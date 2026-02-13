ETV Bharat / state

राबड़ी देवी ने उठाया महिला शिक्षकों के होम डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर का मामला, बोलीं- घर के आसपास हो ड्यूटी

पटना: बजट सत्र के नौवें दिन बिहार विधान परिषद में आज शिक्षा मंत्री सुनील कुमार अपने विभाग से जुड़े सवालों का जवाब दे रहे थे, उसी दौरान पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने महिला शिक्षकों को लेकर बड़ी मांग कर दी. सभापति की अनुमति से उन्होंने अपना सुझाव रखा, जिस पर मंत्री ने पहल करने का आश्वासन दिया.

राबड़ी ने महिला शिक्षिकों का मुद्दा उठाया: आरजेडी विधान पार्षद राबड़ी देवी ने कहा कि महिला शिक्षक का ट्रांसफर गृह जिला में होना चाहिए, क्योंकि अगर वह दूसरे जिले में नौकरी करती हैं तो उन्हें बहुत परेशानी होती है. पूर्व सीएम ने कहा कि महिलाओं को घर-परिवार और बच्चों की भी देखरेख करनी होती है. इसीलिए हम सरकार से मांग करती हैं कि जो महिला शिक्षक हैं, उनका ट्रांसफर उनके गृह जिले में ही किया जाए.

राबड़ी देवी ने महिला शिक्षिकों का मुद्दा उठाया (ETV Bharat)

"जो महिलाएं शिक्षक हैं. एक दूसरे जिला से दूसरे जिला पर चली गईं हैं. उसको तो उसी जिला में है, वही जिला में कर देना चाहिए. काहे कि महिलाओं को परेशानी होती है. आने-जाने में. दिक्कत होती है. बाल-बच्चे को भी देखती है, घर भी देखती है. जो जिला में है, वही जिला में कर देना चाहिए. घर के आसपास. इससे बहुत सुविधा होगी महिलाओं को."- राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधान परिषद