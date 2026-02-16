ETV Bharat / state

'तेजस्वी यादव को माफी मांगनी होगी', रामविलास पासवान के लिए 'बेचारा' शब्द पर बिफरी LJPR

तेजस्वी यादव के खिलाफ प्रदर्शन ( ETV Bharat )

पटना: बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज 10वां दिन है. आज विपक्ष की तरफ से जहां आरजेडी और लेफ्ट के विधायकों ने जमकर हंगामा किया, वहीं सत्ताधारी लोजपा (रामविलास) के सदस्यों ने भी प्रदर्शन किया. चिराग पासवान के विधायकों का आरोप है कि आरजेडी ने उनके दिवंगत नेता रामविलास पासवान को 'बेचारा' बोलकर उनका अपमान किया है. तेजस्वी के खिलाफ एलजेपीआर आक्रोशित: लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के सदस्य पोस्टर लेकर जोरदार प्रदर्शन किया. विधायकों के हाथ में तख्तियां थीं, जिनमें कई स्लोगन लिखे थे. 'देश के दूसरे अंबेडकर का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान'. और 'फेलस्वी का गुंडा दल कर रहा उनका अपमान, जिन्होंने दलितों को दिलाया सम्मान'. तेजस्वी यादव के खिलाफ एलजेपीआर का प्रदर्शन (ETV Bharat) 'तेजस्वी को माफी मांगनी होगी': इस दौरान एलजेपीआर विधायक दल के नेता और प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव खुद तो विधानसभा आते नहीं हैं लेकिन उनके दल के नेता हमारे संस्थापक रामविलास पासवान अपमान कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जिस तरह दलितों से सबसे बड़े नेता को 'बेचारा' कहना आरजेडी की सोच को दर्शाती है. लिहाजा तेजस्वी यादव को माफी मांगनी होगी.