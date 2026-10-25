लालू राज में पलायन, सम्राट सरकार में घर वापसी! बिहार में भारी भरकम निवेश करेंगे उद्योगपति उदयन कुमार
लालू राज में पलायन करने वाले उद्योगपति उदयन कुमार अब सम्राट सरकार में बिहार में निवेश करने जा रहे हैं. रिपोर्ट- सरताज अहमद
Published : October 25, 2026 at 7:06 PM IST
गया: बिहार बिजनेस कनेक्ट-2027 में देश के विभिन्न राज्यों से लगभग 100 से अधिक निवेशकों ने भी हिस्सा लिया. जिसमें 12 निवेशकों ने अपनी-अपनी कंपनी के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगभग 4,092 करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव दिए हैं. कई ऐसे उद्योगपति हैं, जो कुछ साल पहले बिहार से पलायन कर गए थे लेकिन अब राज्य में निवेश करने को इच्छुक हैं. ऐसे में शख्स हैं ऑर्गेनिक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर उदयन कुमार सिंह. जिन्होंने पहले चरण में 500 करोड़ का निवेश किया है.
उद्योगपति उदयन कुमार करेंगे निवेश
उदयन कुमार सिंह मूल रूप से गया के रहने वाले हैं लेकिन 1997 में लालू प्रसाद यादव की सरकार में गया से अपना व्यापार बंद करके बैंगलूरू शिफ्ट कर गए थे. 12 से अधिक देशों तक उनका कारोबार फैला हुआ है, जबकि भारत के 7 राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है. ईटीवी भारत से विशेष बातचीत के दौरान उन्होंने गयाजी में उद्योग लगाने के अपने फैसले पर खुशी जताई और कहा कि ये मेरे लिए एतिहासिक पल है.
"मेरे लिए इससे बड़ा गौरव का पल क्या होगा जहां मेरे पिता और मेरा जन्म हुआ वहां मैं इन्वेस्ट कर बिहार की अर्थव्यवस्था में सहयोग कर रहा हूं, मैं गयाजी का ही हूं और मेरे पिता का यहां बड़ा कारोबार था कुमार कत्था के नाम से कत्था का उत्पादन होता था, अब मेरी कंपनी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाती है."- उदयन कुमार, उद्योगपति
'1992 में इंजीनियरिंग कर लौटा था बिहार'
बातचीत के दौरान उदयन कुमार भावुक हो गए. वह कहते है कि 1992 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर गया अपने पिता के साथ व्यापार करने के लिए लौटे थे लेकिन यहां बिहार में तब माहौल धीरे-धीरे बेहद खराब हो रहा था. खराब माहौल के कारण हमारा व्यापार धीरे-धीरे बंद होता चला गया. 1997 में मैं अपने परिवार के साथ बेंगलुरु शिफ्ट हो गया और वहां मैंने नए सिरे से व्यापार की शुरुआत की.
वह बताते हैं कि आज दुनिया के कई देशों में हमारा व्यापार फैला हुआ है. भारत के साथ प्रदेशों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी हमारी है लेकिन सबसे ज्यादा आज मुझे खुशी हुई कि मैं अपने जन्मस्थली गया जी में मैन्युफैक्चरिंग की एक यूनिट की स्थापना के लिए एक कदम आगे बढ़ा दिया है.
'बिहार बदल रहा है'
उदयन कुमार कहते हैं कि एक समय था जब हम लोग बिहार को छोड़कर दूसरे राज्यों की तरफ अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए चले गए थे, क्योंकि तब यहां उद्योग के लिए शांतिपूर्ण माहौल और व्यवस्था और दूसरी सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी लेकिन अब बिहार बदल रहा है.
वह कहते हैं, 'अभी जो माहौल देख रहे हैं बिहार में उद्योग का बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक माहौल है, जैसा हम बिहार छोड़कर गए थे पैसा बिहार नहीं है और इसकी छवि भी बदल गई है, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी ना सिर्फ गया के लिए बल्कि बिहार के साथ देश के लिए भी अर्थ व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण सिटी साबित होगी.'
उदयन बताते हैं कि उद्योग के लिए बिहार एक अच्छी जगह हो गई है. यहां कनेक्टिविटी अच्छी हुई है. मैंने अपने बेटा को भी यहां के लिए अमरीका से बुला लिया है. अभी मैंने 30 एकड़ पर यूनिट स्थापित करने के लिए 500 करोड़ के निवेश कर रहा हूं.
1000 एकड़ भूमि के लिए और हो रही है बात
उदयन कुमार ने कहा कि अभी 30 एकड़ में 500 करोड़ का निवेश कर रहा हूं. अभी और 1000 एकड़ भूमि के लिए विभाग से बात चल रही है. अगर वो फाइनल होता है तो ये 10 हजार करोड़ से अधिक निवेश की बात होगी. ये मेरे लिए सकारात्मक पहलू है के मैं अपने शहर जिला में उद्योग लग रहा हूं और इसके लिए मैं बिहार सरकार का भी आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इसके लिए अवसर दिया है.
उद्योग के लिए सभी सुविधा और सुरक्षा व्यवस्था
उदयन कुमार कहते हैं कि दुनिया भर में उनके कारोबार फैले हुए हैं और वह देखते हैं कि वहां उद्योग के लिए किस तरह से विदेशी सरकार निवेशकों को सुविधा देती है. अभी मैंने जो बिहार और अपने देश भारत में उद्योग के लिए क्रांति देखी है, वो बेहद अच्छी है.
वह कहते हैं कि मुझे अमेरिका इंग्लैंड जैसे विकसित देशों के तरह ही यहां उद्योग की पॉलिसी दिख रही है. डोभी गया उद्योग सिटी के लिए सबसे अहम चीजें जो होनी चाहिए, वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर यहां उपलब्ध हो रहे हैं. जहां तक बिहार की बात है वो ये है कि जिस तरह से बिहार सरकार का सकारात्मक अप्रोच है. यह अन पैरलल है, दूसरे स्टेट में ऐसा नहीं होता है.
उदयन कुमार मगही भाषा में बोलते हुए कहते हैं, 'एकरा से ज्यादा क्या खुशी हो सकती है कि अपने के गया में ही उद्योग यूनिट लगा रहा हूं. ये मेरे लिए खुशी का लम्हा है. हमने जो निवेश प्रस्ताव दिया है, उसको धरातल पर सरकार ने तेज गति से उतारने का भी वादा किया है. हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि हमारी यूनिट में स्थानीय स्तर के लोगों को ही रोजगार दें और गया बिहार की आर्थिक गतिविधियों में अपना योगदान दें.'
वे बताते हैं कि हमने 2009 में फॉर्मेंटेशन बेस्ड प्रोडक्ट्स का सफर शुरू किया था. इस में ऐसे प्रोसेस शामिल जो जीवित माइक्रो ऑर्गेनजिम से शुरू होने वाले केमिकल बदलाव का फायदा उठाते हैं. कुमार ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लिमिटेड कॉमेस्टिक स्वास्थ्य सेवा और रासायनिक उद्योगों के लिए जानी जाती है.
12 एमयू पर हुआ हस्ताक्षर
दरअसल लॉन्च ऑफ बिहार इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी गया लिमिटेड एंड कार्टन रेजर बिहार बिजनेस कनेक्ट 2027 प्रोग्राम में बिहार सरकार और 12 निवेशकों के दौरान एमयू पर हस्ताक्षर भी हुआ. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में 12 निवेशकों ने 4000 करोड़ के निवेश पर हस्ताक्षर किया है.
बिहार है तैयार...औद्योगिक विकास को मिलेगी नई रफ्तार। बोधगया में BIMCGL एवं बिहार बिजनेस कनेक्ट-2027 के कर्टेन रेजर समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्राप्त ₹4,092 करोड़ के निवेश प्रस्तावों से निश्चित ही बिहार के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। निवेश का विश्वास, उद्योगों का विस्तार और युवाओं के लिए रोजगार, यही है समृद्ध बिहार एवं विकसित भारत का संकल्प!— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) October 24, 2026
सबसे अधिक मिंट लाइफ साइंसेज कंपनी ने 1500 करोड़, ABIS ग्रुप में 600 करोड़, बायो हिल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने 510 करोड़ जिओ फास्ट इंडस्ट्री आई लिमिटेड ने 500 करोड़, कुमार ऑर्गेनिक ने 300 करोड़ , जियान इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने 206 करोड़ , नालंदा ऑटो मेक प्राइवेट लिमिटेड ने 120 करोड़, अमरनाथ टेक्सटाइल ने 110 करोड़, मां भद्रकाली अल्युमिनियम ने 95 करोड़, शिव एग्रो नेचुरल प्रोडक्ट्स ने 51 करोड़ , वास्तु विहार बायोटेक ने 50 करोड़, कनक लया ज्वेलर्स ने 50 करोड़ रुपए का निवेश किया है.
क्या है इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी?
इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी प्रोजेक्ट गया जिला के डोभी प्रखंड के 13 रेवन्यू मौजा के लगभग 1,670 एकड़ भूमि पर बन रहा है. इस पूरे प्रोजेक्ट पर सरकार के द्वारा लगभग 1,339 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जबकि इस पूरे प्रोजेक्ट में निवेश की संभावना 16,524 करोड़ रुपए से अधिक की है. इस सिटी में रोजगार सृजन का अवसर 1,09,185 लोगों के लिए है.
कनेक्टिविटी में भी है आसानी
यह बोधगया अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल के निकट नियोजित औद्योगिक केंद्र होगा, रेल्वे स्टेशन, हवाई मार्ग और दो एनएच से इसे जोड़ा गया है, रोड रेल एयरपोर्ट के अलावा कोलकाता के हल्दिया पोर्ट से भी इसे जोड़ा जाएगा. हल्दिया पोर्ट से लगभग इसकी दूरी 550 किलोमीटर होगी. इसी तरह Iwai terminal गाई घाट पटना से इसकी दूरी 145 किलोमीटर होगी, जबकि रामनगर वाराणसी से इसकी 210 किलोमीटर की दूरी होगी. MMLP फतुहा से इसकी दूरी 130 किलोमीटर होगी.
1670 एकड़ भूमि का ऐसे होगा उपयोग
1670 एकड़ भूमि पूरे इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एरिया के लिए होगी. इसमें इंडस्ट्रियल एरिया 918.62 लगभग 55% भूमि पर होगा, जबकि कमर्शियल एरिया 16.7 एकड़ पर होगा, जोकि पूरी भूमि का एक प्रतिशत जगह होती है. इसी तरह रेजिडेंशियल के लिए 50 .11 एकड़ भूमि होगी, पूरी भूमि में इसका 3 प्रतिशत होगा.
सुविधाओं के लिए 16.7 एकड़ भूमि आवंटित हुई है, यानी कि कुल 1 प्रतिशत भूमि पर ये होगा. रोड और पार्किंग के लिए 283.94 एकड़ भूमि होगी, जिसका कुल 17 प्रतिशत होगा. सार्वजनिक सुविधा एरिया 33.4 एकड़ है. पूरे एरिया का ये 3 प्रतिशत होगा. ग्रीन स्पेस 350.75 एकड़ यानी कि 21 प्रतिशत सार्वजनिक एरिया होगा. इस तरह से टोटल 1670.22 एकड़ भूमि का उपयोग होगा.
किन किन चीजों की होगी मैन्युफैक्चरिंग?
इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी में एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग, बिल्डिंग मैटेरियल्स, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट, इंजीनियरिंग एंड फैब्रिकेशन, लेदर आर्टिकल्स, मेडिकल इक्विपमेंट, रेडीमेड गारमेंट्स और फर्नीचर की मैन्युफैक्चरिंग होगी.
AI आधारित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होगा
मेगा इंडस्ट्रियल हब के सुचारू संचालन और सुरक्षा के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर 'ICCC' स्थापित किया जाएगा जो पूरी तरह से एआई और डेटा संचालित तकनीक पर काम करेगा. असल में AI कंट्रोल एक ऐसा स्मार्ट और ऑटोमेटिक सिस्टम है, जो बिना इंसानी दखल के पूरे औद्योगिक शहर की गतिविधियों पर नजर रखता है. डेटा का विश्लेषण करता है और समय पर तुरंत सही फैसला लेता है.
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