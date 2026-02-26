ETV Bharat / state

मंत्रिमंडल विस्तार होली के बाद! CM नीतीश से अमित शाह की मुलाकात में लगेगी अंतिम मुहर

पटना: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे से नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा शुरू हो गईं है. फिलहाल 26 मंत्री हैं, जबकि 36 मंत्री हो सकते हैं. ऐसे में अभी 10 मंत्री पद खाली है. जेडीयू कोटे से 6 और बीजेपी कोटे 3-4 मंत्री बनाए जा सकते हैं. इसके अलावे लोजपा (रामविलास) को भी एक मंत्री पद मिल सकता है. 3 महीने से मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार है. ऐसे में चर्चा है कि होली के बाद कभी कैबिनेट एक्सपेंशन हो सकता है.

जल्द होगा नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार: अभी जनता दल यूनाइटेड कोटे से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 9 मंत्री हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी से 13 मंत्री हैं. वहीं लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) से दो, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एक-एक मंत्री बनाए गए है. हालांकि बीजेपी कोटे से 14 मंत्री बने थे लेकिन नितिन नबीन ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया.

3 महीने बाद भी नहीं हुआ कैबिनेट एक्सपेंशन: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में प्रचंड जीत के बाद 20 नवंबर 2025 को नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ था. 3 महीने ज्यादा का वक्त गुजर चुका है लेकिन अभी तक कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं हुआ है. जिस वजह से कई मंत्रियों के पास एक से अधिक विभाग है. पहले खरमास के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हो रही थी लेकिन बजट सत्र के कारण टाल दिया गया. अब राज्यसभा की पांच सीटों पर चुनाव के साथ-साथ मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है.

मंत्रियों पर अधिक बोझ: कई मंत्रियों के पास एक से अधिक विभाग है. चुनाव से पहले एनडीए ने जो लक्ष्य तय किया है, उसे प्राप्त करने के लिए मंत्रिपरिषद का विस्तार जरूरी है क्योंकि विजय कुमार सिन्हा, बिजेंद्र प्रसाद यादव, विजय कुमार चौधरी, दिलीप कुमार जायसवाल, श्रवण कुमार, मंगल पांडे, श्रेयसी सिंह, प्रमोद कुमार, संजय सिंह टाइगर, अरुण शंकर प्रसाद और सुनील कुमार के पास के पास एक से अधिक विभाग है.

इनके पास दो से अधिक मंत्रालय: कुछ मंत्रियों के पास दो से भी अधिक विभाग हैं और सभी बड़े विभाग हैं. बिजेंद्र प्रसाद यादव के पास ऊर्जा विभाग, योजना विकास विभाग और वित्त एवं वाणिज्य कर विभाग जैसे बड़े विभाग है. विजय कुमार चौधरी के पास जल संसाधन, भवन निर्माण विभाग संसदीय कार्य और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, दिलीप जायसवाल के पास उद्योग विभाग और पथ निर्माण विभाग, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिंह के पास राजस्व एवं भूमि सुधार नगर एवं विकास विभाग और खान एवं भूतत्व विभाग जैसे बड़े विभाग हैं.

क्या कहते हैं एनडीए के सहयोगी?: अमित शाह के दौर को एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी महत्वपूर्ण मान रहे हैं लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार पर कुछ भी बोलने से चुप्पी साध ले रहे हैं. वहीं हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन का कहना है अमित शाह की महत्वपूर्ण बैठक है लेकिन जब बिहार आ रहे हैं तो एनडीए के घटक दल के नेताओं से भी मिलेंगे. वैसे मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है.