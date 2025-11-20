ETV Bharat / state

BJP नए चेहरों को दे सकती है मौका, रेस में कौन-कौन? देखिए पूरी लिस्ट

नीतीश कुमार आज 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे. PM मोदी, अमित शाह सहित NDA नेता शामिल होंगे. BJP से 8 मंत्री शपथ लेंगे.

LIST OF CABINET MINISTERS IN BIHAR
बिहार में मंत्रिमंडल का सूची (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 20, 2025 at 10:44 AM IST

पटना: बिहार में एनडीए की नई सरकार का गठन होने जा रहा है. नीतीश कुमार आज दसवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. राजभवन में आयोजित होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए पटना के गांधी मैदान में भव्य तैयारी की गई है.

PM मोदी होंगे मुख्य अतिथि: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे. वे सुबह 11 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर द्वारा सीधे गांधी मैदान पहुंचेंगे. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पटना पहुंच चुके हैं.

BJP नए चेहरों को दे सकती है मौका (ETV Bharat)

18 मंत्रियों के साथ नई कैबिनेट का गठन: नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नई कैबिनेट में कुल 18 मंत्री शपथ लेंगे. मंत्रियों की सूची नीतीश कुमार ने राजभवन को सौंप दी है और सभी को शपथ ग्रहण के लिए सूचित किया जा रहा है. समारोह में एनडीए के शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे.

दो उपमुख्यमंत्री और सहयोगी दलों के मंत्री: नई कैबिनेट में दो उपमुख्यमंत्री होंगे. भाजपा कोटे से सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. सहयोगी दलों से लोजपा (आर) के राजू तिवारी, हम पार्टी के संतोष सुमन और राष्ट्रीय लोक मोर्चा की स्नेहलता भी मंत्री पद की शपथ लेंगी.

बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार (ETV Bharat)

भाजपा कोटे से 8 मंत्री लेंगे शपथ: भाजपा से कुल 8 मंत्री शपथ ग्रहण करेंगे. उपमुख्यमंत्रियों सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के अलावा दिलीप जायसवाल, नितिन नवीन, मंगल पांडे, रेणु देवी, राम निषाद (अजय निषाद की पत्नी), संजय टाइगर, कृष्ण कुमार ऋषि और संजय सरावगी को कैबिनेट में जगह मिलने की संभावना है.

गांधी मैदान में जुटेगा एनडीए नेताओं का जमावड़ा: ऐतिहासिक गांधी मैदान में एनडीए का भव्य शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. देशभर के एनडीए नेताओं और कार्यकर्ताओं का पटना में जमावड़ा लग रहा है.

नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण (ETV Bharat)

नई सरकार में सभी वर्गों को मिलेगा प्रतिनिधित्व: नई कैबिनेट में अति पिछड़ा, दलित, महिलाओं और विभिन्न क्षेत्रों का संतुलित प्रतिनिधित्व रखने की कोशिश की गई है. नीतीश कुमार एक बार फिर विकास और सुशासन के अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराएंगे.

