ही पैसे की निकासी कर ली है. एक ही दिन में बिल्डिंग बना हुआ दिखाया गया है जो कि संभव नहीं है. इसके अलावा डीबीटी के माध्यम से एक ही अकाउंट में कई बार पैसे भेजे गए हैं.
"कैग की रिपोर्ट के लिए सैंपल लिए जाते हैं. जो सैंपल लिया गया है, उसमें दो समस्तीपुर के घर एक दिन में बन गए. कृषि विभाग के डीबीटी में एक ही खाते में 3-4 बार पैसे भेज गए हैं. उपयोग होने के बाद जो पैसे सरकार को वापस जाना चाहिए था, वह संस्था के खाते में ही रखे गए. 300 दिन के बाद पैसा लौटा, यह सृजन घोटाले की तरह एक नया घोटाला है."- राहुल शर्मा, विधायक, आरजेडी
सरकारी राशि की हो रही लूट: माले विधायक संदीप सौरभ ने भी गड़बड़ी पर सवाल उठाए हैं. संदीप सौरभ ने कहा है कि बिहार में लूट मची हुई है और अधिकारी जमकर सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं. हजारों करोड़ों का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है. इसका मतलब साफ है कि योजनाओं में गड़बड़ी हुई है.
"सरकार के कब्जे में पूरी जांच एजेंसियां हैं. क्योंकि सीएजी ने तो साफ-साफ कहा कि सरकार ने 70 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि का सरकार ने कोई उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया है. सरकार ने जो फंड ग्राम संगठनों को भेजा है, उसमें 1 हजार करोड़ से ज्यादा की रकम का कई हिसाब नहीं है. तमाम विभागों में भ्रष्टाचार को सरकार दबा रही है."- संदीप सौरभ, माले विधायक
गड़बड़ी की जांच की जाएगी: भाजपा विधायक सुनील पिंटू ने कहा है कि "उपयोगिता प्रमाण पत्र पेंडिंग में है और सरकार इसका रिव्यू करती रहती है. जहां भी गड़बड़ी होगी उसकी जांच की जाएगी और जो कोई भी दोषी पाए जाएंगे उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है."
बेहतर वित्तीय व्यवस्था नहीं: अर्थशास्त्री प्रोफेसर डॉक्टर विद्यार्थी विकास का मानना है कि यूसी बिल पेंडिंग होना बेहतर वित्तीय व्यवस्था नहीं माना जाता है. कई बार अधिकारी पैसे की निकासी कर लेते हैं और योजना को आकर नहीं दिया जाता है. बिल पेंडिंग होने का मतलब यह है कि या तो विकास कार्य पूरे नहीं हुए और पैसे की निकासी हो गई.
"कई मामलों में उपयोगिता प्रमाण पत्र देने में विलंब भी होती है. कुल मिलाकर यह सरकारी धन के दुरुपयोग से जुड़ा हुआ मामला है और सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए."- प्रोफेसर डॉक्टर विद्यार्थी विकास,अर्थ शास्त्री
