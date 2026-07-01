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बिहार कैबिनेट की बैठक में 29 एजेंडों पर लगी मुहर, जानें सम्राट सरकार ने क्या-क्या फैसले लिए

सम्राट कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है. मंत्रिपरिषद ने 29 अहम एजेंडों पर मुहर लगाई है. आगे पढ़ें पूरी खबर..

Samrat Choudhary
सम्राट कैबिनेट की बैठक (सौ. सम्राट चौधरी X हैंडल)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 1, 2026 at 5:57 PM IST

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पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई. मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में यह मीटिंग हुई. जहां 29 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी. बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में पांच नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना को स्वीकृति दे दी है.

बिहार में 5 केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे: 5 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 5-5 एकड़ आवश्यक सरकारी भूमि को उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है. इसके तहत पूर्णिया पूर्व (मौजा–मधुबनी, जिला पूर्णिया), राजगीर (मौजा–पिलखी, जिला नालंदा), शेखपुरा (मौजा–नीमी, जिला शेखपुरा), मधेपुरा (मौजा–साहुगढ़, जिला मधेपुरा) और मधुबनी (अंचल–राजनगर, मौजा–सतिहारपुर, जिला मधुबनी) में केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे.

बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में बक्सर स्थित केंद्रीय कारा परिसर में अवस्थित भगवान वामन मंदिर के विकास, सौंदर्यीकरण और श्रद्धालुओं के लिए सुगम प्रवेश व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में भी फैसला हुआ है. मंदिर परिसर के लिए भूमि को पृथक चिह्नित कर सुरक्षित रखने के लिए चहारदीवारी के साथ सुरक्षा व्यवस्था विकसित करने और मंदिर परिसर के समुचित विकास का मार्ग प्रशस्त करने का निर्णय लिया गया है.

31 बस स्टैंडों का होगा आधुनिकीकरण: बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में आधुनिक, सुरक्षित एवं पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य के 31 बस स्टैंडों के आधुनिकीकरण एवं समग्र विकास के लिए पीपीपी मॉडल पर विकसित किए जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है. इस योजना में पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा, पूर्णिया, मुंगेर, कटिहार, सहरसा, नवादा, मधुबनी, किशनगंज सहित राज्य के विभिन्न जिलों के बस स्टैंड शामिल हैं.

रिक्त पदों को भरने के लिए स्वीकृति : विश्वविद्यालय और अंगीभूत महाविद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग कार्य संचालन संशोधन नियमावली 2026 के प्रारूप पर स्वीकृति प्रदान की गई है. पटना नगर निगम द्वारा शहर के दीर्घकालीन शहरी चुनौतियां विशेष का सड़क अतिक्रमण एवं अनियमित वेंडिंग के कारण यातायात में असुविधा को ध्यान रखते हुय 200 करोड़ रुपए तक के नगर निगम बॉन्ड जारी करने की स्वीकृति दी गई है.

44 रुपये बढ़ाई गई मजदूरी : विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी रामजी योजना के अंतर्गत और कुशल मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी के भुगतान के संबंध में प्रति सात घंटा काम के लिए लीड एवं लिफ्ट के साथ मिट्टी कटाई हेतु निर्धारित दर की स्वीकृति मजदूरी 256 से बढ़ाकर ₹300 किया गया है. पटना जू प्रबंधन एवं विकास समिति के कार्यों को बेहतर ढंग से संचालन के लिए 23 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई. इसमें एक पद नियमित और 22 संविदा पर आधारित होंगे. पटना के शास्त्री नगर स्थित राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान के निलंबित राजस्व अधिकारी सोनी कुमारी को सेवा से बर्खास्तगी की स्वीकृति दी गई है.

वीरपुर हवाई अड्डा के विकास के लिए 88.83 एकड़ भूमि के मुआवजा के लिए 29 करोड़ 56 लाख 99196 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. राज्य में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण तथा अवसंरचना के विकास हेतु वित्तीय संस्थानों से शर्तों एवं राज्य सरकार की गारंटी पर 25000 करोड़ रुपए का वित्त पोषण प्राप्त करने हेतु आधारभूत संरचना विकास प्राधिकरण को प्राधिकृत करने की स्वीकृति दी गई है.

16 वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026- 27 से 2030-31 तक भारत सरकार से प्राप्त होने वाले 51923 करोड़ रुपए को त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के बीच वितरण की स्वीकृति दी गई है. बिहार नौकाघाट बंदोबस्त एवं प्रबंधन नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई है. न्यूनतम 3 और अधिकतम 5 वर्ष के लिए सार्वजनिक डाक प्रणाली के माध्यम से बंदोबस्ती लोक नीलामी किया जाएगा.

पिछली कैबिनेट बैठक में 45 फैसले: 24 जून को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 45 एजेंडों पर मुहर लगी थी. पांच निजी विश्वविद्यालय खोलने का फैसला हुआ था. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर माइक्रोसॉफ्ट और गूगल से एमओयू करने की स्वीकृति भी दी गई थी. शिक्षकों के तबादले को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया था. वहीं ग्रीन फील्ड सैटलाइट टाउनशिप के लिए एक लाख करोड़ कर्ज लेने का भी बड़ा फैसला हुआ था.

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