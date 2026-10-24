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गया की धरती से बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान, बोले- 'सब काम 30 दिन के अंदर..'

गयाजी: ज्ञान की भूमि बोधगया में शनिवार (24 अक्टूबर) को बिहार इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी गया लिमिटेड एंड कर्टेन रेजर ऑफ बिहार बिजनेस कनेक्ट 2027 का आयोजन हुआ. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया. इस अवसर पर देश के विभिन्न राज्यों के उद्योगपति भी शामिल हुए.

गया जिले के डोभी प्रखंड में बनने वाले इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी गया लिमिटेड का लॉन्च भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा किया गया. साथ ही मुख्यमंत्री के द्वारा BIMCGL के लोगो और भूखंड आवंटन प्रक्रिया के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया. मुख्यमंत्री की मौजूदगी में इन्वेस्टरों और विभाग के बीच एमयू पर हस्ताक्षर भी हुआ.

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"हमने तय कर दिया सब काम 30 दिन के अंदर होगा, नहीं होगा तो पदाधिकारी निलंबित होंगे. 30 दिन में अगर अधिकारी आपके आवेदन पर संज्ञान नहीं लेते हैं तो खुद बखुद उस कार्य के लिए आपका काम हो जाएगा. आपके काम का लाइसेंस मिल जाएगा."- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार

बोधगया की पावन धरती का महत्व

सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के लिए ये सुखद पहल है. आजादी के 80 साल तक हम लोग पहले बेसिक चीजों पर फोकस किया, लेकिन अब आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं. बिहार का इतिहास भी गौरवशाली रहा है.

उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध को बोधगया की धरती पर ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी. आज उसी धरती से बड़ी सौगात दी जा रही है. ये वो धरती है जहां हम अपने पुर्जों की मुक्ति की कामना लेकर यहीं आते हैं, बिहार तो कई धर्मों और चीज़ों का संगम है.

बिहार बिजनेस कनेक्ट 2027 में शामिल लोग (ETV Bharat)

गरीब प्रदेश नहीं था बिहार- CM

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार कोई गरीब प्रदेश नहीं था, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति बनी की कई ऐसे लोग बिहार के जो यहां खुशहाल थे , उद्योगपति थे वह बिहार छोड़कर देश दुनिया में जाकर काम करने लगे. लेकिन अब सभी वापस आने की इच्छा जता रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत की कल्पना करते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को समृद्ध बिहार बनाना चाहते थे.

"बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेजी से बदला है, सड़कों का जाल बिछाया गया है. बिहार के पटना से कहीं भी बिहार में जाना चाहते हैं. वहां किसी कोने में जाने के लिए 5 घंटे से अधिक समय नहीं लगता है. पहले तो सुपौल जाने में दो दिन का समय लग जाता था. अब स्थिति बदली है."- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार

सम्राट चौधरी ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का किया उद्घाटन (ETV Bharat)

6000 करोड़ ही था बजट

सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार का बजट 6000 करोड़ का ही था. इसमें भी 87 प्रतिशत रेवेन्यू झारखंड के एरिया से आता था, लेकिन जब बिहार बदलना शुरू हुआ तो हम जब खुद फाइनेंस मंत्री थे. हमने 3 लाख 17 हजार करोड़ से अधिक का बजट पेश किया था. ये बजट उस राज्य यानी के झारखंड से कई गुना ज्यादा था, जहां से पहले बिहार को 87% रेवेन्यू आया करता था.

मुख्यमंत्री ने सभी इन्वेस्टरों से कहा कि वह बेफिक्र होकर यहां इन्वेस्ट करें, क्योंकि हमारी सरकार और मुझे खुद हर दिन बिहार के लिए चिंता करनी पड़ती है. बिहार के विकास के कार्यों के लिए हमारा कई लक्ष्य और इरादा है. उनमें एक यह भी है कि हम बिहार के कई उद्योग को पीपी मोड पर लेकर जाना चाहते हैं.

बिहार में है देश का सबसे बड़ा उद्योग

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदुस्तान का सब से बड़ा वेवलिंग का इंडस्ट्री बिहार में लगी है. पेट्रोलियम बिजली समेत कई सेक्टर में बिहार काम कर रहा है. औरंगाबाद में 40 हजार करोड़ का इन्वेस्ट हुआ है. हम मल्टी परपस के साथ काम कर रहे हैं. हम तो ऐसे थे कि 350 मेगावाट बिजली ही इस्तेमाल किया करते थे लेकिन अब तो 1050 मेगावाट इस्तेमाल करते हैं.

दुनिया के लेवल का होगा टाउनशिप

उन्होंने कहा कि लोग जब यहां आएंगे तो उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रहने की जगह होनी चाहिए, इसलिए हमने बिहार में 12 टाउनशिप के निर्माण का निर्णय लिया. गया में बनने वाली मगध टाउनशिप ऐसी होगी, जिसमें भगवान बुद्ध की स्मृतियों की झलक होगी. ताकि दुनिया भर के बुद्धिस्ट यहां आकर अपनेपन का अनुभव करें. हम अपने बिहार की संस्कृति विरासत को भी स्थापित कर रहे हैं.