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पटना में 100 मंजिला मकान बनने का रास्ता हुआ साफ, पुरानी सोसाइटी भी अब मकान को दे सकेंगी ऊंचाई

नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ( ETV Bharat )

पटना : बिहार में शहरी विकास और रियल एस्टेट सेक्टर को नई दिशा देने के लिए राज्य सरकार ने भवन निर्माण के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. बिहार भवन उपविधि, 2026 के तहत अब भवनों की ऊंचाई पर लगी पुरानी सीमा को हटा दिया गया है. इसका मतलब है कि निर्धारित वैधानिक, तकनीकी और सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए पटना समेत राज्य के अन्य शहरों में 50 से लेकर 100 मंजिल तक की इमारतों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है.

अब तीन श्रेणियों में बांटे गए भवन

नई भवन उपविधि में भवन निर्माण की अनुमति प्रक्रिया को जोखिम के आधार पर तीन श्रेणियों में बांटा गया है. इससे छोटे मकान बनाने वाले लोगों को नगर निगम और नगर परिषद के कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. भवन की ऊंचाई के आधार पर निम्न, मध्यम और उच्च जोखिम की श्रेणी निर्धारित की गई है. 10 मीटर यानी लगभग 33 फीट तक ऊंचाई वाले भवनों को निम्न जोखिम की श्रेणी में रखा गया है. ऐसे भवनों के लिए स्व-घोषणा के आधार पर नक्शा स्वीकृति की व्यवस्था की गई है. आवेदक ऑनलाइन पोर्टल पर नक्शा और जरूरी दस्तावेज अपलोड करेगा. इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत उसे भवन निर्माण की अनुमति मिल सकेगी. यानी छोटे मकानों के लिए अनुमति की प्रक्रिया पहले की तुलना में काफी आसान होगी. 10 मीटर से अधिक और 24 मीटर यानी लगभग 79 फीट तक ऊंचाई वाले भवनों को मध्यम जोखिम की श्रेणी में रखा गया है. ऐसे भवनों के नक्शे की स्वीकृति तकनीकी रूप से योग्य वास्तुविद् या अधिकृत तकनीकी व्यक्ति के स्तर पर होगी. इसके लिए नगर निगम या नगर परिषद पर पूरी तरह निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी. आवेदक अपनी पसंद से थर्ड पार्टी तकनीकी विशेषज्ञ का चयन कर सकेगा. इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर थर्ड पार्टी को बदलने की सुविधा भी होगी. बैठक में नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा (ETV Bharat) 24 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवन उच्च जोखिम की श्रेणी में रखे गए हैं. ऐसे भवनों के नक्शे और निर्माण प्रस्ताव की स्वीकृति संबंधित नगर निकाय या प्राधिकार के स्तर पर होगी. इस तरह छोटे मकानों से लेकर बड़े अपार्टमेंट तक के लिए अलग-अलग अनुमति व्यवस्था तैयार की गई है. पहुंच मार्ग की चौड़ाई 12 फीट होना जरूरी ऊंची इमारतों के निर्माण के लिए सड़क और पहुंच मार्ग की व्यवस्था भी महत्वपूर्ण होगी. नई उपविधि में न्यूनतम पहुंच मार्ग की चौड़ाई 3.7 मीटर यानी लगभग 12 फीट निर्धारित की गई है. हालांकि संबंधित क्षेत्र में अधिसूचित मास्टर प्लान या विकास योजना के अनुरूप पहुंच मार्ग की चौड़ाई तय होगी. ऊंची इमारतों तक आपातकालीन वाहनों की पहुंच सुनिश्चित करना इस व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य है. इसके साथ ही पहुंच मार्ग के लिए जमीन समर्पित करने पर निर्धारित अनुपात में एफएआर का लाभ देने का भी प्रावधान किया गया है. सभी जिलों का मास्टर प्लान तैयार कर रही सरकार नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि भवन उपविधि में बदलाव केवल इमारतों की ऊंचाई बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य पूरे बिहार के शहरी विकास को व्यवस्थित करना है. सरकार सभी जिलों के लिए मास्टर प्लान तैयार कर रही है. ''इसके साथ ही सभी नगर निगम क्षेत्रों में सीवरेज और पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बड़े स्तर पर आधारभूत संरचना विकसित की जा रही है. आने वाले दिनों में राज्य के शहरी क्षेत्रों में सड़क, पानी, सीवरेज और अन्य नागरिक सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा. नई भवन उपविधि 2026 को सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग और अनुपालन की जटिलताओं को कम करने की दिशा में बड़ा कदम मान रही है.''- नीतीश मिश्रा, नगर विकास एवं आवास मंत्री