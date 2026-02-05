'पहले अपने पैरों पर तो खड़े हो जाएं नेता प्रतिपक्ष', विधानसभा में तेजस्वी के बैठकर बोलने पर सत्ता पक्ष ने कसा तंज
विधानसभा में तेजस्वी यादव के बैठकर बोलने पर सत्ता पक्ष ने तंज कसा है. मदन सहनी ने कहा- 'पहले पैरों पर तो खड़े हो जाएं.'
Published : February 5, 2026 at 5:37 PM IST
पटना: बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है. आज लगातार दूसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई. सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उत्तर दिया और सर्वसम्मति से पास भी हो गया है लेकिन उससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा किया. उन्होंने सत्ता पक्ष के लोगों से पूछा कि बिहार विकास के किस पैमाने पर अव्वल है? इस पर बिहार के मंत्रियों ने कहा कि पहले तेजस्वी को अपने पैरों पर खड़े तो हो जाना चाहिए. पहली बार हमने देखा कि विपक्ष के नेता बैठकर बोल रहे हैं.
सरकार पर गरजे तेजस्वी: बिहार विधानसभा में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से गरमा-गरम बहस हुई. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से पूरे बिहार में कई जिलों में दुष्कर्म और हत्या की घटनाओं का जिक्र किया गया और सरकार के कानून व्यवस्था पर निशाना साधा गया. तेजस्वी ने कहा कि डबल डिजिट में विकास की बात कही जा रही है. डबल इंजन की सरकार भी है, 200 से अधिक विधायक भी हैं और 20 साल से शासन भी है लेकिन बिहार आज सबसे निचले पायदान पर सभी मामले में है. सत्ता पक्ष बताए कि 20 साल के शासन के बाद भी बिहार किस पैमाने पर देश में अव्वल है?
नीतीश ने कहा- बैठो बच्चा हो तुम: वहीं, सरकार की तरफ से पहले विजय कुमार सिन्हा ने राजद के शासन काल को याद दिलाने की कोशिश की. विपक्ष को चिंतन करने के लिए कहा गया लेकिन बाद सरकार की तरफ से नीतीश कुमार ने जवाब देते हुए कहा कि 2005 से जब से मुझे सत्ता मिली है, बिहार हर क्षेत्र में बदला है. हमारी सरकार ने तेजी से विकास किया है. पहले कुछ काम नहीं होता था. तेजस्वी के टोका-टोकी करने पर मुख्यमंत्री ने कहा, 'तुम अभी बच्चा हो. तुम्हारा बाप मेरे साथ काम किया है. तुमको भी मानते हैं बैठो.'
#Live: माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का बिहार विधान सभा में संबोधन। #SamriddhBiharBudget #समृद्ध_बिहार_बजट https://t.co/1gdr7v9l9c— Janata Dal (United) (@Jduonline) February 5, 2026
सीएम ने गिनाईं उपलब्धिां: नीतीश कुमार ने केंद्र से मिले सहयोग की भी चर्चा की और प्रधानमंत्री को बिहार का मदद करने के लिए नमन भी किया. नीतीश कुमार ने तेजस्वी पर गंभीर आरोप हुए कहा कि हमने ही मौका दिया था लेकिन जब पैसा कमाने लगा तो हमने हटा दिया. सीएम के संबोधन के बाद विधानसभा में सर्वसम्मति से राज्यपाल के अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव पास हो गया.
सत्ता पक्ष का तेजस्वी पर तंज: वहीं, सदन से बाहर निकलकर बिहार के मंत्रियों ने कहा कि तेजस्वी यादव को पहले अपने पैर पर तो खड़ा होना चाहिए. मंत्री महन सहनी ने कहा कि पहली बार हम लोगों ने देखा कि नेता प्रतिपक्ष बैठकर सदन में बोल रहे हैं. तेजस्वी यादव के यह कहने पर कि मेरे शासनकाल में ही सभी बड़े फैसले हुए हैं. इस पर मदन सहनी ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही तेजस्वी भी काम कर रहे थे. वहीं अपराध पर बीजेपी विधायक रजनीश कुमार ने कहा कि इस सरकार में अपराधियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है. पहले की तरह अपराधियों को संरक्षण नहीं दिया जाता.
"पहले अपराध होने पर कोई कारवाई नहीं होती थी, अपराधियों को सरकारी संरक्षण मिलता था लेकिन अब कोई अपराध होता है तो तुरंत उस पर संज्ञान लिया जाता है. आरजेडी और तेजस्वी यादव को अपराध पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है.- रजनीश कुमार, विधायक, भारतीय जनता पार्टी
'नेता प्रतिपक्ष ने सही सवाल उठाए': वहीं, आरजेडी विधायक आलोक मेहता ने कहा कि बिहार किस इंडेक्स में देश में अव्वल है, यह तो सरकार को जरूर बताना चाहिए. सभी इंडक्शन में बिहार सबसे निचले पायदान पर है लेकिन सरकार फिर भी अपना पीठ थपथपाना नहीं रोक रही है. नेता प्रतिपक्ष ने सही सवाल उठाए हैं.
कब तक पुराने गीत गाएगी सरकार?: उधर, एआईएमआईएम विधायक अख्तर ईमान ने भी नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने कहा कि बिहार सरकार केंद्र की गिरवी हो गई है. न कोई भविष्य की योजना है और न ही कोई रोड मैप. पुरानी गाथाओ को ही दोहराती रहती है.
तेजस्वी यादव ने नीट छात्रा मौत मामले को उठाया लेकिन सरकार ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया. अब वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट पर भी दो दिन चर्चा होगी और फिर सरकार उस पर जवाब देगी. देखना है कि विपक्ष की तरफ से सरकार को इस बार किस प्रकार से घेरने की कोशिश होती है.
