गया की धरती से बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान, बोले- 'सब काम 30 दिन के अंदर..'
बिहार बिजनेस कनेक्ट 2027 में सम्राट चौधरी ने 30 दिनों में औद्योगिक क्लीयरेंस और विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर की गारंटी दी है. रिपोर्ट-सरताज अहमद
Published : October 24, 2026 at 7:24 PM IST
गयाजी: ज्ञान की भूमि बोधगया में शनिवार (24 अक्टूबर) को बिहार इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी गया लिमिटेड एंड कर्टेन रेजर ऑफ बिहार बिजनेस कनेक्ट 2027 का आयोजन हुआ. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया. इस अवसर पर देश के विभिन्न राज्यों के उद्योगपति भी शामिल हुए.
बोधगया में BIMCGL का भव्य उद्घाटन
गया जिले के डोभी प्रखंड में बनने वाले इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी गया लिमिटेड का लॉन्च भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा किया गया. साथ ही मुख्यमंत्री के द्वारा BIMCGL के लोगो और भूखंड आवंटन प्रक्रिया के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया. मुख्यमंत्री की मौजूदगी में इन्वेस्टरों और विभाग के बीच एमयू पर हस्ताक्षर भी हुआ.
"हमने तय कर दिया सब काम 30 दिन के अंदर होगा, नहीं होगा तो पदाधिकारी निलंबित होंगे. 30 दिन में अगर अधिकारी आपके आवेदन पर संज्ञान नहीं लेते हैं तो खुद बखुद उस कार्य के लिए आपका काम हो जाएगा. आपके काम का लाइसेंस मिल जाएगा."- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार
बोधगया की पावन धरती का महत्व
सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के लिए ये सुखद पहल है. आजादी के 80 साल तक हम लोग पहले बेसिक चीजों पर फोकस किया, लेकिन अब आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं. बिहार का इतिहास भी गौरवशाली रहा है.
उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध को बोधगया की धरती पर ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी. आज उसी धरती से बड़ी सौगात दी जा रही है. ये वो धरती है जहां हम अपने पुर्जों की मुक्ति की कामना लेकर यहीं आते हैं, बिहार तो कई धर्मों और चीज़ों का संगम है.
गरीब प्रदेश नहीं था बिहार- CM
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार कोई गरीब प्रदेश नहीं था, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति बनी की कई ऐसे लोग बिहार के जो यहां खुशहाल थे , उद्योगपति थे वह बिहार छोड़कर देश दुनिया में जाकर काम करने लगे. लेकिन अब सभी वापस आने की इच्छा जता रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत की कल्पना करते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को समृद्ध बिहार बनाना चाहते थे.
"बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेजी से बदला है, सड़कों का जाल बिछाया गया है. बिहार के पटना से कहीं भी बिहार में जाना चाहते हैं. वहां किसी कोने में जाने के लिए 5 घंटे से अधिक समय नहीं लगता है. पहले तो सुपौल जाने में दो दिन का समय लग जाता था. अब स्थिति बदली है."- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार
6000 करोड़ ही था बजट
सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार का बजट 6000 करोड़ का ही था. इसमें भी 87 प्रतिशत रेवेन्यू झारखंड के एरिया से आता था, लेकिन जब बिहार बदलना शुरू हुआ तो हम जब खुद फाइनेंस मंत्री थे. हमने 3 लाख 17 हजार करोड़ से अधिक का बजट पेश किया था. ये बजट उस राज्य यानी के झारखंड से कई गुना ज्यादा था, जहां से पहले बिहार को 87% रेवेन्यू आया करता था.
मुख्यमंत्री ने सभी इन्वेस्टरों से कहा कि वह बेफिक्र होकर यहां इन्वेस्ट करें, क्योंकि हमारी सरकार और मुझे खुद हर दिन बिहार के लिए चिंता करनी पड़ती है. बिहार के विकास के कार्यों के लिए हमारा कई लक्ष्य और इरादा है. उनमें एक यह भी है कि हम बिहार के कई उद्योग को पीपी मोड पर लेकर जाना चाहते हैं.
बिहार में है देश का सबसे बड़ा उद्योग
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदुस्तान का सब से बड़ा वेवलिंग का इंडस्ट्री बिहार में लगी है. पेट्रोलियम बिजली समेत कई सेक्टर में बिहार काम कर रहा है. औरंगाबाद में 40 हजार करोड़ का इन्वेस्ट हुआ है. हम मल्टी परपस के साथ काम कर रहे हैं. हम तो ऐसे थे कि 350 मेगावाट बिजली ही इस्तेमाल किया करते थे लेकिन अब तो 1050 मेगावाट इस्तेमाल करते हैं.
दुनिया के लेवल का होगा टाउनशिप
उन्होंने कहा कि लोग जब यहां आएंगे तो उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रहने की जगह होनी चाहिए, इसलिए हमने बिहार में 12 टाउनशिप के निर्माण का निर्णय लिया. गया में बनने वाली मगध टाउनशिप ऐसी होगी, जिसमें भगवान बुद्ध की स्मृतियों की झलक होगी. ताकि दुनिया भर के बुद्धिस्ट यहां आकर अपनेपन का अनुभव करें. हम अपने बिहार की संस्कृति विरासत को भी स्थापित कर रहे हैं.
भारत में भी जापान की तरह होगी टाउनशिप
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जापान की तरह ही और उनके मानकों और स्तर की तरह ही यहां टाउनशिप , होटल अस्पताल विद्यालय बनाएंगे. इससे पहले हमने हवाई सर्विस कनेक्टिविटी को अच्छा किया है. गया एयरपोर्ट से सीधे बैंकॉक हवाई सर्विस शुरू होगी. दुबई के लिए भी सुविधा होगी. दुनिया को हम जोड़ेंगे.
इसके लिए हमें हवाई कनेक्टिविटी अच्छी करनी होगी. उन्होंने बिहार पर्यटन पर भी कहा कि बिहार एक अनोखा राज्य है, जहां पांच भाषाएं बोली जाती हैं. यहां की संस्कृति और वातावरण सभी के लिए खास है, इसलिए इन्वेस्टर भी यहां आएं, उन्हें यहां इन्वेस्ट करने में कोई समस्या नहीं होगी.
फरवरी तक 20 लाख एकड़ भूमि होगी प्राप्त
फरवरी महीने में इन्वेस्टरों के साथ एक बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें देश ही नहीं दुनिया से उद्योगपति आएंगे. फरवरी तक हमारे पास 20 लाख एकड़ भूमि दस्तयाब होगी, जिन्हें जहां पर उद्योग लगाने के लिए भूमि की आवश्यकता होगी वहां पर उन्हें भूमि मिल जाएगी.
बिहार में खुलेगा NRI सेंटर
बिहार में NRI सेल भी खुलेगा और उनकी समस्याओं का हल होगा. सीएम ने कहा कि इसके लिए हमने चीफ सिकरेट्री को आदेश भी दिया है. 12 लाख लोगों को हमने चिन्हित किया है जो बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं, उन्हें बिहार लाने का प्रबंध अगले पांच सालों में किया जाएगा.
इन्वेस्टर आएं बिहार-मांझी
वहीं इससे पहले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि एमयू पर हस्ताक्षर हुआ है. बिहार पहले की तरह नहीं है, डबल इंजन की सरकार ने बिहार को विकसित किया है. जब प्रधानमंत्री का फोकस है बिहार को आगे बढ़ाने का तो आप इन्वेस्टर भी रुचि लें.
"बिहार तब विकसित होगा जब यहां इंडस्ट्री लगेगी, उद्योपतियों को यहां आना चाहिए. सब को साथ लेकर चलेंगे और उन्हें आगे बढ़ाएंगे. फल्गु और निरंजना नदी में दो तीन तरह से पानी लाने का प्रयास किया जा रहा है. उसमें इतना पानी रहेगा कि आपको भी पानी की कमी नहीं होगी."- जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री
ऑन लाइन 50 देशों से जुड़े बिहारी
कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी ने बताया कि आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर 50 देश से बिहार फाउंडेशन के प्रतिनिधि भी ऑनलाइन शामिल हुए हैं. ये हमारे लिए गर्व की बात है. अब बिहार में लोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहां रोड कनेक्टिविटी से लेकर हर सुविधा दी जा रही है.
"पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए सरकार ने बिहार की तस्वीर बदली है. मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार की नीतियों को आगे बढ़ाया है और सफलतापूर्ण तरीके से धरातल पर उतारा है."- विजय चौधरी, उपमुख्यमंत्री, बिहार
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