बांकीपुर उपचुनाव में वीणा मानवी की एंट्री से कितना बदलेगा मुकाबला, क्या कहते हैं चुनावी आंकड़े?
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के गढ़ बांकीपुर में तेज प्रताप यादव ने अपने उम्मीदवार को उतारकर ताल ठोंक दी है.
Published : July 2, 2026 at 6:18 PM IST
पटना : बिहार की सियासत में एक बार फिर चुनावी बिगुल बज चुका है. हालांकि यह चुनाव सूबे की केवल एक ही विधानसभा सीट पर हो रहा है, लेकिन इसकी गूंज और सियासी मायने राष्ट्रीय स्तर पर महसूस किए जा रहे हैं. पटना की हाई-प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने जा रहा यह उपचुनाव इस समय देश भर के राजनीतिक विश्लेषकों और आम जनता के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.
जेजेडी ने बिना मानवी को बनाया उम्मीदवार : राजधानी पटना की हाई-प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है. राजनीतिक दलों ने उम्मीदवारों को लेकर मंथन भी शुरू कर दिया है. तेज प्रताप यादव के नेतृत्व वाली पार्टी ने सबसे पहले उम्मीदवार का ऐलान किया है. जनशक्ति जनता दल ने सामाजिक कार्यकर्ता वीणा मानवी को अपना उम्मीदवार बनाया है. पार्टी का दावा है कि वीणा मानवी पिछले कई वर्षों से क्षेत्र में सामाजिक कार्य कर रही हैं और महिला व वैश्य समाज में उनकी अच्छी पकड़ है.
कौन है वीणा मानवी : आपको बता दें कि वीणा मानवी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और महिला उत्थान के लिए काम करती हैं. नौ राज्यों में उनकी संस्था काम करती है. महिला उत्पीड़न को लेकर सामाजिक स्तर पर इनका अभियान चलता है. वीणा मानवी के सामाजिक कार्यों को देखते हुए तेज प्रताप यादव ने उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया है. बीणा मानवी ने पहले ही चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी.
कैसा होगा चुनावी मुकाबला : बांकीपुर बिहार की सबसे प्रतिष्ठित शहरी सीटों में गिनी जाती है. यह लंबे समय से भाजपा का मजबूत गढ़ रही है. पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के नितिन नवीन ने करीब 50 हजार वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी. उनके राज्यसभा जाने के बाद यह सीट खाली हुई और अब यहां उपचुनाव हो रहा है. नितिन नवीन बाकीपुर विधानसभा सीट से लगातार 4 बार यानी 2010, 2015, 2020 और 2025 में विधायक रहे हैं.
''मैं बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की स्थानीय महिला हूं और पिछले एक दशक से लोगों के लिए काम कर रही हूं. मैं सिर्फ चुनाव के समय जनता के बीच नहीं जाती हूं. हमारे नेता तेज प्रताप यादव ने मुझ पर भरोसा जताया है. मैं चुनाव में बेहतर नतीजे देने की कोशिश करूंगी. हमने पहले ही चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी और हमारा हक भी बनता है. तेज प्रताप यादव जी ने हमारी सोच का समर्थन दिया. इसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूं.''- वीणा मानवी, बांकीपुर उपचुनाव में जेजेडी प्रत्याशी
वीणा मानवी ने किया जीत का दावा : प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने को लेकर वीणा मानवी ने कहा कि- ''विधानसभा चुनाव में भी 243 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार खड़ा किया था, नतीजा सबके सामने है. बांकीपुर में भी उन्हें निराशा हाथ लगेगी. मैं बनिया समुदाय से आती हूं, इस वजह से समुदाय का समर्थन मिलेगा और लंबे समय से महिलाओं के लिए काम किया है, इस लिहाज से महिलाओं का समर्थन भी मुझे मिलने वाला है.''
बिहार की VVIP सीट बांकीपुर : बांकीपुर विधानसभा सीट बीजेपी के लिए एकदम जरूरी है, क्योंकि यह सीट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट मानी जाती है. नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद उपचुनाव की घोषणा भी हो चुकी है. जनशक्ति जनता दल ने बांकीपुर विधानसभा सीट पर उम्मीदवार का ऐलान भी कर दिया है. ऐसे में सभी दल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के गढ़ में मात देने के लिए मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं.
चुनाव के ऐलान के साथ बढ़ी सरगर्मी : चुनाव आयोग ने बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है. आगामी 30 जुलाई को बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए वोटिंग की तिथि मुकर्रर की गई है. 3 अगस्त को काउंटिंग की तारीख तय की गई है. चुनाव आयोग के घोषणा के बाद राजनीतिक दल हरकत में आ गए हैं. उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया ने जोर पकड़ लिया है.
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