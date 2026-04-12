आ गई तारीख, 14 अप्रैल को अपनी आखिरी कैबिनेट बैठक करेंगे CM नीतीश कुमार
बिहार में नया मुख्यमंत्री बनने जा रहा है. उससे पहले बतौर सीएम नीतीश कुमार अंतिम बार कैबिनेट की बैठक करेंगे. पढ़ें..
Published : April 12, 2026 at 3:29 PM IST
पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 अप्रैल को बिहार कैबिनेट की बैठक बुलाई है. मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हाल में 11:00 बजे से यह बैठक होगी. नीतीश कुमार का यह अंतिम कैबिनेट बैठक होगा. कैबिनेट की बैठक के बाद नीतीश कुमार लोक भवन जाकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं.
53 दिन बाद होगी कैबिनेट बैठक: इससे पहले 20 फरवरी को मुख्यमंत्री ने अंतिम कैबिनेट की बैठक की थी. मार्च महीने में एक भी कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है और 53 दिन बाद कैबिनेट की बैठक होने जा रही है. पूरे बिहार की नजर है की अंतिम कैबिनेट की बैठक में नीतीश कुमार कौन सा फैसला लेते हैं.
कैबिनेट बैठक के बाद देंगे इस्तीफा?: अपने कैबिनेट के सहयोगियों को मुख्यमंत्री पद छोड़ने की जानकारी देंगे. उसके बाद वहां से इस्तीफा देने के लिए लोक भवन चले जाएंगे. मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद बिहार में नई सरकार बनाने की कवायद शुरू हो जाएगी.
आखिरी कैबिनेट बैठक करेंगे नीतीश: पहले चर्चा थी 9 अप्रैल को दिल्ली जाने से पहले नीतीश कुमार 8 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक कर सकते हैं लेकिन उस समय कोई भी लेटर कैबिनेट विभाग की ओर से नहीं निकला. अब कैबिनेट विभाग ने लेटर निकाल दिया है और मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हाल में 11:00 बजे से यह बैठक होने जा रही है.
राज्यसभा का सांसद बन चुके हैं नीतीश: नीतीश कुमार ने जब विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया था, उसी समय तय हो गया कि बिहार में नई सरकार जल्द बनेगी. मुख्यमंत्री 10 अप्रैल को राज्यसभा की सदस्यता भी ले चुके हैं और अब अंतिम कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री इस्तीफा भी देने जा रहे हैं. कुल मिलाकर अब नई सरकार बनाने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है.
बीजेपी का होगा अगला सीएम: इस बीच बीच बीजेपी ने अपना पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिया है. पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने भारत सरकार के केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बिहार में पार्टी के विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए सेंट्रल ऑब्जर्वर नियुक्त किया है.
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