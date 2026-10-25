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लालू राज में पलायन, सम्राट सरकार में घर वापसी! बिहार में भारी भरकम निवेश करेंगे उद्योगपति उदयन कुमार

उद्योगपति उदयन कुमार ( ETV Bharat )

गया: बिहार बिजनेस कनेक्ट-2027 में देश के विभिन्न राज्यों से लगभग 100 से अधिक निवेशकों ने भी हिस्सा लिया. जिसमें 12 निवेशकों ने अपनी-अपनी कंपनी के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगभग 4,092 करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव दिए हैं. कई ऐसे उद्योगपति हैं, जो कुछ साल पहले बिहार से पलायन कर गए थे लेकिन अब राज्य में निवेश करने को इच्छुक हैं. ऐसे में शख्स हैं ऑर्गेनिक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर उदयन कुमार सिंह. जिन्होंने पहले चरण में 500 करोड़ का निवेश किया है.

उद्योगपति उदयन कुमार करेंगे निवेश

उदयन कुमार सिंह मूल रूप से गया के रहने वाले हैं लेकिन 1997 में लालू प्रसाद यादव की सरकार में गया से अपना व्यापार बंद करके बैंगलूरू शिफ्ट कर गए थे. 12 से अधिक देशों तक उनका कारोबार फैला हुआ है, जबकि भारत के 7 राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है. ईटीवी भारत से विशेष बातचीत के दौरान उन्होंने गयाजी में उद्योग लगाने के अपने फैसले पर खुशी जताई और कहा कि ये मेरे लिए एतिहासिक पल है.

उद्योगपति उदयन कुमार (ETV Bharat) "मेरे लिए इससे बड़ा गौरव का पल क्या होगा जहां मेरे पिता और मेरा जन्म हुआ वहां मैं इन्वेस्ट कर बिहार की अर्थव्यवस्था में सहयोग कर रहा हूं, मैं गयाजी का ही हूं और मेरे पिता का यहां बड़ा कारोबार था कुमार कत्था के नाम से कत्था का उत्पादन होता था, अब मेरी कंपनी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाती है."- उदयन कुमार, उद्योगपति '1992 में इंजीनियरिंग कर लौटा था बिहार'

बातचीत के दौरान उदयन कुमार भावुक हो गए. वह कहते है कि 1992 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर गया अपने पिता के साथ व्यापार करने के लिए लौटे थे लेकिन यहां बिहार में तब माहौल धीरे-धीरे बेहद खराब हो रहा था. खराब माहौल के कारण हमारा व्यापार धीरे-धीरे बंद होता चला गया. 1997 में मैं अपने परिवार के साथ बेंगलुरु शिफ्ट हो गया और वहां मैंने नए सिरे से व्यापार की शुरुआत की. वह बताते हैं कि आज दुनिया के कई देशों में हमारा व्यापार फैला हुआ है. भारत के साथ प्रदेशों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी हमारी है लेकिन सबसे ज्यादा आज मुझे खुशी हुई कि मैं अपने जन्मस्थली गया जी में मैन्युफैक्चरिंग की एक यूनिट की स्थापना के लिए एक कदम आगे बढ़ा दिया है. 'बिहार बदल रहा है'

उदयन कुमार कहते हैं कि एक समय था जब हम लोग बिहार को छोड़कर दूसरे राज्यों की तरफ अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए चले गए थे, क्योंकि तब यहां उद्योग के लिए शांतिपूर्ण माहौल और व्यवस्था और दूसरी सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी लेकिन अब बिहार बदल रहा है. उद्योगपति उदयन कुमार करेंगे निवेश (ETV Bharat) वह कहते हैं, 'अभी जो माहौल देख रहे हैं बिहार में उद्योग का बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक माहौल है, जैसा हम बिहार छोड़कर गए थे पैसा बिहार नहीं है और इसकी छवि भी बदल गई है, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी ना सिर्फ गया के लिए बल्कि बिहार के साथ देश के लिए भी अर्थ व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण सिटी साबित होगी.' उदयन बताते हैं कि उद्योग के लिए बिहार एक अच्छी जगह हो गई है. यहां कनेक्टिविटी अच्छी हुई है. मैंने अपने बेटा को भी यहां के लिए अमरीका से बुला लिया है. अभी मैंने 30 एकड़ पर यूनिट स्थापित करने के लिए 500 करोड़ के निवेश कर रहा हूं. 1000 एकड़ भूमि के लिए और हो रही है बात

उदयन कुमार ने कहा कि अभी 30 एकड़ में 500 करोड़ का निवेश कर रहा हूं. अभी और 1000 एकड़ भूमि के लिए विभाग से बात चल रही है. अगर वो फाइनल होता है तो ये 10 हजार करोड़ से अधिक निवेश की बात होगी. ये मेरे लिए सकारात्मक पहलू है के मैं अपने शहर जिला में उद्योग लग रहा हूं और इसके लिए मैं बिहार सरकार का भी आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इसके लिए अवसर दिया है. उद्योग के लिए सभी सुविधा और सुरक्षा व्यवस्था

उदयन कुमार कहते हैं कि दुनिया भर में उनके कारोबार फैले हुए हैं और वह देखते हैं कि वहां उद्योग के लिए किस तरह से विदेशी सरकार निवेशकों को सुविधा देती है. अभी मैंने जो बिहार और अपने देश भारत में उद्योग के लिए क्रांति देखी है, वो बेहद अच्छी है. वह कहते हैं कि मुझे अमेरिका इंग्लैंड जैसे विकसित देशों के तरह ही यहां उद्योग की पॉलिसी दिख रही है. डोभी गया उद्योग सिटी के लिए सबसे अहम चीजें जो होनी चाहिए, वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर यहां उपलब्ध हो रहे हैं. जहां तक बिहार की बात है वो ये है कि जिस तरह से बिहार सरकार का सकारात्मक अप्रोच है. यह अन पैरलल है, दूसरे स्टेट में ऐसा नहीं होता है.