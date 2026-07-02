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बांकीपुर उपचुनाव में वीणा मानवी की एंट्री से कितना बदलेगा मुकाबला, क्या कहते हैं चुनावी आंकड़े?

बांकीपुर उपचुनाव में वीणा मानवी की एंट्री ( ETV Bharat )

पटना : बिहार की सियासत में एक बार फिर चुनावी बिगुल बज चुका है. हालांकि यह चुनाव सूबे की केवल एक ही विधानसभा सीट पर हो रहा है, लेकिन इसकी गूंज और सियासी मायने राष्ट्रीय स्तर पर महसूस किए जा रहे हैं. पटना की हाई-प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने जा रहा यह उपचुनाव इस समय देश भर के राजनीतिक विश्लेषकों और आम जनता के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. जेजेडी ने बिना मानवी को बनाया उम्मीदवार : राजधानी पटना की हाई-प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है. राजनीतिक दलों ने उम्मीदवारों को लेकर मंथन भी शुरू कर दिया है. तेज प्रताप यादव के नेतृत्व वाली पार्टी ने सबसे पहले उम्मीदवार का ऐलान किया है. जनशक्ति जनता दल ने सामाजिक कार्यकर्ता वीणा मानवी को अपना उम्मीदवार बनाया है. पार्टी का दावा है कि वीणा मानवी पिछले कई वर्षों से क्षेत्र में सामाजिक कार्य कर रही हैं और महिला व वैश्य समाज में उनकी अच्छी पकड़ है. वीणा मानवी, बांकीपुर उपचुनाव में जेजेडी प्रत्याशी (ETV Bharat) कौन है वीणा मानवी : आपको बता दें कि वीणा मानवी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और महिला उत्थान के लिए काम करती हैं. नौ राज्यों में उनकी संस्था काम करती है. महिला उत्पीड़न को लेकर सामाजिक स्तर पर इनका अभियान चलता है. वीणा मानवी के सामाजिक कार्यों को देखते हुए तेज प्रताप यादव ने उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया है. बीणा मानवी ने पहले ही चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी. कैसा होगा चुनावी मुकाबला : बांकीपुर बिहार की सबसे प्रतिष्ठित शहरी सीटों में गिनी जाती है. यह लंबे समय से भाजपा का मजबूत गढ़ रही है. पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के नितिन नवीन ने करीब 50 हजार वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी. उनके राज्यसभा जाने के बाद यह सीट खाली हुई और अब यहां उपचुनाव हो रहा है. नितिन नवीन बाकीपुर विधानसभा सीट से लगातार 4 बार यानी 2010, 2015, 2020 और 2025 में विधायक रहे हैं.