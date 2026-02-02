आज से बिहार का बजट सत्र, पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण, 3 फरवरी को पेश होगा बजट
आज से बिहार का बजट सत्र शुरू हो रहा है. पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा, जबकि 3 फरवरी को बजट पेश होगा. पढ़ें..
पटना: बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 2 फरवरी से शुरू हो रहा है और यह 27 फरवरी तक चलेगा. पहले दिन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का अभिभाषण होगा और आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश होगा. वहीं, 3 फरवरी को वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव वित्तीय वर्ष 2026- 27 का बजट पेश करेंगे. विभागीय बजट के साथ कई विधेयक पर चर्चा के बाद सरकार उसे सदन से स्वीकृत कराने की कोशिश की जाएगी.
19 दिनों तक चलेगा बजट सत्र: 19 दिनों में सरकार की ओर से बजट के साथ तृतीय अनुपूरक बजट भी लाया जाएगा और अनुदान मांगों पर भी चर्चा होगी. राजकीय विधायक भी लाया जाएगा. पहले दिन छोड़कर 18 दिन प्रश्न काल, ध्यानकर्षण भी होंगे. इसमें सरकार को सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देना होगा.
11 बजे से शुरू होगी कार्यवाही: बिहार विधानसभा की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 2 फरवरी को 11:00 से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी और 11:30 बजे सेंट्रल हॉल में राज्यपाल दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे. पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी पेश होगी और शोक प्रस्ताव के बाद सदन की कार्यवाही समाप्त हो जाएगी.
विजेंद्र यादव पेश करेंगे बजट: 3 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव पेश करेंगे और राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी. 4 फरवरी को शब-ए-बरात के कारण छुट्टी रहेगी. 5 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के बाद सरकार का उत्तर होगा. 6 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट पर चर्चा होगी.
7 और 8 फरवरी को शनिवार-रविवार होने के कारण बैठक नहीं होगी. 9 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट पर चर्चा होगी और सरकार का उत्तर होगा. 10 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुदान मांगों पर चर्चा होगी और उस पर मतदान भी होगा. 11 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025-26 के तृतीय अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी और सरकार का उत्तर होगा. इसके साथ ही इससे संबंधित विनियोग विधेयक भी सरकार पास कराएगी.
12 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026-27 के विभिन्न विभागों के बजट के अनुदान मांगों पर चर्चा होगी. 13 और 14 फरवरी शनिवार और रविवार होने के कारण बैठक नहीं होगी. 16 फरवरी, 17 फरवरी, 18 फरवरी, 19 फरवरी और 20 फरवरी को विभिन्न विभागों के 2026-27 वित्तीय वर्ष के बजट के अनुदान मांगों पर चर्चा होगी. सरकार उसे सदन से पास कराएगी.
वहीं, 21 फरवरी और 22 फरवरी को शनिवार रविवार बनने के कारण बैठक नहीं होगी. 23 फरवरी को विनियोग विधेयक 2026-27 चर्चा होगी और सरकार का उत्तर होगा. 24 फरवरी को राजकीय विधेयक और अन्य राजकीय कार्य किए जाएंगे. 25 फरवरी को गैर सरकारी संकल्प चर्चा होगी. 26 फरवरी को राजकीय विधेयक और अन्य राजकीय कार्य किए जाएंगे. 27 फरवरी को गैर सरकारी संकल्प पर चर्चा होगी.
बजट पर चर्चा के लिए 9 दिन: इस तरह देखें तो बजट पर दो दिन चर्चा होगी. राजकीय विधायक के लिए 2 दिन समय दिया गया है और गैर सरकारी संकल्प के लिए भी दो दिन समय रखा गया है. विभिन्न विभागों के बजट पर चर्चा के लिए 9 दिन रखा गया है. ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि हमारी सरकार बजट सत्र को लेकर पूरी तरह से तैयार है.
"हम लोगों की तैयारी पूरी है. सदन की कार्यवाही नियम के अनुसार ही चलेगी. विधानसभा की जो नियमावली है, उसके अनुसार चाहे सत्ता पक्ष के सदस्यों का प्रश्न हो या फिर विपक्ष के सदस्यों का प्रश्न सरकार सभी का उत्तर देगी."- श्रवण कुमार, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
संख्या बल के हिसाब से एनडीए मजबूत: बिहार विधानसभा में एनडीए संख्या बल के हिसाब से बहुत मजबूत स्थिति में है वहीं विपक्ष काफी कमजोर दिख रहा है. जहां एनडीए के पास 202 विधायकों की संख्या है तो विपक्ष में महागठबंधन के पास 35 और एआइएमआइएम के पास पांच और बसपा के एक विधायक हैं. विपक्ष के सभी सदस्यों की संख्या जोड़ दें तो 41 पहुंचता है.
इन मुद्दों पर हंगामे के आसार: विधानसभा के बजट सत्र में संख्या बल के हिसाब से काफी मजबूत है लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं, जिस पर विपक्ष सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है. चाहे नीट छात्र की मौत का मामला हो या फिर किसानों के रजिस्ट्रेशन करने का मामला हो. ऐसे कई मुद्दे हैं, जिस पर सरकार को विपक्ष घेर सकता है. हालांकि विपक्ष के लिए भी खासकर महागठबंधन को एकजुट बनाए रखने की बड़ी चुनौती होगी.
