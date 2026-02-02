ETV Bharat / state

राष्ट्रीय औसत से बिहार का विकास दर 3% अधिक, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में सरकार का दावा

प्रति व्यक्ति आय: आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 2020-21 के 46,412 रुपये से बढ़कर 2024-25 में 76,490 पहुंच गया, जो लगातार बढ़त के रुझान का संकेत देता है. वहीं, 2011-12 के स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2020-21 के 30,159 से बढ़कर 2024-25 में 40,973 रुपये हो गया है.

"जीएसजीपी का जो हमारा ग्रोथ रेट रहा है करेंट प्राइसेस पर, यह 13.1 पर्सेंट रहा है, इस आर्थिक सर्वेक्षण में. जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यही आकंड़े 9.8 प्रतिशत रहे है. इस प्रकार राष्ट्रीय औसत की तुलना में हमारा ग्रोथ रेट 3.3% बेहतर रहा है."- आनंद किशोर, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार

बिहार का विकास दर राष्ट्रीय औसत से बेहतर: वहीं, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर ने कहा कि बिहार का विकास दर राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है. बिहार का विकास दर राष्ट्रीय औसत से 3.3% अधिक है. बिहार का राजकोषीय घाटा भी नियंत्रित है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 के लिए सबसे हाल के त्वरित अनुमान के अनुसार बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 8.6 प्रतिशत और वर्तमान मूल्य पर 13.1 प्रतिशत रहा है. यह क्रमशः 5,31,372 करोड़ रुपये और 9,91,997 करोड़ पहुंच गया.

"अगले 5 वर्षों में बिहार को विकसित राज्य बनाने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का वादा है. संपन्न बिहार समृद्ध बिहार होना है. उसी दिशा में हमलोग तेजी से काम कर रहे हैं. बजट में आपको इसकी झलक देखने को मिलेगी. कल का इंतजार करिये."- बिजेंद्र प्रसाद यादव, वित्त मंत्री, बिहार सरकार

5 वर्ष में विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य: वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि हम लोगों का लक्ष्य 5 साल में बिहार को विकसित बनाने का है. उस तेजी से काम हो रहा है. इस दौरान जब उनसे बजट को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कल जब पेश होगा तो आप लोग को पता चल जाएगा.

पटना: नीतीश सरकार की ओर से आज बिहार विधानसभा में 2025-26 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया. रिपोर्ट पेश करने के बाद वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि हम लोगों का लक्ष्य 5 साल में बिहार को विकसित बनाने का है. 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय 76,490 पहुंच गया है. वहीं, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर ने बताया कि बिहार का विकास दर राष्ट्रीय औसत से भी तीन प्रतिशत अधिक है. आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में बिहार के कई क्षेत्रों में विकास की चर्चा की गई है.

राजस्व प्राप्ति 2.18 लाख करोड़ पहुंचा: राज्य सरकार की राजस्व प्राप्ति 2020-21 के 1.28 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 2.18 लाख करोड़ हो गई. इस अवधि में कुल राजस्व में कर प्राप्ति का हिस्सा 70 प्रतिशत से बढ़कर 84 प्रतिशत हो गया, जबकि राजस्व का हिस्सा पांच प्रतिशत से घटकर दो प्रतिशत और सहायता अनुदान का हिस्सा 25 प्रतिशत से 14 प्रतिशत रह गया.

बिहार में आर्थिक वृद्धि दर: आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024-25 में बिहार की आर्थिक वृद्धि दर द्वारा भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर को, जो स्थिर मूल्य पर 6.5 प्रतिशत और वर्तमान मूल्य पर 9.8 प्रतिशत थी, पीछे छोड़ देने का अनुमान है. वर्ष 2024-25 के लिए त्वरित अनुमान दर्शाते हैं कि बिहार में द्वितीयक क्षेत्र का सकल राज्यगत मूल्यवर्धन (जीएसवीए) 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 11.1 प्रतिशत और वर्तमान मूल्य पर 15.5 प्रतिशत बढ़ा.

वहीं, तृतीयक क्षेत्र की वृद्धि दर 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 8.9 प्रतिशत और वर्तमान मूल्य पर 13.5 प्रतिशत थी, जबकि प्राथमिक क्षेत्र में 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 4.1 प्रतिशत और वर्तमान मूल्य पर 9.6 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई.

वर्ष 2020-21 और 2024-25 के बीच बिहार के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 21.1 प्रतिशत से काफी बढ़कर 26.8 प्रतिशत हो गया जिसका मुख्य कारण निर्माण और विनिर्माण क्षेत्रों में हुआ विस्तार है. इसके विपरीत, प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 21.9 प्रतिशत से घटकर 18.3 प्रतिशत और तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा 57.0 प्रतिशत से घटकर 54.8 प्रतिशत रह गया. ये बदलाव राज्य की आर्थिक गतिविधियों में बढ़ते विविधीकरण को व्यक्त करते हैं.

बिहार विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन (ETV Bharat)

राजकीय वित्त व्यवस्था: बिहार का राजकोषीय विकास पथ अनुशासित वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है, क्योंकि राज्य सरकार का कुल व्यय 2020-21 के 1.66 लाख करोड़ से बढ़कर 2024-25 में 2.82 लाख करोड़ रुपये हो गया. राज्य सरकार ने कम उधार लेने और प्रभावी ऋण सेवा के जरिए राजकोषीय विवेक बरकरार रखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, परिवहन, सिंचाई और कृषि जैसे क्षेत्रों में विकासमूलक परिव्ययों को लगातार प्राथमिकता दी है.

राज्य सरकार के कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अनुपात 2020-21 के 15.8 प्रतिशत से काफी बढ़कर 2024-25 में 22.3 प्रतिशत हो गया, जबकि राजस्व व्यय का हिस्सा 84.2 प्रतिशत से घटकर 77.7 प्रतिशत रह गया। यह ढांचागत बदलाव दीर्घकालिक निवेश, अवसंरचना विकास, और परिसंपत्ति निर्माण पर सरकार के फोकस को दर्शाता है.

राज्य सरकार के कुल व्यय में योजना व्यय का हिस्सा 2020-21 के 38.3 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 में 39.9 प्रतिशत हो गया, जबकि स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा 61.7 प्रतिशत से घटकर 60.1 प्रतिशत पर आ गया. यह रुझान कल्याणमूलक गतिविधियों और नीति-प्रेरित विकास प्राथमिकताओं की ओर क्रमशः बढ़ने को दर्शाता है.

विकासमूलक व्यय पर परिव्यय 2020-21 के 1,12,122 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 1,89,892 करोड़ पहुंच गया, जो विकासोन्मुखी और कल्याण संबंधी व्यय पर बढ़े फोकस का संकेत देता है. इस अवधि में यह लगातार बजट का लगभग दो-तिहाई रहा है.

ये भी पढ़ें: 'NEET छात्रा की मौत में NDA के बड़े नेताओं के परिवार का हाथ' बिहार बजट सत्र के पहले दिन हंगामा