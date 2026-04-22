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सम्राट कैबिनेट की बैठक में 22 एजेंडों पर मुहर, काशी कॉरिडोर की तर्ज पर बनेगा बाबा हरिहरनाथ मंदिर

पीएम सेतु योजना अंतर्गत 75 आईटीआई संस्थाओं को अत्यधुनिक कौशल प्रशिक्षण संस्थानों के रूप में विकसित करने के लिए 3615 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है. इसमें 33% राज्यांश होगा, यानी 1192.95 करोड़ रुपए देना होगा.

महिला पुलिस कर्मियों के लिए 1500 स्कूटी खरीदने हेतु 18 करोड़ 75 लाख रुपये की स्वीकृति मिली है. वहीं पुलिस कर्मियों के लिए 3200 मोटरसाइकिल खरीदने के लिए 48 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है.

हरिहरनाथ मंदिर कॉरिडोर बनेगा: सोनपुर के बाबा हरिहरनाथ मंदिर का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाराणसी की तर्ज पर विकास होगा. भू-अर्जन के लिए 680 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है.

22 एजेंडों पर लगी मुहर: राज्य सरकार की ओर से राज्य के सभी नागरिकों को प्रदान की जाने वाली लोक सेवाओं से संबंधित समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए सहयोग हेल्पलाइन की स्थापना और रखरखाव के लिए 72 करोड़ 76 लाख रुपये की स्वीकृति दी है.

पटना, सोनपुर, गया जी, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया और मुंगेर में टाउनशिप के विशेष क्षेत्र तथा कोर क्षेत्र के लिए मास्टर प्लान अधिसूचित करने के लिए 31 मार्च 2027 तक तथा मुजफ्फरपुर, छपरा, भागलपुर और सीतामढ़ी में टाउनशिप के विशेष क्षेत्र तथा कोर क्षेत्र के लिए मास्टर प्लान अधिसूचित करने के लिए 30 जून 2027 तक भूमि क्रय और भ्रमण निर्माण से संबंधित सभी कार्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्णय लिया गया है. वहीं 11 टाउनशिप के नाम और अनुशंसित विशेष क्षेत्र तथा कोर क्षेत्र की स्वीकृति दी गई है.

आईआईटी पटना परिसर में 11 एकड़ भूमि पर 480 करोड़ 71 लाख 68700 की लागत से पटना रिसर्च पार्क स्थापना के लिए राज्य सरकार की ओर से आईआईटी पटना को सहायक अनुदान के रूप में 305 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.

पटना स्थित बहू मंजिली भवन बिस्कोमान, बापू टावर, ज्ञान भवन, सिटी सेंटर, वीनस अंपायर में अग्निशमन से बचाव कार्य के लिए हाइड्रोलिक प्लेटफार्म सह टर्न टेबल एरियल लैडर की क्रय के लिए 18 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है.

सम्राट कैबिनेट की पहली बैठक: सरकार गठन के बाद सम्राट कैबिनेट की ये पहली बैठक थी. जहां सीएम के अलावे उनको दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे. फिलहाल सरकार में मुख्यमंत्री समेत तीन ही मंत्री हैं. 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी ने अपने दो मंत्रियों विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली. जेडीयू कोटे के इन दोनों मंत्रियों को उप-मुख्यमंत्री बनाया गया है. आने वाले समय में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और पूरी कैबिनेट गठित होगी.

नीतीश से मिले मुख्यमंत्री: सम्राट चौधरी आज ही दिल्ली से लौटे हैं. पटना पहुंचने के बाद उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की. हालांकि क्या बात हुई और किस मकसद से भेंट हुई, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है. सीएम ने इसको लेकर एक्स हैंडल पर लिखा, 'माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आज पटना में शिष्टाचार मुलाकात कर मार्गदर्शन प्राप्त किया.'

दिल्ली दौरे से लौटे सीएम: सम्राट चौधरी मंगलवार को दिल्ली गए थे. जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन और अन्य नेताओं से मुलाकात की. सीएम बनने के बाद उनकी पीएम से ये पहली भेंट थी. वैसे तो ये शिष्टाचार मुलाकात थी लेकिन माना जा रहा है कि इस दौरान मंत्रिमंडल विस्तार और बिहार से जुड़ी विकास योजनाओं को लेकर भी बातचीत हुई है.

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