'किसान विरोधी सरकार.. ' किसानों की समस्याओं को लेकर विपक्ष का विधानसभा में हल्ला बोल

विपक्ष ने आज किसानों के मुद्दों को लेकर विधानसभा में प्रदर्शन किया. वहीं, सत्ता पक्ष के सवालों में मंत्री फंसते नजर गए. पढ़ें..

Bihar Budget Session
बिहार विधानसभा में विपक्ष का प्रदर्शन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 6, 2026 at 2:18 PM IST

3 Min Read
पटना: बिहार विधानसभा बजट सत्र का आज चौथा दिन है. आज विपक्षी सदस्यों ने किसानों की समस्याओं को लेकर जमकर हंगामा किया और आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों के कारण किसानों की हालत खस्ता हाल है. किसान भूखे मरने के लिए मजबूर हैं. आरजेडी और विपक्षी सदस्यों के विधायक पोस्टर लेकर विधानसभा पोर्टिको में काफी देर तक नारेबाजी की.

सत्ता पक्ष के सवालों में फंस गए मंत्री: जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो प्रश्न काल में विपक्ष से अधिक सत्ता पक्ष के ही कई प्रश्नों पर सरकार सही ढंग से जवाब नहीं दे पाई. मैथिली ठाकुर, नीतीश मिश्रा, राघवेंद्र प्रताप सिंह और कई सदस्यों ने स्वास्थ्य से संबंधित सवाल किया था, जिसका जवाब प्रभारी मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने दिया क्योंकि मंगल पांडे बंगाल इलेक्शन में व्यस्त हैं.

किसान की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन (ETV Bharat)

जवाब नहीं दे पाए मंत्री: मंगल पांडे की अनुपस्थिति में प्रमोद चंद्रवंशी प्रभारी मंत्री की भूमिका निभा रहे थे लेकिन कई सवाल का जवाब देने में फंस गए और सदस्यों को संतुष्ट नहीं कर पाए. ब्लड बैंक से संबंधित सवाल का जवाब ही गलत पढ़ने लगे. जिस पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार को रोकना पड़ा और सवाल को स्थगित कर दिया. कई सवाल के जवाब में उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को हस्तक्षेप करना पड़ा.

बीजेपी विधायकों ने उठाए सवाल: मैथिली ठाकुर और नीतीश मिश्रा अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति को लेकर सवाल किया था. डॉक्टरों की और मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति को लेकर सरकार से उत्तर चाह रहे थे. मैथिली ठाकुर ने अपने विधानसभा क्षेत्र अलीपुर से संबंधित स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी थी.

पीएचसी को लेकर मैथिली का सवाल: सरकार के उत्तर को गलत बताते हुए मैथिली ठाकुर ने कहा कि मैं खुद वहां घूम कर आई हूं. स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति जर्जर है. डॉक्टर भी नहीं है. मैथिली ठाकुर ने आग्रह किया कि स्वास्थ्य मंत्री इस तरफ ध्यान दें. मैथिली ठाकुर ने स्वास्थ मंत्री की तारीफ भी की. उन्होंने कहा कि जब हम छोटे थे, तभी से स्वास्थ मंत्री को काम करते देख रहे हैं, वे काम के प्रति काफी गंभीर है.

तेजस्वी-नीतीश में नोकझोंक: तीसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देने के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच नोकझोंक देखने को मिला था. तेजस्वी की टोका-टोकी पर सीएम ने कहा था, 'अरे बैठो ना, तुम अभी बच्चा हो. हल्ला मत करो.'

TAGGED:

BIHAR ASSEMBLY
RJD PROTEST IN BIHAR ASSEMBLY
बिहार विधानसभा में विपक्ष का हंगामा
किसान की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन
BIHAR BUDGET SESSION

