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बिहार कैबिनेट बैठक में 23 एजेंडों पर लगी मुहर

पटना : सोमवार को सम्राट चौधरी की सरकार ने कैबिनेट बुलाई. इस कैबिनेट मीटिंग में 23 एजेंडों पर मुहर लगी है. कैबिनेट की बैठक में केंद्र प्रायोजित योजना के तहत प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदया योजना के आदर्श ग्राम योजना के 634.41 करोड़ की स्वीकृति दी गई है. भीम बांध क्षेत्र में इको टूरिज्म के समग्र विकास के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से कराई जाने की स्वीकृति दी गई है.

दरभंगा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के पास लॉजिस्टिक पार्क एवं कार्गो हवाई निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण हेतु 225 करोड़ 91 लाख 30742 रुपए की स्वीकृति दी गई है. नागर विमानन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2026 में अधिसूचित क्षेत्रीय संपर्क योजना संशोधित उड़ान संस्करण 6.1 के अंतर्गत चैलेंज मोड में राजकीय हवाई अड्डा एवं हेली पोर्टो के नामांकन हेतु राज्य सरकार की दायित्व से संबंधित संकल्प प्रारूप की स्वीकृति दी गई है.

पेयजल आपूर्ति के लिए करोड़ों रुपये की स्वीकृति

मुंगेर जिला अंतर्गत हवेली खड़गपुर एवं टेटिया बंपर प्रखंड के अंतर्गत 14 पंचायत और 177 वार्ड में पेयजल आपूर्ति के लिए 279.51 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है. वैशाली जिला अंतर्गत महुआ चेहरा कला प्रखंड के कुल 36 पंचायत के 493 वार्ड में पेयजल आपूर्ति को लेकर 506.71 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है. बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत सुपौल जिले के पिपरा प्रखंड में उप केंद्र का निर्माण एवं 220 केबी एवं 132 के वी संचरण लाइन के निर्माण के लिए 575.36 करोड़ रुपए की नई योजना की स्वीकृति दी गई है.

कैलाशपति मिश्र और रामविलास पासवान को राजकीय सम्मान

पूर्व केंद्रीय मंत्री पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती 5 जुलाई को राजकीय समारोह के रूप में मनाये जाने की स्वीकृति दी गई है. गुजरात एवं राजस्थान के पूर्व राज्यपाल तथा बिहार सरकार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र की जयंती प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को आईसीएआर में राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाने की स्वीकृति दी गई है.

वर्ष 2027 के लिए बिहार सरकार के कार्यालय में अवकाश और नेगोशिएबूल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत बिहार राज्य में अवकाश की घोषणा हुई है. कैबिनेट में मुहर लगी है. राजकीय श्री धन्वंतरी आयुर्वैदिक महाविद्यालय सह चिकित्सालय बक्सर में सह प्राध्यापक एवं प्राध्यापक के कुल तीन पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. बिहार सूचना प्रविधि की अवर सेवा नियमावली 2026 के गठन की स्वीकृति दी गई है. कैबिनेट बैठक के बाद सीएम ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार से बिहार का सर्वांगिण विकास हो रहा है.

संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

कैबिनेट में PM मोदी का अभिनंदन

सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के सरकार के प्रमुख के रूप में 25 पूरा वर्ष पूरा होने पर पूरे बिहार की तरफ से अभिनंदन किया गया. कैबिनेट की बैठक में बिहार के प्रति अभूतपूर्व योगदान के लिए बिहार सरकार की तरफ से पीएम को आभार प्रकट करने का निर्णय लिया गया.

''बिहार मंत्रिपरिषद ने पीएम मोदी के प्रति अपना आभार जताया है. 12 वर्षों से बिहार के विकास के लिए कृतज्ञता जतायी गई है. भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा, इसमें बिहार की अहम भूमिका होगी.''- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार