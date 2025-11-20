ETV Bharat / state

BJP नए चेहरों को दे सकती है मौका, रेस में कौन-कौन? देखिए पूरी लिस्ट

पटना: बिहार में एनडीए की नई सरकार का गठन होने जा रहा है. नीतीश कुमार आज दसवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. राजभवन में आयोजित होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए पटना के गांधी मैदान में भव्य तैयारी की गई है.

PM मोदी होंगे मुख्य अतिथि: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे. वे सुबह 11 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर द्वारा सीधे गांधी मैदान पहुंचेंगे. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पटना पहुंच चुके हैं.

BJP नए चेहरों को दे सकती है मौका (ETV Bharat)

18 मंत्रियों के साथ नई कैबिनेट का गठन: नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नई कैबिनेट में कुल 18 मंत्री शपथ लेंगे. मंत्रियों की सूची नीतीश कुमार ने राजभवन को सौंप दी है और सभी को शपथ ग्रहण के लिए सूचित किया जा रहा है. समारोह में एनडीए के शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे.

दो उपमुख्यमंत्री और सहयोगी दलों के मंत्री: नई कैबिनेट में दो उपमुख्यमंत्री होंगे. भाजपा कोटे से सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. सहयोगी दलों से लोजपा (आर) के राजू तिवारी, हम पार्टी के संतोष सुमन और राष्ट्रीय लोक मोर्चा की स्नेहलता भी मंत्री पद की शपथ लेंगी.