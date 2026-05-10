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रमा निषाद बिहार की सबसे अमीर मंत्री, सम्राट कैबिनेट के 32 करोड़पति मंत्रियों में निशांत भी शामिल

रमा निषाद सबसे अमीर मंत्री, दूसरे नंबर पर श्वेता गुप्ता (सौ. सम्राट चौधरी X हैंडल)

टॉप-5 में दो महिलाएं: टॉप तीन सबसे अमीर मंत्रियों में दो महिला मंत्री शामिल हैं. रमा निषाद पहले स्थान पर हैं. वहीं पहली बार मंत्री बनी डॉ. श्वेता गुप्ता 29.24 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर हैं. तीसरे स्थान पर जदयू कोटे से खाद्य आपूर्ति मंत्री अशोक चौधरी 22.39 करोड़ रुपये के साथ हैं. सम्राट सरकार में महिला मंत्रियों की संपत्ति कई पुरुष मंत्रियों से काफी अधिक है, जो इस मंत्रिमंडल की एक खास बात है.

32 करोड़पति मंत्रियों में निशांत भी शामिल (सौ. सम्राट चौधरी X हैंडल)

सबसे कम संपत्ति वाले हैं ये मंत्री: वहीं लोजपा रामविलास कोटे से गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार सबसे कम संपत्ति वाले हैं, जिनकी कुल संपत्ति मात्र 27 लाख रुपये है. संजय टाइगर समेत कुछ अन्य मंत्रियों की संपत्ति भी लाखों में ही बताई गई है.

सीएम सम्राट सहित 11 मंत्री 6 करोड़ से अधिक संपत्ति वाले: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित 11 मंत्री ऐसे हैं जिनकी संपत्ति 6 करोड़ रुपये से ज्यादा है. इनमें शीला कुमारी (9.50 करोड़), दिलीप जायसवाल (9.33 करोड़), बुलो मंडल (9.25 करोड़), विजय कुमार सिन्हा (8.81 करोड़), श्रेयसी सिंह (7.62 करोड़), दामोदर रावत (6.70 करोड़) और कुमार शैलेंद्र (6.68 करोड़) प्रमुख हैं. खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की संपत्ति 6.38 करोड़ रुपये है.

नीतीश कुमार के बेटे निशांत भी करोड़पति: पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की संपत्ति लगभग 3 करोड़ रुपये है. इसके अलावा सुनील कुमार, भगवान सिंह कुशवाहा, श्रवण कुमार, जमा खान और लेसी सिंह की संपत्ति भी करोड़ों में बताई जा रही है.

दोनों उपमुख्यमंत्री भी करोड़पति: बिहार के दोनों उपमुख्यमंत्री करोड़पति श्रेणी में आते हैं. उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी के पास 3.13 करोड़ रुपये जबकि दूसरे उपमुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के पास 3.46 करोड़ रुपये की संपत्ति है.

सीएम से ज्यादा संपत्ति वाले 10 मंत्री (सौ. सम्राट चौधरी X हैंडल)

सीएम से ज्यादा संपत्ति वाले 10 मंत्री: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जो संपत्ति विवरण जारी किया है, उसके अनुसार उनके मंत्रिमंडल में 10 ऐसे मंत्री हैं जिनकी संपत्ति सम्राट चौधरी से अधिक है. यह आंकड़े पारदर्शिता को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं.

महिलाओं की बढ़ती भूमिका: समग्र रूप से बिहार मंत्रिमंडल की नेटवर्थ लिस्ट में महिला मंत्रियों की मजबूत उपस्थिति और उनकी ऊंची संपत्ति को सकारात्मक संकेत माना जा रहा है. ये आंकड़े वर्गीय प्रतिनिधित्व, आर्थिक स्थिति और राजनीतिक दलों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं.

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